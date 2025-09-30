Мои заказы

Затерянная жемчужина Италии - Пьяченца

Уютные улочки, средневековые постройки, шедевр Боттичелли, история семьи Фарнезе и многое другое
Успели исследовать Милан и другие города с громкими именами? Предлагаю открыть на карте Италии новое место — Пьяченцу.

Помимо уютной атмосферы небольшого итальянского города, вас ждут уникальные моменты: встреча с шедевром Боттичелли, знакомство с древним наследием этрусков (если захотите зайти в археологический музей), и при желании — фуд-трип!
Описание экскурсии

Palazzo Farnese 16 века — дворец семьи, которая правила в Парме и Пьяченце, самый важный памятник в городе в окружении разных музеев.

Piazza Cavalli — пульсирующее сердце города и его символ, настоящая гордость пьячентинцев. На площади расположены средневековый палаццо Готико, Дворец правительства, Торговый дворец и церковь Св. Франциска — именно здесь Пьяченца первой присоединилась к объединённой Италии 10 мая 1848 года, поэтому её до сих пор называют «первенцем» Италии.

Улочки Пьяченцы, где мы увидим множество интересных деталей на фасадах эпохи Либерти: рассмотрим палаццо Мильца и отель «Сан-Марко» и обсудим, какую историю скрывает палаццо Манделли (ныне Банк Италии).

Дворец Ангиссола архитектора Морелли в стиле рококо: знаменит не только формой и тем, что там останавливался сват Наполеона, но и нуарной историей, связанной с последним представителем семейства.

Собор Пьяченцы. По желанию можно подняться под купол и посмотреть вблизи на фрески Гверчино 17 века. Также внутри собора находятся работы Карраччи и Прокаччини.

Площадь Св. Антонина и одноимённый собор, первый камень которого был заложен в 350 году.

Дворец почты. Да-да, это самый настоящий дворец, на фасаде которого мы найдём ящера: по легенде, если его потереть, то сбудутся все желания!

Дополнительно можно включить в экскурсию:

  • Палаццо Фарнезе: именно здесь мы увидим работу Боттичелли «Мадонна с Иоанном Крестителем с новорождённым Христом»
  • Археологический музей при палаццо Фарнезе с уникальным экспонатом — знаменитой печенью этрусков. Это бронзовая модель печени барана с этрусскими письменами. Печень барана была проекцией неба — расскажу вам об этом подробнее:)
  • Музей современного искусства Риччи Одди, где нас ждёт картина Климта «Портрет леди», похищенная в 1997 году, — нашли её спустя много лет, в 2019 году, при ландшафтных работах, в простом пластиковом пакете
  • Фуд-трип: мы попробуем различные виды ветчины, настоящий шедевр пьячентинской кухни Pisarei e Fasò, отведаем локальное вино Гуттурнио, как местные, из пиалы

Организационные детали

Дополнительные расходы по желанию:

  • Подъём под купол собора Пьяченцы — €10, до 26 лет — €6
  • Палаццо Фарнезе — €10, до 18 лет — €7 (археологический музей включён в стоимость билета)
  • Музей Риччи Одди — €9, до 18 лет — €5
  • Еда и напитки

Екатерина
Екатерина — ваш гид в Пьяченце
Провела экскурсии для 1240 туристов
Добрый день! Меня зовут Катерина, и вот уже почти 14 лет я живу в Италии, с 2021 года на 2 города: Флоренция и Пьяченца. Мой переезд в город мечты был
осознанным — в 2010г я приехала получать третье высшее на ф-те Истории Искусств во Флоренции, в 2015 получила лицензию гида и с тех пор с удовольствием знакомлю туристов с Флоренцией, Луккой и Пьяченцей. На моём счету более 1000 туристов, влюбленных в Тоскану, живопись, замки, дворцы и традиции, в которые 14 лет назад я влюбилась и сама.

О
Ольга
30 сен 2025
Пьяченца в сопровождении Екатерины была прекрасна, даже несмотря на дождливый день!
Центр города компактный, экскурсия затрагивает главные пункты притяжения, все близко. Два часа обзорной экскурсии пролетело незаметно, все очень доступно и понятно. У Екатерины прекрасный вкус на рестораны, все ее рекомендации были 10 из 10.