Что вы можете увидеть 🤩

С чего же начиналась Тоскана? Вы узнаете из двухчасовой экскурсии по древнему городу этруссков - это своего рода перемещение во времени, переплетение событий истории, мистики, фантазии. Вольтерра до недавнего времени интересовала не многих, но между тем этот город способен удивить ощущением «fuori del tempo», - вне времени, сохранивший свой средневековый вид и традиции.

Этот древний город с трёх тысячилетней историей, по своему историческому значению можно назвать тосканской энциклопедией, ведь каждая цевилизация, каждый исторический период наложили на город свой отпечаток.

От железного века до Этрусков.

До сих пор никто не знает, кем были пришельцы - лидийцами или хеттами с волосами стянутыми на затылке в пучёк, выходцами из Микен или с Крита, но в глазах древних племён этруски предстали богатой и могущественной нацией.

Бывшее этрусское поселение, зависшее над окружающей местностью на круто обрывающемся холме, до сих пор хранит следы их пребывания. Они встречаются в живом облике города, как арочные ворота(PortodelArco) с изображением трех этрусских богов. Остатки этрусских крепостной стены, которые хорошо видны с высоты горы «Валле Буона», пробегают внизу под обрывом огибая центр города, и кажется почти бесконечной. Невероятное количество погребальных урн в Этрусском музее.

От Римского периода, как и положенно любому приличному городу, сохранились развалины театра и фрагменты терм с мозаичными полами.

Городская структура — сплошное Средневековье с редкими вкраплениями Возрождения в виде крепости Медичи, напоминая о правлении Флоренции и картин Луки Синьорелли и Россо Фьорентино в местной пинакотеке. Несмотря на междоусобицы, именно коммунальный период подарил множество прекрасных памятников искусства: Среди них Площадь Приоров (PiazzadeiPriori) и символ свободы коммуны – Дворец Приоров (PalazzodeiPriori), интерьер которого украшен великолепными фресками, Кафедральный собор, Баптистерий.

Долгое время Вольтерра находилась в тени более популярного города Сан-Джиминьяно, теперь ситуация изменилась. Вольтерра, построенный еще этрусками, стал культовым местом путешествий среди молодых людей благодаря фильму, снятому по книге Стефани Майерс «Сумерки». Наверное Вы помните сюжет? Во второй книге «Сумерки» героиня Белла в трагических обстоятельствах вновь встречается со своим возлюбленным вампиром Эдвардом. После выхода книги, а затем и фильма, многие стали стремиться посетить площадь Пьяцца деи Приори с возвышающейся часовой башней – здесь, согласно фильму, обитает знатная семья вампиров Вольтури.

Мы посетим мастерские местных мастеров по Алебастру и в свободное время Вы насладитесь покупками в магазинчиках городка.