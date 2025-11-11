Мы выедем из Триеста и направимся в Хорватию, на полуостров Истрия.

Первой остановкой станет Хум — самый маленький город в мире, скрытый среди лесов и холмов. Его облик напоминает сцены из старинных легенд. Здесь мы сможем продегустировать мускатное или трюфельное пиво, ставшее визитной карточкой этого необычного места (за доплату).

Далее поедем в Грожнян — город-крепость, где каждое здание превращено в мастерскую, а с летних балконов будто вот-вот польётся музыка. Сюда съезжаются ремесленники, художники и мастера, придавая улицам живую и вдохновляющую атмосферу.

После прогуляемся по Ровиню — прибрежному городу, напоминающему открытку: узкие мощёные улочки, старинная архитектура и венецианский шарм.

В завершение экскурсии посетим Лимский фьорд — самый протяжённый канал в Хорватии. На его берегах расположены устричные фермы, а местные рыбаки доставляют свежую рыбу прямо в прибрежные рестораны.

По желанию будет возможность попробовать трюфельные деликатесы и домашнее вино.