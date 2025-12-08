Полиньяно — волшебный старинный город, построенный на живописных скалах над морем. Вы погуляете по его историческому центру и зайдёте в главную церковь. Поплутаете по узким улицам, заглядывая на уютные площади. Выйдете на легендарные «балконы» — смотровые площадки с роскошными видами. И по желанию попробуете местные гастрономические специалитеты.
Описание экскурсии
За 1,5 часа вы:
- Обойдёте весь исторический центр Полиньяно-а-Маре
- Зайдёте в главную церковь города и оцените необычное распятие
- Побываете на трёх панорамных «балконах», нависающих над морем
- Осмотрите снаружи церковь Чистилища 18 века
- Увидите место наказания преступников и старый вход в город
А также узнаете:
- Почему на гербе города изображён сокол
- Какой покровитель защищает Полиньяно
- Где и как здесь наказывали должников
- Как проходит ежегодное соревнование по прыжкам в воду
- Как с Полиньяно связана самая популярная итальянская песня «Volare»
Кроме того, по желанию попробуете местные кофе и мороженое — они славятся на всю Апулию. И (или) заглянете в рыбную лавку, где можно отведать свежайшие морепродукты.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Полиньяно-а-Маре
Провела экскурсии для 14 туристов
Очень буонджорно! Я Наталья, туристический гид по Апулии и Базиликате (Матера). Более 24 лет живу в Италии и 15 лет работаю лицензированный гидом. Покажу вам южную Италию глазами местного жителя, ведь за эти годы я собрала всё самое лучшее, что есть на каблучке итальянского сапога: солнце, южный вкусный воздух, прекрасное море и потрясающие рецепты местных блюд.