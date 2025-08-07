Мои заказы

Групповой велотур Toscana Deluxe - премиальный отдых в Италии

В этом туре вас ждёт качественный отдых на 360° и катание
Описание тура

В этом велотуре вас ждёт качественный и очень комфортный активный отдых под ключ.

Мы будем кататься на современных велосипедах с электро-поддержкой (Emtb) в самой живописной части южной Тосканы: Долине Орча и Верхней Маремме.

Мы будем жить в бутик-отеле Wellness & Exclusive Spa с собственным гастрономическим рестораном и Спа-зоной в средневековом городке у подножия горы Амиата.

Каждый день в комфортном режиме мы будем совершать заезды от 45 до 55 км в день по тихим дорогам без трафика, наслаждаясь живописными видами на виноградники, старинные городки и замки, делая остановки на кофе, обеды и дегустации в самых атмосферных местах, не пересекаясь с толпами туристов, а обратно в отель возвращаться на трансфере.

По маршруту мы посетим сказочные средневековые города - места съёмок культовых фильмов, а также продегустируем деликатесы и вина в лучших местных ресторанах, фермерских хозяйствах и винодельнях, а также понежимся в горячих целебных термах в одном из лучших термальных курортов Италии - Terme di Saturnia.

Вот лишь краткий список звездных мест, которые мы посетим во время заездов:

  • Баньо Виньони и Аббатство Сантaнтимо, где Тарковский снимал Ностальгию

  • Идеальный город Возрождения Пиенца, под стенами которой снимались фильмы Гладиатор, Ромео и Джульетта, Английский пациент и др.

  • Самобытные Сан Квирико Дорча и Монтиккьелло, а также Монтальчино, известный на весь мир своим вином Brunello.

  • Санта Фьора - небольшой средневековый борго, входящий в топ самых красивых малых городов Италии

  • Замок Банфи - знаменитый производитель престижных вин

  • Винодельня в винной зоне Монтекукко с потрясающими видами и вкуснейшей едой

  • Аутентичный агротуризм с традиционными тосканскими блюдами

  • Престижные Terme di Saturnia Spa Resort

  • Необычный буддийский монастырь Меригар и мн. др.

Что важно - до всех этих мест мы доберёмся на современных электро-велосипедах, позволяющих каждому участнику выбирать свой комфортный режим и желаемую нагрузку.

Программа тура по дням

1 день

Приезд

Встреча в аэропорту г. Рима (Фьюмичино)

Групповой трансфер на микроавтобусе

Приветственный коктейль по приезде и знакомство

Ужин в гастрономическом ресторане отеля

По желанию вечерняя прогулка

2 день

Заезд первого дня

После завтрака выезд от отеля с русскоязычным вело-гидом на маршрут дня по самым красочным дорогам южной Тосканы

В этот день по мы посетим живописные средневековые города: Arcidosso со старейшим в Европе средневековым замком и Santa Fiora, входящая в топ самых красивых малых городов Италии.

Обязательно будем делать остановки на фото в атмосферных панорамных местах, выпьем кофе с вкусными десертами на центральной средневековой площади, а также надышимся свежим тёплым весенним воздухом.

Завершим круговой маршрут в отеле, проехав красивый участок по тенистым оливковым рощам через небольшие городки на холмах.

Ланч в отеле

Свободное время на отдых

Посещение Спа комплекса в отеле

Ужин a la carte в отеле

По желанию вечерняя прогулка

3 день

Заезд второго дня

После завтрака выезд от отеля с русскоязычным вело-гидом на маршрут дня по самым красочным дорогам южной Тосканы.

Маршрут этого дня проходит в самом сердце долины Val dorcia (Unesco) через старинные города, замки и виноградники. В этой зоне сосредоточены известные винодельни, производящие лучшие тосканские вина, как, например, престижное Brunello di Montalcino.

По маршруту мы увидим сказочные средневековые города и старинные борго: Castelnuovo dell Abate, Abbazia Santantimo, Montalcino, San Quirico d Orcia и Bagno Vignoni. По пути мы будем делать остановки на фото и кофе в самых живописных и панорамных местах.

На обед мы остановимся в траттории c потрясающими видами на долину, где сможем продегустировать гастрономическую еду и вина.

В конце маршрута дня мы доедем до необычного городка Bagno Vignoni, где на месте центральной площади расположился натуральный термальный бассейн. Здесь Тарковский снимал знаменитые кадры фильма Ностальгия.

Возвращаемся в отель на трансфере.

Свободное время на отдых

Ужин a la carte в отеле

По желанию вечерняя прогулка

4 день

Заезд третьего дня

После завтрака выезд от отеля с русскоязычным вело-гидом на маршрут дня по самым красочным дорогам южной Тосканы.

В этот день нас ждёт разнообразный и очень живописный маршрут сначала через тенистую хвойную рощу у подножья горы Амиата, а затем вдоль лоскутных холмов и виноградников с потрясающими видами на долину Val d Orcia (Unesco). По маршруту мы увидим небольшие средневековые городки, а также знаменитые виноградники с замками Banfi и Argiano.

Ближе к концу маршрута мы заедем в местную винодельню с панорамными видами, где нас ждёт дегустация престижных вин и местных деликатесов.

Возвращаемся в отель на трансфере

Свободное время на отдых

Ужин в местной траттории

5 день

Заезд четвёртого дня

После завтрака выезд от отеля с русскоязычным вело-гидом на маршрут дня. В этот день мы поедем по тихой живописной дороге, любуясь весенними тосканскими пейзажами, типичными для верхней Мареммы: холмы с оливковыми рощами, виноградниками и пшеничными полями.

По пути мы проедем через любопытное место - крупнейший буддистский центр Италии Дацан Меригар. Ступа на фоне тосканского пейзажа очень необычное зрелище!

После мы направимся в небольшой средневековый борго Семпрониано, где на центральной площади выпьем кофе с десертами, а затем спустимся в долину по красивой узкой дороге через небольшие средневековые борго и оливковые рощи.

После обеда мы отправимся в Сатурнию, где увидим одну из известных достопримечательностей Тосканы - Каскате дель Мулино. Здесь термальная вода спускается каскадом, создавая причудливые ванны. Рядом расположен роскошный термальный курорт Terme di Saturnia, куда мы и отправимся, чтобы искупаться в лечебных тёплых водах и быстро снять накопленную за день усталость.

Возвращаемся в отель на трансфере.

Ужин a la carte в отеле

6 день

Заезд пятого дня

После завтрака выезд от отеля с русскоязычным вело-гидом на маршрут дня по самым красочным дорогам южной Тосканы. В заключительный день нас ждёт самый живописный маршрут по знаменитым белым дорогам в самом центре долины Val dorcia.

Мы увидим красивейшие средневековые города: Pienza и Monticchiello. Эти места вдохновляли художников из разных стран и эпох, а также стали площадками для съёмок множества известных фильмов. Пообедаем в красивом гастрономическом ресторане, а затем продолжим маршрут извилистой дороге с кипарисами до замка 12 века Spedaletto, где и закончим маршрут дня.

Возвращаемся в отель на трансфере.

Свободное время на отдых

Ужин a la carte в отеле

7 день

Отъезд

Завтрак

трансфер в аэропорт Рима

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 7 дней (6 ночей) в отеле Wellness & amp; Exclusive Spa
  • Приветственный коктейль по приезде
  • Все завтраки
  • 5 гастрономических ужинов a la carte в ресторане отеля
  • Ланч в отеле
  • Обед в аутентичном агротуризме
  • Дегустация вина с обедом из местных деликатесов на винодельне
  • 5 сопровождаемых заездов по 50 км. в день
  • Обратные трансферы в отель от конечных точек маршрутов
  • Посещение термального комплекса Terme di Saturnia Spa Resort
  • Вода с собой во время велотуров
  • Услуга механика и трансфер в отель в случае необходимости
  • Услуги вело-гида и русскоязычная поддержка на все дни
Что не входит в цену
  • Авиабилеты (можем посоветовать лучшие варианты)
  • Групповой трансфер из аэропорта г. Рима (Фьюмичино) в 16:30 - 60 Евро
  • Групповой трансфер в аэропорт г. Рима (Фьюмичино) в 9:00 - 60 Евро
  • Аренда велосипедов на 5 дней: топовые электро Emtb - 200 Евро
  • Доплата за одноместное размещение в номере Single - 220 Евро, в номере Double - 320 Евро
  • Стирка одежды
  • Международный страховой полис с опцией активный отдых
  • Кофе-брейки на маршруте (по желанию)
  • Алкогольные напитки, кроме включенных в дегустацию
  • Остальные обеды и один ужин в местной траттории (по желанию)
О чём нужно знать до поездки

Комфортный активный отдых без экстрима с полным погружением в local experience, гастрономию и во всё то, что может предложить прекрасная Италия страна с самым большим в мире культурным и историческим наследием

Пожелания к путешественнику

Уметь кататься на велосипеде

Визы

Необходимо наличие шенгенской визы. Сама виза готовится в визовых центрах Италии за 60 дней (информацию о правилах получении и необходимых документах предоставим)

Есть возможность оформления визы через партнерское визовое агентство в Москве

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Владислав
Владислав — Тревел-эксперт
Давайте знакомиться! Меня зовут Влад, я из Москвы, закончил МГУ, учился и жил в Италии и США. Посетил более 70 стран, а одну только Италию больше 120 раз. В профессиональном туризме я
читать дальше

больше 27 лет: начинал ещё гидом-сопровождающим по Италии. Затем проработал 8 лет в российском Представительстве Италии по Туризму, а после открыл свой собственный бизнес по продвижению люксового туризма. С 2019 года и по сей день я организую авторские велотуры премиального уровня в Италии и на Эгейском побережье Турции для русскоязычных со всего мира. Благодаря своему опыту в люксовом туризме мне удалось совместить высококачественный отдых с катанием на велосипеде, и что важно - для людей с любым уровнем подготовки: от начального до продвинутого. Секрет прост – в групповых и индивидуальных велотурах мы часто используем современные и дорогие электро-велосипеды. Теперь каждый участник может выбрать свой уровень нагрузки и проехать все маршруты в комфортном для себя режиме, посещая по пути самые красивые и атмосферные места, лучшие гастрономические рестораны и винодельни. Главное – не бояться, так как справляются все, а более подготовленные велолюбители могут совсем отключить электро-поддержку или же арендовать у нас обычный мтб или гравийный велосипед. Но это всё детали, самое главное в моих турах - это то, что вы каждый день погружаетесь в уникальную атмосферу настоящей жизни: проходите через "local experience", заезжаете в места, недоступные для массового туризма, проезжаете на велосипеде через старинные городки, любуетесь историческими и природными достопримечательностями, восхищаетесь вкусами местных блюд. Велотуры перестали быть экстремальным отдыхом, показанным только для подготовленных спортсменов или велотуристов со стажем. Теперь это очень качественный и полезный отдых на 360 с проживанием в лучших отелях, погружением в гастрономию, купанием в целебных термах или в море. Каждый день наполнен событиями, новыми впечатлениями и яркими эмоциями. Приглашаю вас в один из моих туров, чтобы убедиться на своём опыте, какой же это классный отдых!?☀️