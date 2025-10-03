Ирина — ваш гид в Специи

Провела экскурсии для 413 туристов

читать дальше с историей, но и с местной культурой, обычаями и традиционной кухней и стараюсь преподносить информацию с юмором, без перечисления сухих фактов. Вы можете не запомнить все даты, но эмоции останутся навсегда!

Я живу в Генуе с 2015 года. Мои знания подтверждены лицензией гида. Я за лёгкий и непринуждённый формат экскурсий, поэтому скучно не будет. На своих экскурсиях я знакомлю не только