Хайфа - столица израильского севера

Исследовать один из самых интересных городов страны с профессиональным гидом

Индивидуальная
Хайфа — живописный, многонациональный и невероятно колоритный город.

Я покажу ее главные достопримечательности: Бахайские сады, Немецкую колонию, променад Луи и рынок Тальпиот.

Поделюсь особенностями местных традиций, кухни, юмора, культуры и менталитета.

А также сделаю всё, чтобы на время нашего путешествия вы почувствовали себя настоящими хайфовчанами!
Хайфа - столица израильского севера
Хайфа - столица израильского севера
Хайфа - столица израильского севера
Хайфа - столица израильского севера
Хайфа - столица израильского севера
Хайфа - столица израильского севера
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее

Хайфа известна своей многотысячелетней историей. Я расскажу о временах, когда ей управляли крестоносцы, Наполеон, турки и бедуины. А еще раскрою, откуда ее осматривал последний кайзер Германии Вильгельм II. Сегодня это третий по величине город Израиля. Вы услышите, какие крупные мировые компании здесь представлены, как развиваются местные промышленность и экономика. И как на одной земле уживаются евреи, христиане и мусульмане.

Самое-самое в Хайфе

Вы посетите Бахайские сады и узнаете о мировой универсальной религии бахаизм. Погуляете по Немецкой колонии и выясните, как и почему в 19 веке сюда переехали протестанты из Южной Германии. Подниметесь на променад Луи на вершине горы и полюбуетесь шикарными видами: на город, порт и башни нефтеперегонного завода. Если пожелаете, мы можем зайти в мечеть ахмадитов в районе Кабабир и познакомиться с альтернативным вариантом ислама. Завершением экскурсии станет яркий и колоритный восточный рынок Тальпиот.

Организационные детали

  • Транспорт не включен в стоимость. Экскурсия может проходить на вашей или моей машине. Во втором случае доплата составит 50 евро.
  • По желанию мы можем добавить в программу Висячие мосты и (или) музей Гехта. Детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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