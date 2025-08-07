Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

В этом велотуре вас ждёт качественный и очень комфортный активный отдых под ключ.

Мы будем кататься на современных велосипедах с электро-поддержкой (Emtb) в самой живописной части южной Тосканы: Долине Орча и Верхней Маремме.

Мы будем жить в бутик-отеле Wellness & Exclusive Spa с собственным гастрономическим рестораном и Спа-зоной в средневековом городке у подножия горы Амиата.

Каждый день в комфортном режиме мы будем совершать заезды от 45 до 55 км в день по тихим дорогам без трафика, наслаждаясь живописными видами на виноградники, старинные городки и замки, делая остановки на кофе, обеды и дегустации в самых атмосферных местах, не пересекаясь с толпами туристов, а обратно в отель возвращаться на трансфере.

По маршруту мы посетим сказочные средневековые города - места съёмок культовых фильмов, а также продегустируем деликатесы и вина в лучших местных ресторанах, фермерских хозяйствах и винодельнях, а также понежимся в горячих целебных термах в одном из лучших термальных курортов Италии - Terme di Saturnia.

Вот лишь краткий список звездных мест, которые мы посетим во время заездов:

Баньо Виньони и Аббатство Сантaнтимо , где Тарковский снимал Ностальгию

Идеальный город Возрождения Пиенца , под стенами которой снимались фильмы Гладиатор, Ромео и Джульетта, Английский пациент и др.

Самобытные Сан Квирико Дорча и Монтиккьелло , а также Монтальчино , известный на весь мир своим вином Brunello .

Санта Фьора - небольшой средневековый борго, входящий в топ самых красивых малых городов Италии

Замок Банфи - знаменитый производитель престижных вин

Винодельня в винной зоне Монтекукко с потрясающими видами и вкуснейшей едой

Аутентичный агротуризм с традиционными тосканскими блюдами

Престижные Terme di Saturnia Spa Resort

Необычный буддийский монастырь Меригар и мн. др.

Что важно - до всех этих мест мы доберёмся на современных электро-велосипедах, позволяющих каждому участнику выбирать свой комфортный режим и желаемую нагрузку.