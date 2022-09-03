Если вы хотите открыть для себя новую сторону Израиля, я приглашаю вас в увлекательное путешествие по северу страны, во время которого вы посетите прекрасные места и узнаете их историю, познакомитесь с жизненным укладом и традициями местных жителей.
Описание экскурсии
Программа
- Начнется наш увлекательный день в Хайфе, с самого утра, когда у нижней террасы Бахайских садов еще мало туристов, а на их верхней террасе никто не мешает делать красивейшие фотографии на фоне огромного города, раскинувшегося внизу.
- Проедем по немецкой колонии и узнаем о темплерах, затем, поднявшись на самый верх горы Кармель, мы навестим друзские деревни Далия и Осфия, познакомимся с бытом интереснейшего народа, обязательно отведаем свежайших, только с огня, друзских лепешек с кислым овечьим йогуртом и маслинами.
- Спустившись с горы, уже через 15 минут мы будем в знаменательном месте, на горе Мегиддо, более известной под названием Армагеддон.
- Услышим о закопанном в земле городе, увидим вдалеке горы, на которых стоит Нацерет (Назарет) и уже через 20 минут будем подниматься к самому сердцу её величества Истории.
- Оставим машину в самом центре Назарета и немного пройдёмся по этому удивительному и сохранившему свое величие городу.
- Выйдем узкими улочками к знаменитой Базилике Благовещения и зайдём внутрь, посетим церковь Иосифа Обручника, грот девы Марии и осмотрим красивейшую галерею мозаик Богородицы со всего мира.
- После этого, проедемся с ветерком к самой северной точке побережья страны — Рош-а-Никра, пограничного пункта с Ливаном, сфотографируемся возле указателя Иерусалим — Бейрут и с вершины меловой горы почувствуем то, что испытал, стоя на ней, Александр Македонский.
- Дальше наш путь пройдет через банановые плантации и туристический современный город Нагария, аккуратные аллеи Бахайских садов в Акко. В старой крепости Акко осмотрим старинные улочки, которые остались неизменными со средних веков. Со стен крепости увидим вдали Хайфу, с которой началось наше путешествие, и начнём обратный путь.
Будьте уверены, что этот день вам запомнится надолго. Вы узнаете о многих религиях, в том числе, новых для вас, коснетесь тайн Ветхого и Нового Заветов.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Хайфе
- Нет возможности организовать трансфер из/в Хайфу, если только это не окрестности города. Обратите внимание, что в Израиле общественный транспорт по субботам не ходит, а по пятницам его движение прекращается в 15-00.
- Изменить маршрут или дополнить по вашему желанию, к сожалению, нельзя
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Хайфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 193 туристов
Тридцать лет в Израиле. Проехал всеми возможными и невозможными тропами страны, побывал во всех закоулках и видел все видимое и невидимое невооруженным глазом. С удовольствием поделюсь с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Путешествие по северу Израиля прошло великолепно. Виталий обладает очень глубокими знаниями истории, культуры и религии Израиля и передаёт их в доступной форме. 8-ми часовая очень познавательная экскурсия началась в Хайфе и пролетела как один миг. Очень рекомендуем это мероприятие людям, которые интересуются культурой и историей, а так же тем, кто хочет провести незабываемый день с эрудированным экскурсоводом.
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Поехать на эту экскурсию совершенно необходимо: богатейшие впечатления. Виталий - замечательный экскурсовод. Мы очень рады, что выбрали этот маршрут и всем рекомендуем не пропустить такую великолепную возможность попутешествовать по северу Израиля. Красивейшие бахайские сады, Храм Благой вести в Нацерете, крепость Акко,.. Запомнилось все. Спасибо!
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Огромное спасибо Виталию за отличный вояж по Северной части Израиля. Я даже не заметила как прошёл день! Прекрасный рассказ, по которому ещё лучше понимаешь, что библейские сказки на самом деле
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Экскурсия на целый день с ошеломительными видами северной части Израиля. Очень рекомендую. Виталий прекрасный рассказчик.
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Отличная программа. Спасибо большое.
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Экскурсия просто замечательная! Подача материала очень профессиональная, поставленная речь, интересный рассказ. Мы проехали много километров, но ни минуты не скучали, а буквально впитывали все эти рассказы, библейские мотивы, современная жизнь
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