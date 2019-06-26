Большое спасибо Виталию за интересно проведенное время, за "гибкость" в маршруте, за интересный рассказ и о истории края, и о современной жизни. Мы были с детьми 11 лет, которым понравилось и не сильно утомились в конце путешествия, благодаря комфорту и предупредительности гида. Рады что Виталий помог оценить насколько север страны отличается от юга. Славное получилась прогулка :)