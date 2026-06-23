Хайфа — живописный, многонациональный и невероятно колоритный город. Я покажу ее главные достопримечательности: Бахайские сады, Немецкую колонию, променад Луи и рынок Тальпиот. Поделюсь особенностями местных традиций, кухни, юмора, культуры и менталитета. А также сделаю всё, чтобы на время нашего путешествия вы почувствовали себя настоящими хайфовчанами!

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее

Хайфа известна своей многотысячелетней историей. Я расскажу о временах, когда ей управляли крестоносцы, Наполеон, турки и бедуины. А еще раскрою, откуда ее осматривал последний кайзер Германии Вильгельм II. Сегодня это третий по величине город Израиля. Вы услышите, какие крупные мировые компании здесь представлены, как развиваются местные промышленность и экономика. И как на одной земле уживаются евреи, христиане и мусульмане.

Самое-самое в Хайфе

Вы посетите Бахайские сады и узнаете о мировой универсальной религии бахаизм. Погуляете по Немецкой колонии и выясните, как и почему в 19 веке сюда переехали протестанты из Южной Германии. Подниметесь на променад Луи на вершине горы и полюбуетесь шикарными видами: на город, порт и башни нефтеперегонного завода. Если пожелаете, мы можем зайти в мечеть ахмадитов в районе Кабабир и познакомиться с альтернативным вариантом ислама. Завершением экскурсии станет яркий и колоритный восточный рынок Тальпиот.

Организационные детали