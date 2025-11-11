А ещё побываем в национальном парке «Бриони», на
Во время тура мы пересекаем внутреннюю границу Евросоюза: Италия-Словения-Хорватия, пограничная полиция вправе проверить наличие документов, паспорта обязательно необходимо иметь с собой.
Питание. Не включено. Во время переездов предоставим питьевую воду.
Транспорт. Легковой автомобиль для группы до 3 человек. Минивэн VW Multivan для группы до 7 человек.
Возраст участников. 18+.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Нужна гражданам РФ.
Тур проводится в индивидуальном формате и доступен для бронирования в любой день. Минимальное число участников — 2 человека.
Хум - самый маленький город в мире, город художников Грожнян, уютный Ровинь и Лимский фьорд
Мы выедем из Триеста и направимся в Хорватию, на полуостров Истрия.
Первой остановкой станет Хум — самый маленький город в мире, скрытый среди лесов и холмов. Его облик напоминает сцены из старинных легенд. Здесь мы сможем продегустировать мускатное или трюфельное пиво, ставшее визитной карточкой этого необычного места (за доплату).
Далее поедем в Грожнян — город-крепость, где каждое здание превращено в мастерскую, а с летних балконов будто вот-вот польётся музыка. Сюда съезжаются ремесленники, художники и мастера, придавая улицам живую и вдохновляющую атмосферу.
После прогуляемся по Ровиню — прибрежному городу, напоминающему открытку: узкие мощёные улочки, старинная архитектура и венецианский шарм.
В завершение экскурсии посетим Лимский фьорд — самый протяжённый канал в Хорватии. На его берегах расположены устричные фермы, а местные рыбаки доставляют свежую рыбу прямо в прибрежные рестораны.
По желанию будет возможность попробовать трюфельные деликатесы и домашнее вино.
Национальный парк «Бриони», остров Вели-Бриюн, прогулка на гольф-каре и музей Иосипа Броза Тито
Утром мы из Триеста направимся в Хорватию, к побережью Истрии. Наша цель — национальный парк «Бриони», место, где природа, история и редкие животные сосуществуют в полной гармонии.
В 10:00 из порта Фажана мы отправимся на пароме к островам. Основная часть маршрута пройдёт по острову Вели-Бриюн — самому крупному в архипелаге.
Нас ждёт прогулка на гольф-каре по парку. Мы увидим, как здесь свободно разгуливают павлины, зебры и лани, живущие в естественных условиях.
Затем посетим музей Иосипа Броза Тито — югославского лидера, который любил отдыхать на Бриони. Осмотрим римские руины, сохранившиеся с античных времён, и пройдёмся среди древних оливковых деревьев, возраст которых насчитывает сотни лет.
У вас будет время отдохнуть на берегу, поэтому рекомендуем захватить с собой пляжные принадлежности.
Постойнская пещера, путешествие на поезде по подземным галереям и Предъямский замок
Сегодня направимся в Словению, чтобы исследовать Постойнскую карстовую пещеру, крупнейшую в стране и самую посещаемую в Европе.
Экскурсия начнётся с поездки на мини-поезде по подземным галереям, залам и туннелям. Во время путешествия мы увидим фантастические сталактитовые образования, высеченные временем и водой.
Особый момент экскурсии — встреча с редким обитателем пещеры: саламандрой, известной также как «человеческая рыбка». Этот уникальный подземный вид живёт в полной темноте.
После экскурсии сделаем фотостоп у Предъямского замка — средневековой крепости, встроенной в скалу. Замок поражает своей архитектурой и тем, как гармонично он сливается с природным ландшафтом.
Вечером вернёмся в Триест.
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1200
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Индивидуальные экскурсии
- Сопровождение профессионального гида
- Входные билеты
- Прогулка на кораблике
- Аренда гольф-кара
Что не входит в цену
- Билеты до Триеста и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Дегустации