Успели исследовать Милан и другие города с громкими именами? Предлагаю открыть на карте Италии новое место — Пьяченцу. Помимо уютной атмосферы небольшого итальянского города, вас ждут уникальные моменты: встреча с шедевром Боттичелли, знакомство с древним наследием этрусков (если захотите зайти в археологический музей), и при желании — фуд-трип!

Описание экскурсии

Palazzo Farnese 16 века — дворец семьи, которая правила в Парме и Пьяченце, самый важный памятник в городе в окружении разных музеев.

Piazza Cavalli — пульсирующее сердце города и его символ, настоящая гордость пьячентинцев. На площади расположены средневековый палаццо Готико, Дворец правительства, Торговый дворец и церковь Св. Франциска — именно здесь Пьяченца первой присоединилась к объединённой Италии 10 мая 1848 года, поэтому её до сих пор называют «первенцем» Италии.

Улочки Пьяченцы, где мы увидим множество интересных деталей на фасадах эпохи Либерти: рассмотрим палаццо Мильца и отель «Сан-Марко» и обсудим, какую историю скрывает палаццо Манделли (ныне Банк Италии).

Дворец Ангиссола архитектора Морелли в стиле рококо: знаменит не только формой и тем, что там останавливался сват Наполеона, но и нуарной историей, связанной с последним представителем семейства.

Собор Пьяченцы. По желанию можно подняться под купол и посмотреть вблизи на фрески Гверчино 17 века. Также внутри собора находятся работы Карраччи и Прокаччини.

Площадь Св. Антонина и одноимённый собор, первый камень которого был заложен в 350 году.

Дворец почты. Да-да, это самый настоящий дворец, на фасаде которого мы найдём ящера: по легенде, если его потереть, то сбудутся все желания!

Дополнительно можно включить в экскурсию:

Палаццо Фарнезе: именно здесь мы увидим работу Боттичелли «Мадонна с Иоанном Крестителем с новорождённым Христом»

именно здесь мы увидим работу Боттичелли «Мадонна с Иоанном Крестителем с новорождённым Христом» Археологический музей при палаццо Фарнезе с уникальным экспонатом — знаменитой печенью этрусков. Это бронзовая модель печени барана с этрусскими письменами. Печень барана была проекцией неба — расскажу вам об этом подробнее:)

при палаццо Фарнезе с уникальным экспонатом — знаменитой печенью этрусков. Это бронзовая модель печени барана с этрусскими письменами. Печень барана была проекцией неба — расскажу вам об этом подробнее:) Музей современного искусства Риччи Одди, где нас ждёт картина Климта «Портрет леди», похищенная в 1997 году, — нашли её спустя много лет, в 2019 году, при ландшафтных работах, в простом пластиковом пакете

где нас ждёт картина Климта «Портрет леди», похищенная в 1997 году, — нашли её спустя много лет, в 2019 году, при ландшафтных работах, в простом пластиковом пакете Фуд-трип: мы попробуем различные виды ветчины, настоящий шедевр пьячентинской кухни Pisarei e Fasò, отведаем локальное вино Гуттурнио, как местные, из пиалы

Организационные детали

Дополнительные расходы по желанию: