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Израиля, история войны за независимость и образования государства. Все, что я хотела узнать об Израиле и его истории было в этой поездке. Из-за сильной жары было очень удобно, что все на машине в прохладе, даже дети не устали. Посетили много точек и потом Виталий проводил нас практически до самого поезда в Тель-Авив. Искренне и от души рекомендую эту экскурсию и гида Виталия! Наша лучшая экскурсия в Израиле)