Описание тура
В этом велотуре вас ждёт качественный и очень комфортный активный отдых под ключ.
Мы будем кататься на современных велосипедах с электро-поддержкой (Emtb) в самой живописной части южной Тосканы: Долине Орча и Верхней Маремме.
Мы будем жить в бутик-отеле Wellness & Exclusive Spa с собственным гастрономическим рестораном и Спа-зоной в средневековом городке у подножия горы Амиата.
Каждый день в комфортном режиме мы будем совершать заезды от 45 до 55 км в день по тихим дорогам без трафика, наслаждаясь живописными видами на виноградники, старинные городки и замки, делая остановки на кофе, обеды и дегустации в самых атмосферных местах, не пересекаясь с толпами туристов, а обратно в отель возвращаться на трансфере.
По маршруту мы посетим сказочные средневековые города - места съёмок культовых фильмов, а также продегустируем деликатесы и вина в лучших местных ресторанах, фермерских хозяйствах и винодельнях, а также понежимся в горячих целебных термах в одном из лучших термальных курортов Италии - Terme di Saturnia.
Вот лишь краткий список звездных мест, которые мы посетим во время заездов:
Баньо Виньони и Аббатство Сантaнтимо, где Тарковский снимал Ностальгию
Идеальный город Возрождения Пиенца, под стенами которой снимались фильмы Гладиатор, Ромео и Джульетта, Английский пациент и др.
Самобытные Сан Квирико Дорча и Монтиккьелло, а также Монтальчино, известный на весь мир своим вином Brunello.
Санта Фьора - небольшой средневековый борго, входящий в топ самых красивых малых городов Италии
Замок Банфи - знаменитый производитель престижных вин
Винодельня в винной зоне Монтекукко с потрясающими видами и вкуснейшей едой
Аутентичный агротуризм с традиционными тосканскими блюдами
Престижные Terme di Saturnia Spa Resort
Необычный буддийский монастырь Меригар и мн. др.
Что важно - до всех этих мест мы доберёмся на современных электро-велосипедах, позволяющих каждому участнику выбирать свой комфортный режим и желаемую нагрузку.
Программа тура по дням
Приезд
Встреча в аэропорту г. Рима (Фьюмичино)
Групповой трансфер на микроавтобусе
Приветственный коктейль по приезде и знакомство
Ужин в гастрономическом ресторане отеля
По желанию вечерняя прогулка
Заезд первого дня
После завтрака выезд от отеля с русскоязычным вело-гидом на маршрут дня по самым красочным дорогам южной Тосканы
В этот день по мы посетим живописные средневековые города: Arcidosso со старейшим в Европе средневековым замком и Santa Fiora, входящая в топ самых красивых малых городов Италии.
Обязательно будем делать остановки на фото в атмосферных панорамных местах, выпьем кофе с вкусными десертами на центральной средневековой площади, а также надышимся свежим тёплым весенним воздухом.
Завершим круговой маршрут в отеле, проехав красивый участок по тенистым оливковым рощам через небольшие городки на холмах.
Ланч в отеле
Свободное время на отдых
Посещение Спа комплекса в отеле
Ужин a la carte в отеле
По желанию вечерняя прогулка
Заезд второго дня
После завтрака выезд от отеля с русскоязычным вело-гидом на маршрут дня по самым красочным дорогам южной Тосканы.
Маршрут этого дня проходит в самом сердце долины Val dorcia (Unesco) через старинные города, замки и виноградники. В этой зоне сосредоточены известные винодельни, производящие лучшие тосканские вина, как, например, престижное Brunello di Montalcino.
По маршруту мы увидим сказочные средневековые города и старинные борго: Castelnuovo dell Abate, Abbazia Santantimo, Montalcino, San Quirico d Orcia и Bagno Vignoni. По пути мы будем делать остановки на фото и кофе в самых живописных и панорамных местах.
На обед мы остановимся в траттории c потрясающими видами на долину, где сможем продегустировать гастрономическую еду и вина.
В конце маршрута дня мы доедем до необычного городка Bagno Vignoni, где на месте центральной площади расположился натуральный термальный бассейн. Здесь Тарковский снимал знаменитые кадры фильма Ностальгия.
Возвращаемся в отель на трансфере.
Свободное время на отдых
Ужин a la carte в отеле
По желанию вечерняя прогулка
Заезд третьего дня
После завтрака выезд от отеля с русскоязычным вело-гидом на маршрут дня по самым красочным дорогам южной Тосканы.
В этот день нас ждёт разнообразный и очень живописный маршрут сначала через тенистую хвойную рощу у подножья горы Амиата, а затем вдоль лоскутных холмов и виноградников с потрясающими видами на долину Val d Orcia (Unesco). По маршруту мы увидим небольшие средневековые городки, а также знаменитые виноградники с замками Banfi и Argiano.
Ближе к концу маршрута мы заедем в местную винодельню с панорамными видами, где нас ждёт дегустация престижных вин и местных деликатесов.
Возвращаемся в отель на трансфере
Свободное время на отдых
Ужин в местной траттории
Заезд четвёртого дня
После завтрака выезд от отеля с русскоязычным вело-гидом на маршрут дня. В этот день мы поедем по тихой живописной дороге, любуясь весенними тосканскими пейзажами, типичными для верхней Мареммы: холмы с оливковыми рощами, виноградниками и пшеничными полями.
По пути мы проедем через любопытное место - крупнейший буддистский центр Италии Дацан Меригар. Ступа на фоне тосканского пейзажа очень необычное зрелище!
После мы направимся в небольшой средневековый борго Семпрониано, где на центральной площади выпьем кофе с десертами, а затем спустимся в долину по красивой узкой дороге через небольшие средневековые борго и оливковые рощи.
После обеда мы отправимся в Сатурнию, где увидим одну из известных достопримечательностей Тосканы - Каскате дель Мулино. Здесь термальная вода спускается каскадом, создавая причудливые ванны. Рядом расположен роскошный термальный курорт Terme di Saturnia, куда мы и отправимся, чтобы искупаться в лечебных тёплых водах и быстро снять накопленную за день усталость.
Возвращаемся в отель на трансфере.
Ужин a la carte в отеле
Заезд пятого дня
После завтрака выезд от отеля с русскоязычным вело-гидом на маршрут дня по самым красочным дорогам южной Тосканы. В заключительный день нас ждёт самый живописный маршрут по знаменитым белым дорогам в самом центре долины Val dorcia.
Мы увидим красивейшие средневековые города: Pienza и Monticchiello. Эти места вдохновляли художников из разных стран и эпох, а также стали площадками для съёмок множества известных фильмов. Пообедаем в красивом гастрономическом ресторане, а затем продолжим маршрут извилистой дороге с кипарисами до замка 12 века Spedaletto, где и закончим маршрут дня.
Возвращаемся в отель на трансфере.
Свободное время на отдых
Ужин a la carte в отеле
Отъезд
Завтрак
трансфер в аэропорт Рима
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 7 дней (6 ночей) в отеле Wellness & amp; Exclusive Spa
- Приветственный коктейль по приезде
- Все завтраки
- 5 гастрономических ужинов a la carte в ресторане отеля
- Ланч в отеле
- Обед в аутентичном агротуризме
- Дегустация вина с обедом из местных деликатесов на винодельне
- 5 сопровождаемых заездов по 50 км. в день
- Обратные трансферы в отель от конечных точек маршрутов
- Посещение термального комплекса Terme di Saturnia Spa Resort
- Вода с собой во время велотуров
- Услуга механика и трансфер в отель в случае необходимости
- Услуги вело-гида и русскоязычная поддержка на все дни
Что не входит в цену
- Авиабилеты (можем посоветовать лучшие варианты)
- Групповой трансфер из аэропорта г. Рима (Фьюмичино) в 16:30 - 60 Евро
- Групповой трансфер в аэропорт г. Рима (Фьюмичино) в 9:00 - 60 Евро
- Аренда велосипедов на 5 дней: топовые электро Emtb - 200 Евро
- Доплата за одноместное размещение в номере Single - 220 Евро, в номере Double - 320 Евро
- Стирка одежды
- Международный страховой полис с опцией активный отдых
- Кофе-брейки на маршруте (по желанию)
- Алкогольные напитки, кроме включенных в дегустацию
- Остальные обеды и один ужин в местной траттории (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Комфортный активный отдых без экстрима с полным погружением в local experience, гастрономию и во всё то, что может предложить прекрасная Италия страна с самым большим в мире культурным и историческим наследием
Пожелания к путешественнику
Уметь кататься на велосипеде
Визы
Необходимо наличие шенгенской визы. Сама виза готовится в визовых центрах Италии за 60 дней (информацию о правилах получении и необходимых документах предоставим)
Есть возможность оформления визы через партнерское визовое агентство в Москве