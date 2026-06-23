Хайфа известна своей многотысячелетней историей. Я расскажу о временах, когда ей управляли крестоносцы, Наполеон, турки и бедуины. А еще раскрою, откуда ее осматривал последний кайзер Германии Вильгельм II. Сегодня это третий по величине город Израиля. Вы услышите, какие крупные мировые компании здесь представлены, как развиваются местные промышленность и экономика. И как на одной земле уживаются евреи, христиане и мусульмане.
Самое-самое в Хайфе
Вы посетите Бахайские сады и узнаете о мировой универсальной религии бахаизм. Погуляете по Немецкой колонии и выясните, как и почему в 19 веке сюда переехали протестанты из Южной Германии. Подниметесь на променад Луи на вершине горы и полюбуетесь шикарными видами: на город, порт и башни нефтеперегонного завода. Если пожелаете, мы можем зайти в мечеть ахмадитов в районе Кабабир и познакомиться с альтернативным вариантом ислама. Завершением экскурсии станет яркий и колоритный восточный рынок Тальпиот.
Организационные детали
Транспорт не включен в стоимость. Экскурсия может проходить на вашей или моей машине. Во втором случае доплата составит €100
По желанию мы можем добавить в программу Висячие мосты и (или) музей Гехта. Детали уточняйте в личном сообщении
Обратите внимание: стоимость экскурсии по субботам дороже на 25%
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Хайфский порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Хайфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 111 туристов
Меня зовут Илья. По образованию я востоковед. Интересуюсь историей, археологией, религией, культурой, экономикой и нумизматикой. В Израиле живу с 1989 года, много лет занимался бизнесом. Сегодня я известный в стране гид, со своей еженедельной радиопередачей. Провожу только авторские экскурсии: пешком, на машине и на велосипеде. Люблю Израиль, но показываю его честно — вы увидите всё как есть.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
2
–
1
–
Н
Наталья
замечательное путешествие по Хайфе с чудесным гидом. Илья рассказал много интересного. всем рекомендую экскурсию с ним. не пожалеете.
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Н
Наталья
Очень интересная обзорная экскурсия для тех кто впервые в Хайфе. В кампании Ильи и,слушая его увлекательный рассказ,приятно провести время. Гид всегда прислушивается и идет навстречу любым просьбам,он пунктуален и внимателен. Нам всё понравилось! Рекомендую😀
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Юлия
Нам очень понравилась поездка. Илья показал нам даже больше, чем нас интересовало. Рассказал про историю страны, про местную жизнь, про особенности разных городов и уклада жизни. Илья очень хорошо образован и интересный рассказчик. Забрал нас из Тель-Авива и по дороге в Хайфу завёз в Кесарию. Получили удовольствие от нашей поездки, рекомендую.
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А
Александра
Заказывали у Ильи экскурсию для родственницы - она первый раз в Израиле. Илья начал с небольшого обзора города Хайфы на машине, после чего провел нас по тропам истории, поднимаясь всё выше по городскому массиву: от немецкой колонии до университета Хайфы. От истории к современности. У всех остались прекрасные впечатления. Спасибо!
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Р
Рафаэль
Илья - прекрасный рассказчик. Вы узнаете о городе одновременно в нескольких контекстах: историческом, экономическом, политическом, религиозном. Общение происходит в доброжелательной, доверительной манере. Чувствуется, что Илья гордится своей страной, он счастлив быть ее гражданином.
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Н
Наталия
Были на Экскурсии в Хайфе. Экскурсовод Илья большой молодец! Профессионал!!! Встретил, провёл-провез, очень подробно, с юморком провёл экскурсию. Ответил на все наши вопросы. Нам повезло с экскурсоводом! Однозначно рекомендуем!!!
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