Atlantis V. проводит ещё 6 экскурсий

Однодневная поездка в оздоровительный комплекс SPA Эйн-Геди, одно из самых популярных мест отдыха на берегу Мертвого моря 🌊. Грязь Mертвого моря уникальна и, как смеют утверждать ученые, аналогов ей в мире нет.

В кондиционируемом помещении расположены 2 бассейнa с серной водой, которая наполняется из горячих источников Эйн-Геди. Здесь же находятся комнаты отдыха, массажные кабинеты, душ, киоск, туалеты. Рядом под открытым небом расположен бассейн с пресной водой, солнцезащитные навесы, шезлонги, уголок для пикника, ресторан и, конечно же, минеральные лечебные грязи (бесплатно).

На территории СПА комплекса находится фирменный магазин фабрики косметики Мертвого моря.