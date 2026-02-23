от 202 528 ₽ за человека

Описание тура

Тоскана. Великие вина. Кьянти. Трюфель.

При создании этого тура я хотел, чтобы дни в туре были исключительно винные и гастрономические, обсуждения, мастер-классы от тематических до местных, с кухней, которую я изучал так же, как вина.

Это не просто поездка это погружение в винную жизнь Тосканы. Вы живёте на винодельне, пробуете вино там, где оно рождается, говорите о вине, обсуждаете. Встречаетесь с виноделами, готовите еду с местным шефом.

Дегустируете вино на закате и чувствуете настоящую Италию.

Проживание

Винодельня среди 100 гектаров виноградников и оливковых деревьев с видами на каждую сторону. Растут такие сорта как: Санджовезе, Мерло, Каберне Совиньон, Сира, Треббьяно, Мальвазия.

Вилла с апартаментами: Собственные ванные и кухни. Бассейн, терраса, винные вечера, тишина

Сомелье 24/7 откроет для вас вина Тосканы и редкие автохтонные сорта, которые производятся в тираже не выше 1200 бутылок.

Формат дня

Утро: завтрак и ланчи.

День: визиты на винодельни, дегустации, обеды и мастер-классы.

Вечер: Ужины на закате, вино, музыка, беседы и танцы, голосование и обсуждение вин. Постоянное сопровождение сомелье: обсуждаем, объясняем, пробуем вместе.

Всё меню составлено лично только по- местному и с местным.

Гастрономические впечатления

Завтраки, лёгкие ланчи, обеды и ужины включены в тур

Всё меню составлено лично шеф-поваром тура с использованием местных продуктов и аутентичной тосканской кухни

Вечер флорентийского стейка насыщенные мясные блюда с традиционным местным вкусом, идеально сочетаемые с тосканскими винами

Вечер трюфеля блюда с редкими ароматными трюфелями, охота на трюфель с проводником и мастер-класс по его обработке и приготовлению

Мастер-классы по приготовлению тосканских блюд вместе с шеф-поваром

Дегустация оливкового масла и локальных деликатесов

Персональные рекомендации по сочетанию еды и вина от сомелье

Атмосфера

Камерная группа: 4-6 человек

Неторопливый темп

Редкие отобранные виноделы

Дегустация оливкового масла с экскурсией на производство

Встречи с интересными местными людьми, чтобы увидеть настоящую жизнь Тосканы

Прогулки по деревушкам, лавкам и фермерским хозяйствам

Музыка, бассейн, живое общение

Вина, которые будут в туре

— Chianti Classico

— Brunello di Montalcino

— Super Tuscan

— Vino Nobile di Montepulciano

— Vernaccia di San Gimignano

— Vin Santo

Всего 20 редких сортов в вашем распоряжении.

Особенный день в сердце Кьянти Классико городок Греве-Ин-Кьянти

Посетим старинную винотеку, где собраны вина со всей Тосканы от классики до редких выдержанных экземпляров. Заглянем в традиционную мясную лавку, которая хранит секреты тосканских деликатесов. Прогуляемся по очаровательной деревушке Монтефиоралле, одной из самых древних и красивых в регионе.

Для кого тур

Для тех, кто хочет понимать вино: его стиль, происхождение, настроение

Кому интересны вкусы, сочетания, терруары легко, без занудства

Кто устал от стандартных дегустаций и ищет настоящие открытия

Кто хочет уверенно говорить о вине, опираясь на личный вкус

Людям, которые ценят атмосферу, смысл, живое общение и вдохновение

Тем, кто работает онлайн и хочет провести время в красивом, наполненном кругу

Для ищущих нетворкинг, отдых и новые идеи в душевной обстановке

Чему вы научитесь

Сочетать вино и еду: от базовых принципов до неожиданных пар

Отличать и понимать натуральные вина

Правильно дегустировать и разбираться во вкусе

Понимать, как климат, почва и человек влияют на вино

Разбираться в оливковом масле

Узнаете, как рождаются великие тосканские вина: Кьянти, Брунелло, Супер Тосканы

Посмотрите вино и кино под открытым небом с бокалом того самого вина

Поговорите с виноделами и узнаете больше, чем из лекций

Приготовите местные блюда на мастер-классе, если захотите

Почувствуете, как вино соединяет людей, создаёт атмосферу и воспоминания

Если вы один или маленькой компанией хотите поехать вне тура, или наши даты не совпадают с вашими это не проблема. Ко мне постоянно приезжают новые люди из разных уголков земли, и вы меня не потревожите. Вы всегда сможете присоединиться в любое время.