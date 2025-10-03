Вы отправитесь на морскую прогулку по живописному заливу Поэтов — вдоль северо-западного побережья Италии. За один день откроете три удивительных города с характером и историей. Посетите любимое место Байрона и одну из самых красивых деревень Италии. Мы поговорим о прошлом и настоящем этого края, о людях и городах, о красоте и вкусе жизни.
Описание водной прогулки
- Портовенере — город с крепостью, готической церковью на краю скалы и гротом, где медитировал Байрон. Вы увидите место, где поэт любил сидеть в одиночестве и слушать шум волн. Именно отсюда он однажды вплавь отправился через весь залив к другу в Леричи — без лодки.
- Леричи — элегантный курорт с уютной набережной и вдохновляющей атмосферой. Здесь находится замок, построенный для защиты города от пиратов, а в подземных гротах, по легенде, до сих пор прячутся сокровища корсаров.
- Телларо — уютная рыбацкая деревушка с разноцветными домиками. Она официально признана одной из самых красивых деревень Италии. Туристов здесь мало, зато колорита — хоть отбавляй.
О чём поговорим:
- Почему Петрарка, Байрон и Шелли вдохновлялись местными пейзажами.
- Какие секреты скрывают старинные улочки, башни и дворцы.
- Как жили моряки, ремесленники и местные дамы в разные эпохи.
- Чем гордятся лигурийцы сегодня.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия будет интересна:
- Тем, кто уже видел Чинкве-Терре и хочет чего-то нового.
- Путешественникам, влюблённым в море, эстетику и камерные маршруты.
- Пассажирам круизных лайнеров с остановкой в Ла Специи.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на туристическом катере. На борту есть спасательные жилеты.
- Дополнительно оплачиваются билет на катер — около €30 за чел. и обед — по желанию.
- В каждом городке мы проведем 1,5–2 часа.
- Экскурсия проводится только при хорошей погоде. В случае шторма прогулка отменяется.
- В летний сезон я могу организовать прогулку на частной лодке. Это самый комфортный способ передвижения, так как позволяет делать остановки в гротах и нырять с маской в море. Вы не будете привязаны к расписанию катера. Стоимость аренды уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ла Специи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — ваш гид в Специи
Провела экскурсии для 413 туристов
Я живу в Генуе с 2015 года. Мои знания подтверждены лицензией гида. Я за лёгкий и непринуждённый формат экскурсий, поэтому скучно не будет.
Отзывы и рейтинг
5
Елена
3 окт 2025
Отлично! Рекомендую
Виолетта
20 сен 2025
Большое спасибо Ирине! Обаятельная Ирина сделала все,чтоб эта поездка запомнилась надолго! Исторические и литературные обзоры,архитектурные экскурсы,восхитительные виды,гастрономические специалитеты Портовенере,Ла Специи…. профессионализм и коммуникабельность Ирины сделали экскурсию незабываемой. Ещё раз спасибо большое!