Atlantis V. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия на Мёртвое море, SPA "Эйн Геди" (без обеда). Выезд из Хайфы

Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Хайфы
Поездка на один из самых популярных курортов на берегу Мёртвого моря 🌊.

Вы точно оцените знаменитые лечебные свойства этого места.

В SPA «Эйн-Геди» вы сможете искупаться в бассейнах с серной водой из горячих источников, полечиться целебными грязями, наконец, поплавать в знаменитом море.

Вы проведёте замечательный день без суеты, наполненный отдыхом и покоем.

На территории SPA также есть магазин с фирменной косметикой.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $45 за человека

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Экскурсия на Мёртвое море, SPA "Эйн Геди" (без обеда). Выезд из Хайфы
Экскурсия на Мёртвое море, SPA "Эйн Геди" (без обеда). Выезд из Хайфы
Однодневная поездка в оздоровительный комплекс SPA Эйн-Геди, одно из самых популярных мест отдыха на берегу Мертвого моря 🌊. Грязь Mертвого моря уникальна и, как смеют утверждать ученые, аналогов ей в мире нет.
В кондиционируемом помещении расположены 2 бассейнa с серной водой, которая наполняется из горячих источников Эйн-Геди. Здесь же находятся комнаты отдыха, массажные кабинеты, душ, киоск, туалеты. Рядом под открытым небом расположен бассейн с пресной водой, солнцезащитные навесы, шезлонги, уголок для пикника, ресторан и, конечно же, минеральные лечебные грязи (бесплатно).
На территории СПА комплекса находится фирменный магазин фабрики косметики Мертвого моря.
Что входит
  • транспорт
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 Хайфа, Чек Пост
Экскурсия на Мёртвое море, SPA "Эйн Геди" (без обеда). Выезд из Хайфы
Экскурсия на Мёртвое море, SPA "Эйн Геди" (без обеда). Выезд из Хайфы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
Atlantis V.
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