Урбино - родина божественного Рафаэля

Оценить интерьеры дворца, побывать доме художника и прогуляться улочкам с домами из красного кирпича

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Урбино — красивый город с уникальной архитектурой, который гармонично вписан в рельеф Апеннинских гор. Мы пройдём по местам, где когда-то гулял Галилео Галилей.

Вы оцените шедевры художников Ренессанса в Герцогском дворце, побываете в доме Рафаэля и оратории Святого Джованни и полюбуетесь невероятными панорамами с горы Святого Серджио.
Урбино - родина божественного Рафаэля
Урбино - родина божественного Рафаэля
Урбино - родина божественного Рафаэля
Урбино - родина божественного Рафаэля
Урбино - родина божественного Рафаэля
Урбино - родина божественного Рафаэля
Урбино - родина божественного Рафаэля
Урбино - родина божественного Рафаэля
Урбино - родина божественного Рафаэля
Урбино - родина божественного Рафаэля
Урбино - родина божественного Рафаэля
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Описание

Что вас ожидает

  • Площадь Рома. Здесь вы увидите памятник Рафаэлю и бюсты людей, которые имели отношение к этому городу.
  • Ораторий Святого Джованни — пример редкой готики. В нём сохранились фрески 14–15 веков кистей Лоренцо и Джакомо Салимбени.
  • Герцогский дворец — один из самых больших и современных в Европе. Вы увидите множество шедевров, среди которых — «Немая» Рафаэля, «Мадонна ди Сенигаллиа» Пьеро делла Франчески и другие.
  • Дом Рафаэля. Здесь находится одна из самых ранних работ художника — фреска «Дева Мария с младенцем». Вы узнаете о жизни художника и разберётесь, как повлияла на его творчество потеря матери в детстве.
  • Гора Святого Серджио. Отсюда открывается потрясающий вид на замок и пантеон Сан-Бернардино, возведённые по проекту Франческо ди Джорджио Мартини.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Рома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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