Один тур - 3 страны только для вас: Хорватия и Словения из Италии, Истрия и Постойнская пещера

Побывать в самом маленьком городе, исследовать подземные залы и увидеть павлинов, зебр и ланей
Сначала отправимся в Хорватию: посетим Хум — самый маленький город в мире, осмотрим город-крепость Грожнян, облюбованный художниками и мастерами, и полюбуемся Лимским фьордом.

А ещё побываем в национальном парке «Бриони», на
пароме доберёмся до острова Вели-Бриюн, прокатимся по парку на гольф-каре и понаблюдаем за павлинами и зебрами в естественной среде обитания. В последний день вас ждёт Словения — мы спустимся в Постойнскую пещеру.

Проедем по подземным галереям, залам и туннелям на мини-поезде, а ещё сделаем красивые кадры у Предъямского замка. Начинать и заканчивать наши путешествия каждый день будем в Триесте, в Италии. Желающие за доплату смогут попробовать трюфельные деликатесы и домашнее вино.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Во время тура мы пересекаем внутреннюю границу Евросоюза: Италия-Словения-Хорватия, пограничная полиция вправе проверить наличие документов, паспорта обязательно необходимо иметь с собой.

Питание. Не включено. Во время переездов предоставим питьевую воду.

Транспорт. Легковой автомобиль для группы до 3 человек. Минивэн VW Multivan для группы до 7 человек.

Возраст участников. 18+.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Нужна гражданам РФ.

Тур проводится в индивидуальном формате и доступен для бронирования в любой день. Минимальное число участников — 2 человека.

Программа тура по дням

1 день

Хум - самый маленький город в мире, город художников Грожнян, уютный Ровинь и Лимский фьорд

Мы выедем из Триеста и направимся в Хорватию, на полуостров Истрия.

Первой остановкой станет Хум — самый маленький город в мире, скрытый среди лесов и холмов. Его облик напоминает сцены из старинных легенд. Здесь мы сможем продегустировать мускатное или трюфельное пиво, ставшее визитной карточкой этого необычного места (за доплату).

Далее поедем в Грожнян — город-крепость, где каждое здание превращено в мастерскую, а с летних балконов будто вот-вот польётся музыка. Сюда съезжаются ремесленники, художники и мастера, придавая улицам живую и вдохновляющую атмосферу.

После прогуляемся по Ровиню — прибрежному городу, напоминающему открытку: узкие мощёные улочки, старинная архитектура и венецианский шарм.

В завершение экскурсии посетим Лимский фьорд — самый протяжённый канал в Хорватии. На его берегах расположены устричные фермы, а местные рыбаки доставляют свежую рыбу прямо в прибрежные рестораны.

По желанию будет возможность попробовать трюфельные деликатесы и домашнее вино.

2 день

Национальный парк «Бриони», остров Вели-Бриюн, прогулка на гольф-каре и музей Иосипа Броза Тито

Утром мы из Триеста направимся в Хорватию, к побережью Истрии. Наша цель — национальный парк «Бриони», место, где природа, история и редкие животные сосуществуют в полной гармонии.

В 10:00 из порта Фажана мы отправимся на пароме к островам. Основная часть маршрута пройдёт по острову Вели-Бриюн — самому крупному в архипелаге.

Нас ждёт прогулка на гольф-каре по парку. Мы увидим, как здесь свободно разгуливают павлины, зебры и лани, живущие в естественных условиях.

Затем посетим музей Иосипа Броза Тито — югославского лидера, который любил отдыхать на Бриони. Осмотрим римские руины, сохранившиеся с античных времён, и пройдёмся среди древних оливковых деревьев, возраст которых насчитывает сотни лет.

У вас будет время отдохнуть на берегу, поэтому рекомендуем захватить с собой пляжные принадлежности.

3 день

Постойнская пещера, путешествие на поезде по подземным галереям и Предъямский замок

Сегодня направимся в Словению, чтобы исследовать Постойнскую карстовую пещеру, крупнейшую в стране и самую посещаемую в Европе.

Экскурсия начнётся с поездки на мини-поезде по подземным галереям, залам и туннелям. Во время путешествия мы увидим фантастические сталактитовые образования, высеченные временем и водой.

Особый момент экскурсии — встреча с редким обитателем пещеры: саламандрой, известной также как «человеческая рыбка». Этот уникальный подземный вид живёт в полной темноте.

После экскурсии сделаем фотостоп у Предъямского замка — средневековой крепости, встроенной в скалу. Замок поражает своей архитектурой и тем, как гармонично он сливается с природным ландшафтом.

Вечером вернёмся в Триест.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Индивидуальные экскурсии
  • Сопровождение профессионального гида
  • Входные билеты
  • Прогулка на кораблике
  • Аренда гольф-кара
Что не входит в цену
  • Билеты до Триеста и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Дегустации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Триест, заберём вас от вашего отеля, время по договорённости
Завершение: Триест, доставим к вашему отелю вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Триесте
Я представляю хорватскую компанию, основанную профессионалами индустрии корпоративного туризма и семейного отдыха. Успешно ведём свою деятельность с 2011 года. География наших туров широка: это не только побережье Адриатики и острова Хорватии, а также Словения, Италия, Австрия, Черногория.
