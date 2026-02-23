Описание тура
Тоскана. Великие вина. Кьянти. Трюфель.
При создании этого тура я хотел, чтобы дни в туре были исключительно винные и гастрономические, обсуждения, мастер-классы от тематических до местных, с кухней, которую я изучал так же, как вина.
Это не просто поездка это погружение в винную жизнь Тосканы. Вы живёте на винодельне, пробуете вино там, где оно рождается, говорите о вине, обсуждаете. Встречаетесь с виноделами, готовите еду с местным шефом.
Дегустируете вино на закате и чувствуете настоящую Италию.
Проживание
Винодельня среди 100 гектаров виноградников и оливковых деревьев с видами на каждую сторону. Растут такие сорта как: Санджовезе, Мерло, Каберне Совиньон, Сира, Треббьяно, Мальвазия.
Вилла с апартаментами: Собственные ванные и кухни. Бассейн, терраса, винные вечера, тишина
Сомелье 24/7 откроет для вас вина Тосканы и редкие автохтонные сорта, которые производятся в тираже не выше 1200 бутылок.
Формат дня
Утро: завтрак и ланчи.
День: визиты на винодельни, дегустации, обеды и мастер-классы.
Вечер: Ужины на закате, вино, музыка, беседы и танцы, голосование и обсуждение вин. Постоянное сопровождение сомелье: обсуждаем, объясняем, пробуем вместе.
Всё меню составлено лично только по- местному и с местным. Описание еды и меню предоставлю в смс на портале под запрос
Гастрономические впечатления
Завтраки, лёгкие ланчи, обеды и ужины включены в тур
Всё меню составлено лично шеф-поваром тура с использованием местных продуктов и аутентичной тосканской кухни
Вечер флорентийского стейка насыщенные мясные блюда с традиционным местным вкусом, идеально сочетаемые с тосканскими винами
Вечер трюфеля блюда с редкими ароматными трюфелями, охота на трюфель с проводником и мастер-класс по его обработке и приготовлению
Мастер-классы по приготовлению тосканских блюд вместе с шеф-поваром
Дегустация оливкового масла и локальных деликатесов
Персональные рекомендации по сочетанию еды и вина от сомелье
Атмосфера
Камерная группа: 4-6 человек
Неторопливый темп
Редкие отобранные виноделы
Дегустация оливкового масла с экскурсией на производство
Встречи с интересными местными людьми, чтобы увидеть настоящую жизнь Тосканы
Прогулки по деревушкам, лавкам и фермерским хозяйствам
Музыка, бассейн, живое общение
Вина, которые будут в туре
— Chianti Classico
— Brunello di Montalcino
— Super Tuscan
— Vino Nobile di Montepulciano
— Vernaccia di San Gimignano
— Vin Santo
Всего 20 редких сортов в вашем распоряжении.
Особенный день в сердце Кьянти Классико городок Греве-Ин-Кьянти
Посетим старинную винотеку, где собраны вина со всей Тосканы от классики до редких выдержанных экземпляров. Заглянем в традиционную мясную лавку, которая хранит секреты тосканских деликатесов. Прогуляемся по очаровательной деревушке Монтефиоралле, одной из самых древних и красивых в регионе.
Для кого тур
Для тех, кто хочет понимать вино: его стиль, происхождение, настроение
Кому интересны вкусы, сочетания, терруары легко, без занудства
Кто устал от стандартных дегустаций и ищет настоящие открытия
Кто хочет уверенно говорить о вине, опираясь на личный вкус
Людям, которые ценят атмосферу, смысл, живое общение и вдохновение
Тем, кто работает онлайн и хочет провести время в красивом, наполненном кругу
Для ищущих нетворкинг, отдых и новые идеи в душевной обстановке
Чему вы научитесь
Сочетать вино и еду: от базовых принципов до неожиданных пар
Отличать и понимать натуральные вина
Правильно дегустировать и разбираться во вкусе
Понимать, как климат, почва и человек влияют на вино
Разбираться в оливковом масле
Узнаете, как рождаются великие тосканские вина: Кьянти, Брунелло, Супер Тосканы
Посмотрите вино и кино под открытым небом с бокалом того самого вина
Поговорите с виноделами и узнаете больше, чем из лекций
Приготовите местные блюда на мастер-классе, если захотите
Почувствуете, как вино соединяет людей, создаёт атмосферу и воспоминания
Если вы один или маленькой компанией хотите поехать вне тура, или наши даты не совпадают с вашими это не проблема. Ко мне постоянно приезжают новые люди из разных уголков земли, и вы меня не потревожите. Вы всегда сможете присоединиться в любое время.
Программа тура по дням
Прилет и Chianti Classico
10:0012:00 — Место встречи:
Флоренция, Villa Costanza, Via di Santa Lucia 8 Описание: сбор группы, подготовка к выезду.
12:0012:35 — Дорога до виллы Описание: трансфер, время в пути примерно 40 минут.
12:3513:30 — Заселение и подготовка к обеду. Небольшой отдых после дороги.
13:30-16:00 Обед Описание: Начало приветственного обеда с Дегустацией вин и гастрономический обед от шеф-повара Генти. Знакомство участников, первое погружение в мир гастрановии и вина Chianti Classico и рассказ о зоне.
16:0017:00 — Свободное время Описание: Отдых: бассейн, терраса, прогулка по территории виллы.
17:00 — Поездка в аутентичное тосканское борго. Описание: Прогулка по средневековым улочкам с панорамными видами. поездка и прогулка по городу, свободное время и легкий аперетив
19:0019:30 — Возвращение на виллу Описание: дорога обратно на ужин.
19:30 Ужин на вилле с Дегустацией вин, обсуждение вина, атмосфера настоящей Тосканы. вот нужно так сделать первый день
Супер Тоскана
08:0009:30 — Завтрак на вилле Описание: Завтрак в спокойной атмосфере виллы, время насладиться утром и подготовиться к выезду.
09:30 — Выезд на винодельню (зона Super Tuscan) Описание: Переезд на винодельню в зоне производства вин категории Super Tuscan. Время в пути — около 2 часов с остановками на фото в живописных местах. Прибытие ориентировочно в 11:30.
11:3014:30 — Винодельня: экскурсия и дегустация Описание: Экскурсия по винодельне, знакомство с философией хозяйства и особенностями производства. Дегустация вин категории Super Tuscan в сопровождении гастрономических парингов. Обед с дегустацией вин. Прогулка по живописным тосканским ландшафтам. Окончание программы ориентировочно в 14:3015:00.
15:00 — Выезд на виллу Описание: Переезд обратно.
16:00 — Возвращение на виллу Описание: Свободное время для отдыха.
18:00 — Мастер-класс по тосканской кухне с шеф-поваром Генти Описание: Приготовление традиционных тосканских блюд — мясного рагу, домашней пасты и равиоли.
Ужин Описание: Ужин из блюд, приготовленных во время мастер-класса, с дегустацией вин категории Super Tuscan. Рассказ о винах и обсуждение за ужином.
Охота на трюфель
08:0009:30 — Завтрак на вилле Описание: Завтрак в спокойной атмосфере виллы, подготовка к выезду.
09:30 — Выезд на охоту за трюфелем Описание: Переезд (около 40 минут) к месту проведения трюфельной охоты.
10:30 — Прибытие и начало программы Описание: Рассказ о трюфелях, их особенностях и традициях поиска. Знакомство с профессиональным проводником и собаками. Начало охоты. Продолжительность — около 1 часа.
12:00 — Завершение охоты и свободное время Описание: Отдых на территории — бассейн, прогулки по виноградникам, время для расслабления.
14:0016:00 — Обед с трюфелем и дегустация вин Описание: Обед с использованием найденного трюфеля, дегустация вин на винодельне, гастрономические сочетания и рассказ о локальных традициях.
16:3017:00 — Выезд в город Greve in Chianti Описание: Переезд в один из самых атмосферных городков зоны Кьянти.
17:0019:00 — Прогулка по Greve in Chianti Описание: Посещение старинной мясной лавки, легендарной винотеки — одной из самых старых и крупных в Тоскане. Свободное время для прогулок и покупок.
Возвращение на виллу Описание: Переезд обратно, свободное время и подготовка к ужину.
Ужин Описание: Ужин на вилле в уютной атмосфере.
Brunello и флорентийский стейк
08:0009:30 — Завтрак на вилле Описание: Завтрак в спокойной атмосфере виллы, время насладиться утром и подготовиться к поездке.
09:30 — Переезд в Монтепульчано Описание: Выезд в город Монтепульчано. Дорога проходит среди живописных тосканских холмов и виноградников.
11:30 — Прибытие и прогулка по городу Описание: Прогулка по историческому центру с его средневековыми улочками, панорамными видами и атмосферой настоящей Тосканы.
13:30 — Обед с дегустацией вин Описание: Гастрономический обед с дегустацией знаменитого вина Brunello di Montalcino. Рассказ о вине, особенностях терруара, выдержке и традициях производства.
16:00 — Завершение программы и выезд Описание: Переезд обратно.
18:00 — Возвращение на виллу Описание: Свободное время для отдыха перед ужином.
Ужин на вилле Описание: Вечер с акцентом на флорентийский стейк — традиционную bistecca alla fiorentina. Дегустация редких вин и автохтонных сортов в формате вслепую. Обсуждение ароматов, структуры и характера вин в камерной атмосфере тосканского вечера.
Локальные традиции и мастер-классы
08:0009:30 — Завтрак на вилле Описание: Завтрак в уютной атмосфере виллы, спокойное начало дня и подготовка к выезду.
09:30 — Выезд Описание: Начало дня, посвящённого дегустациям и историям тосканского оливкового масла.
10:30 — Посещение frantoio Описание: Посещение традиционного frantoio — места, где рождается настоящее тосканское оливковое масло. Рассказ о процессе производства, сортах оливок, методах холодного отжима и особенностях тосканского терруара. Продолжительность программы — около 1 часа.
12:00 — Выезд на обед
13:00 — Обед на винодельне Описание: Обед с дегустацией вин и оливкового масла. Сравнение ароматов и текстур, гастрономические сочетания, раскрывающие характер тосканских продуктов.
Вечер — Вино + кино под открытым небом Описание: Дегустация вин в формате вслепую и просмотр фильма о вине под открытым небом. Атмосфера тосканского вечера среди холмов и виноградников.
Завершающий ужин Описание: Финальный ужин с рыбными блюдами от шефа. Дегустация вин и подведение итогов гастрономического путешествия по Тоскане.
Завершения тура
08:0010:00 — Завтрак на вилле Описание: Завтрак в спокойной атмосфере, возможность насладиться последним утром в Тоскане без спешки.
10:0012:00 — Свободное время Описание: Отдых, прогулка по территории виллы, сбор вещей и подготовка к отъезду.
До 12:00 — Организация выезда и трансфер во Флоренция Описание: Выезд планируется гибко — до 12:00, чтобы завершить тур спокойно, комфортно и без спешки.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на вилле (апартаменты с ванной и кухней, бассейн, терраса)
- Все завтраки, обеды и ужины
- Дегустации вин на вилле и винодельнях
- Мастер-классы по тосканской кухне
- Охота на трюфель с проводником и собаками
- Экскурсия на производство оливкового масла (франтойо)
- Прогулки по тосканским деревушкам и виноградникам
- Вино + кино под открытым небом
- Комфортные переезды между локациями
- Фото-паузы и сопровождение сомелье
Что не входит в цену
- Перелёты до/из Италии
О чём нужно знать до поездки
Этот тур создан для тех, кто хочет почувствовать настоящую Тоскану через вино, еду и атмосферу. Мы проживаем на винодельне, дегустируем редкие вина, готовим вместе с шеф-поваром и открываем секреты местной кухни. Всё продумано, чтобы вы наслаждались каждым моментом, а я буду рядом, чтобы тур прошёл легко и незабываемо.
Пожелания к путешественнику
Тур подходит для взрослых всех возрастов, которые любят вино, гастрономию и живое общение.
Необходима базовая физическая активность для прогулок по деревушкам и виноградникам.
Рекомендуется уважительное отношение к другим участникам группы и местным традициям.
Тур не предназначен для детей младше 18 лет.
Возможность участия с домашними животными — по согласованию.