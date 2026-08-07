Урбино — красивый город с уникальной архитектурой, который гармонично вписан в рельеф Апеннинских гор. Вы пройдёте по местам, где когда-то гулял Галилео Галилей.
Оцените шедевры художников Ренессанса в Герцогском дворце, побываете в доме Рафаэля и оратории Святого Джованни и полюбуетесь невероятными панорамами с горы Святого Серджио.
Оцените шедевры художников Ренессанса в Герцогском дворце, побываете в доме Рафаэля и оратории Святого Джованни и полюбуетесь невероятными панорамами с горы Святого Серджио.
Описание экскурсии
- Площадь Рома. Здесь вы увидите памятник Рафаэлю и бюсты людей, которые имели отношение к этому городу.
- Ораторий Святого Джованни — пример редкой готики. В нём сохранились фрески 14–15 веков кистей Лоренцо и Джакомо Салимбени.
- Герцогский дворец — один из самых больших и современных в Европе. Вы увидите множество шедевров, среди которых — «Немая» Рафаэля, «Мадонна ди Сенигаллиа» Пьеро делла Франчески и другие.
- Дом Рафаэля. Здесь находится одна из самых ранних работ художника — фреска «Дева Мария с младенцем». Вы узнаете о жизни художника и разберётесь, как повлияла на его творчество потеря матери в детстве.
- Гора Святого Серджио. Отсюда открывается потрясающий вид на замок и пантеон Сан-Бернардино, возведённые по проекту Франческо ди Джорджио Мартини.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Рома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Урбино
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 48 туристов
Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид. Живу в Италии с 2002 года. Провожу экскурсии в регионах Марке и Умбрия. В работе мне помогают мои личные качества: расположенность к людям, открытость, порядочность, ответственность и пунктуальность.
от €200 за экскурсию