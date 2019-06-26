Начнется наш увлекательный день в Хайфе, с самого утра, когда у нижней террасы Бахайских садов еще мало туристов, а на смотровой площадке возле Стелла Марис никто не мешает делать красивейшие фотографии на фоне огромного города, раскинувшегося внизу.
Проехав по немецкой колонии и по нижней Хайфе, вновь поднявшись на самый верх, мы навестим друзские деревни Далия и Осфия, познакомимся с бытом интереснейшего народа, обязательно отведаем свежайших, только с огня, друзских лепешек с кислым овечьим йогуртом и маслинами.
Спустившись с горы Кармель, уже через 15 минут мы будем в знаменательном месте, на горе Мегиддо, более известной под названием Армагеддон.
Посмотрим закопанный в земле город, увидим вдалеке горы, на которых стоит Нацерет (Назарет) и уже через 20 минут будем подниматься к самому сердцу её величества Истории.
Оставим машину в самом центре города и обязательно пройдемся по этому удивительному и сохранившему свое величие городу.
Выйдем узкими улочками к знаменитому Храму Благовещения, навестим его и осмотрим красивейшую галерею икон Богородицы со всего мира.
Покинув Нацерет, проедемся с ветерком к самой северной точке побережья страны — Рош-а-Никра, пограничного пункта с Ливаном, сфотографируемся возле указателя Иерусалим — Бейрут и с вершины меловой горы почувствуем то, что испытал, стоя на ней, Александр Македонский.
После этого наш путь пройдет через банановые плантации и туристический современный город Нагария, аккуратные аллеи Бахайских садов в Акко. Потолчемся и обязательно купим сувениры на базаре Старого города и осмотрим старинные улочки, которые остались в том же виде, как и во времена крестовых походов и на самом выходе попробуем традиционную питу с фалафелем, и с побережья увидим вдали тот самый маяк Стелла Марис, с которого началось наше путешествие.
Пронесемся через все побережье по скоростному шоссе и обязательно вернемся в красавицу-Хайфу.
Будьте уверены, что этот день вам запомнится надолго. И самое главное, в зависимости от ваших желаний я могу изменить и расширить программу.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Большое спасибо Виталию за интересно проведенное время, за "гибкость" в маршруте, за интересный рассказ и о истории края, и о современной жизни. Мы были с детьми 11 лет, которым понравилось и не сильно утомились в конце путешествия, благодаря комфорту и предупредительности гида. Рады что Виталий помог оценить насколько север страны отличается от юга. Славное получилась прогулка :)