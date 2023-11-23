Оценить интерьеры дворца, побывать доме художника и прогуляться улочкам с домами из красного кирпича
Урбино — красивый город с уникальной архитектурой, который гармонично вписан в рельеф Апеннинских гор. Мы пройдём по местам, где когда-то гулял Галилео Галилей.
Вы оцените шедевры художников Ренессанса в Герцогском дворце, побываете в доме Рафаэля и оратории Святого Джованни и полюбуетесь невероятными панорамами с горы Святого Серджио.
Вы оцените шедевры художников Ренессанса в Герцогском дворце, побываете в доме Рафаэля и оратории Святого Джованни и полюбуетесь невероятными панорамами с горы Святого Серджио.
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Описание
Что вас ожидает
- Площадь Рома. Здесь вы увидите памятник Рафаэлю и бюсты людей, которые имели отношение к этому городу.
- Ораторий Святого Джованни — пример редкой готики. В нём сохранились фрески 14–15 веков кистей Лоренцо и Джакомо Салимбени.
- Герцогский дворец — один из самых больших и современных в Европе. Вы увидите множество шедевров, среди которых — «Немая» Рафаэля, «Мадонна ди Сенигаллиа» Пьеро делла Франчески и другие.
- Дом Рафаэля. Здесь находится одна из самых ранних работ художника — фреска «Дева Мария с младенцем». Вы узнаете о жизни художника и разберётесь, как повлияла на его творчество потеря матери в детстве.
- Гора Святого Серджио. Отсюда открывается потрясающий вид на замок и пантеон Сан-Бернардино, возведённые по проекту Франческо ди Джорджио Мартини.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Рома
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tatiana — ваш гид в Урбино
Живу в Италии, в регионе Марке с 2002 года. Работаю как гид, переводчик, личный секретарь, туристический сопровождающий. Сдаю отдыхающим и гостям двое апартаментов у моря в Сенигаллии. Провожу экскурсии в регионе Марке и Умбрия, в городах Анкона, Пезаро, Фано, Сан-Лео, Урбино, Фоссомброне, Губбио, Ассизи, Лорето, Коринальдо, Сенигаллия, в республике Сан-Марино. В работе мне помогают мои личностные качества: расположенность к людям, открытость, порядочность, ответственность, пунктуальность.