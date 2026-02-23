Винный гастротур в Тоскану. Всё включено

Тоскана. Великие вина. Кьянти. Трюфель.
Описание тура

Тоскана. Великие вина. Кьянти. Трюфель.

При создании этого тура я хотел, чтобы дни в туре были исключительно винные и гастрономические, обсуждения, мастер-классы от тематических до местных, с кухней, которую я изучал так же, как вина.

Это не просто поездка это погружение в винную жизнь Тосканы. Вы живёте на винодельне, пробуете вино там, где оно рождается, говорите о вине, обсуждаете. Встречаетесь с виноделами, готовите еду с местным шефом.

Дегустируете вино на закате и чувствуете настоящую Италию.

Проживание

Винодельня среди 100 гектаров виноградников и оливковых деревьев с видами на каждую сторону. Растут такие сорта как: Санджовезе, Мерло, Каберне Совиньон, Сира, Треббьяно, Мальвазия.

Вилла с апартаментами: Собственные ванные и кухни. Бассейн, терраса, винные вечера, тишина

Сомелье 24/7 откроет для вас вина Тосканы и редкие автохтонные сорта, которые производятся в тираже не выше 1200 бутылок.

Формат дня

Утро: завтрак и ланчи.

День: визиты на винодельни, дегустации, обеды и мастер-классы.

Вечер: Ужины на закате, вино, музыка, беседы и танцы, голосование и обсуждение вин. Постоянное сопровождение сомелье: обсуждаем, объясняем, пробуем вместе.

Всё меню составлено лично только по- местному и с местным. Описание еды и меню предоставлю в смс на портале под запрос

Гастрономические впечатления

Завтраки, лёгкие ланчи, обеды и ужины включены в тур

Всё меню составлено лично шеф-поваром тура с использованием местных продуктов и аутентичной тосканской кухни

Вечер флорентийского стейка насыщенные мясные блюда с традиционным местным вкусом, идеально сочетаемые с тосканскими винами

Вечер трюфеля блюда с редкими ароматными трюфелями, охота на трюфель с проводником и мастер-класс по его обработке и приготовлению

Мастер-классы по приготовлению тосканских блюд вместе с шеф-поваром

Дегустация оливкового масла и локальных деликатесов

Персональные рекомендации по сочетанию еды и вина от сомелье

Атмосфера

Камерная группа: 4-6 человек

Неторопливый темп

Редкие отобранные виноделы

Дегустация оливкового масла с экскурсией на производство

Встречи с интересными местными людьми, чтобы увидеть настоящую жизнь Тосканы

Прогулки по деревушкам, лавкам и фермерским хозяйствам

Музыка, бассейн, живое общение

Вина, которые будут в туре

— Chianti Classico

— Brunello di Montalcino

— Super Tuscan

— Vino Nobile di Montepulciano

— Vernaccia di San Gimignano

— Vin Santo

Всего 20 редких сортов в вашем распоряжении.

Особенный день в сердце Кьянти Классико городок Греве-Ин-Кьянти

Посетим старинную винотеку, где собраны вина со всей Тосканы от классики до редких выдержанных экземпляров. Заглянем в традиционную мясную лавку, которая хранит секреты тосканских деликатесов. Прогуляемся по очаровательной деревушке Монтефиоралле, одной из самых древних и красивых в регионе.

Для кого тур

Для тех, кто хочет понимать вино: его стиль, происхождение, настроение

Кому интересны вкусы, сочетания, терруары легко, без занудства

Кто устал от стандартных дегустаций и ищет настоящие открытия

Кто хочет уверенно говорить о вине, опираясь на личный вкус

Людям, которые ценят атмосферу, смысл, живое общение и вдохновение

Тем, кто работает онлайн и хочет провести время в красивом, наполненном кругу

Для ищущих нетворкинг, отдых и новые идеи в душевной обстановке

Чему вы научитесь

Сочетать вино и еду: от базовых принципов до неожиданных пар

Отличать и понимать натуральные вина

Правильно дегустировать и разбираться во вкусе

Понимать, как климат, почва и человек влияют на вино

Разбираться в оливковом масле

Узнаете, как рождаются великие тосканские вина: Кьянти, Брунелло, Супер Тосканы

Посмотрите вино и кино под открытым небом с бокалом того самого вина

Поговорите с виноделами и узнаете больше, чем из лекций

Приготовите местные блюда на мастер-классе, если захотите

Почувствуете, как вино соединяет людей, создаёт атмосферу и воспоминания

Если вы один или маленькой компанией хотите поехать вне тура, или наши даты не совпадают с вашими это не проблема. Ко мне постоянно приезжают новые люди из разных уголков земли, и вы меня не потревожите. Вы всегда сможете присоединиться в любое время.

Программа тура по дням

1 день

Прилет и Chianti Classico

10:0012:00 — Место встречи:

Флоренция, Villa Costanza, Via di Santa Lucia 8 Описание: сбор группы, подготовка к выезду.

12:0012:35 — Дорога до виллы Описание: трансфер, время в пути примерно 40 минут.

12:3513:30 — Заселение и подготовка к обеду. Небольшой отдых после дороги.

13:30-16:00 Обед Описание: Начало приветственного обеда с Дегустацией вин и гастрономический обед от шеф-повара Генти. Знакомство участников, первое погружение в мир гастрановии и вина Chianti Classico и рассказ о зоне.

16:0017:00 — Свободное время Описание: Отдых: бассейн, терраса, прогулка по территории виллы.

17:00 — Поездка в аутентичное тосканское борго. Описание: Прогулка по средневековым улочкам с панорамными видами. поездка и прогулка по городу, свободное время и легкий аперетив

19:0019:30 — Возвращение на виллу Описание: дорога обратно на ужин.

19:30 Ужин на вилле с Дегустацией вин, обсуждение вина, атмосфера настоящей Тосканы. вот нужно так сделать первый день

2 день

Супер Тоскана

08:0009:30 — Завтрак на вилле Описание: Завтрак в спокойной атмосфере виллы, время насладиться утром и подготовиться к выезду.

09:30 — Выезд на винодельню (зона Super Tuscan) Описание: Переезд на винодельню в зоне производства вин категории Super Tuscan. Время в пути — около 2 часов с остановками на фото в живописных местах. Прибытие ориентировочно в 11:30.

11:3014:30 — Винодельня: экскурсия и дегустация Описание: Экскурсия по винодельне, знакомство с философией хозяйства и особенностями производства. Дегустация вин категории Super Tuscan в сопровождении гастрономических парингов. Обед с дегустацией вин. Прогулка по живописным тосканским ландшафтам. Окончание программы ориентировочно в 14:3015:00.

15:00 — Выезд на виллу Описание: Переезд обратно.

16:00 — Возвращение на виллу Описание: Свободное время для отдыха.

18:00 — Мастер-класс по тосканской кухне с шеф-поваром Генти Описание: Приготовление традиционных тосканских блюд — мясного рагу, домашней пасты и равиоли.

Ужин Описание: Ужин из блюд, приготовленных во время мастер-класса, с дегустацией вин категории Super Tuscan. Рассказ о винах и обсуждение за ужином.

3 день

Охота на трюфель

08:0009:30 — Завтрак на вилле Описание: Завтрак в спокойной атмосфере виллы, подготовка к выезду.

09:30 — Выезд на охоту за трюфелем Описание: Переезд (около 40 минут) к месту проведения трюфельной охоты.

10:30 — Прибытие и начало программы Описание: Рассказ о трюфелях, их особенностях и традициях поиска. Знакомство с профессиональным проводником и собаками. Начало охоты. Продолжительность — около 1 часа.

12:00 — Завершение охоты и свободное время Описание: Отдых на территории — бассейн, прогулки по виноградникам, время для расслабления.

14:0016:00 — Обед с трюфелем и дегустация вин Описание: Обед с использованием найденного трюфеля, дегустация вин на винодельне, гастрономические сочетания и рассказ о локальных традициях.

16:3017:00 — Выезд в город Greve in Chianti Описание: Переезд в один из самых атмосферных городков зоны Кьянти.

17:0019:00 — Прогулка по Greve in Chianti Описание: Посещение старинной мясной лавки, легендарной винотеки — одной из самых старых и крупных в Тоскане. Свободное время для прогулок и покупок.

Возвращение на виллу Описание: Переезд обратно, свободное время и подготовка к ужину.

Ужин Описание: Ужин на вилле в уютной атмосфере.

4 день

Brunello и флорентийский стейк

08:0009:30 — Завтрак на вилле Описание: Завтрак в спокойной атмосфере виллы, время насладиться утром и подготовиться к поездке.

09:30 — Переезд в Монтепульчано Описание: Выезд в город Монтепульчано. Дорога проходит среди живописных тосканских холмов и виноградников.

11:30 — Прибытие и прогулка по городу Описание: Прогулка по историческому центру с его средневековыми улочками, панорамными видами и атмосферой настоящей Тосканы.

13:30 — Обед с дегустацией вин Описание: Гастрономический обед с дегустацией знаменитого вина Brunello di Montalcino. Рассказ о вине, особенностях терруара, выдержке и традициях производства.

16:00 — Завершение программы и выезд Описание: Переезд обратно.

18:00 — Возвращение на виллу Описание: Свободное время для отдыха перед ужином.

Ужин на вилле Описание: Вечер с акцентом на флорентийский стейк — традиционную bistecca alla fiorentina. Дегустация редких вин и автохтонных сортов в формате вслепую. Обсуждение ароматов, структуры и характера вин в камерной атмосфере тосканского вечера.

5 день

Локальные традиции и мастер-классы

08:0009:30 — Завтрак на вилле Описание: Завтрак в уютной атмосфере виллы, спокойное начало дня и подготовка к выезду.

09:30 — Выезд Описание: Начало дня, посвящённого дегустациям и историям тосканского оливкового масла.

10:30 — Посещение frantoio Описание: Посещение традиционного frantoio — места, где рождается настоящее тосканское оливковое масло. Рассказ о процессе производства, сортах оливок, методах холодного отжима и особенностях тосканского терруара. Продолжительность программы — около 1 часа.

12:00 — Выезд на обед

13:00 — Обед на винодельне Описание: Обед с дегустацией вин и оливкового масла. Сравнение ароматов и текстур, гастрономические сочетания, раскрывающие характер тосканских продуктов.

Вечер — Вино + кино под открытым небом Описание: Дегустация вин в формате вслепую и просмотр фильма о вине под открытым небом. Атмосфера тосканского вечера среди холмов и виноградников.

Завершающий ужин Описание: Финальный ужин с рыбными блюдами от шефа. Дегустация вин и подведение итогов гастрономического путешествия по Тоскане.

6 день

Завершения тура

08:0010:00 — Завтрак на вилле Описание: Завтрак в спокойной атмосфере, возможность насладиться последним утром в Тоскане без спешки.

10:0012:00 — Свободное время Описание: Отдых, прогулка по территории виллы, сбор вещей и подготовка к отъезду.

До 12:00 — Организация выезда и трансфер во Флоренция Описание: Выезд планируется гибко — до 12:00, чтобы завершить тур спокойно, комфортно и без спешки.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на вилле (апартаменты с ванной и кухней, бассейн, терраса)
  • Все завтраки, обеды и ужины
  • Дегустации вин на вилле и винодельнях
  • Мастер-классы по тосканской кухне
  • Охота на трюфель с проводником и собаками
  • Экскурсия на производство оливкового масла (франтойо)
  • Прогулки по тосканским деревушкам и виноградникам
  • Вино + кино под открытым небом
  • Комфортные переезды между локациями
  • Фото-паузы и сопровождение сомелье
Что не входит в цену
  • Перелёты до/из Италии
О чём нужно знать до поездки

Этот тур создан для тех, кто хочет почувствовать настоящую Тоскану через вино, еду и атмосферу. Мы проживаем на винодельне, дегустируем редкие вина, готовим вместе с шеф-поваром и открываем секреты местной кухни. Всё продумано, чтобы вы наслаждались каждым моментом, а я буду рядом, чтобы тур прошёл легко и незабываемо.

Пожелания к путешественнику

Тур подходит для взрослых всех возрастов, которые любят вино, гастрономию и живое общение.

Необходима базовая физическая активность для прогулок по деревушкам и виноградникам.

Рекомендуется уважительное отношение к другим участникам группы и местным традициям.

Тур не предназначен для детей младше 18 лет.

Возможность участия с домашними животными — по согласованию.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Сергей Я Энтузиаст итальянского вина, исследую редкие автохтонные сорта и рассказываю истории вин, которые возрождаются. Я эксперт по итальянскому вину и автор блога Я Посетил 36 стран, но именно здесь, в
Тоскане, нашёл свой вкус жизни. Занимаюсь вином, ищу редкие бутылки, изучаю историю виноделен, пишу блог, произвожу оливковое масло и имею собственную винную этикетку. Мои туры отличаются тем, что я делаю всё сам от идеи маршрута до последнего бокала за ужином. Это винные туры «всё включено», гастрономические путешествия, романтические поездки, приватные маршруты и мастер-классы по итальянской кухне. Мы бываем в маленьких семейных винодельнях, куда не доходят массовые группы, знакомимся с людьми, которые делают вино и еду своей жизнью, и пробуем то, что редко попадает за пределы региона.

от 202 528 ₽ за человека