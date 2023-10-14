Пустыня — место уединения, дорога через Иудейскую пустыню приведет нас к тайнам мертвого моря. Взглянем на панораму города Иерихон.
Посетим монастырь Святого Герасима и фабрику косметики мертвого моря, где можно приобрести понравившиеся продукты. В конце экскурсии нас ждет купание на мертвом море.
Посетим монастырь Святого Герасима и фабрику косметики мертвого моря, где можно приобрести понравившиеся продукты. В конце экскурсии нас ждет купание на мертвом море.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Иерихона
- Пустыня
- Крепость Массада
- СПА Эйн-Геди
- Фабрика косметики мертвого моря «Ахава»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие по иудейской пустыне
Многие скажут, что делать в пустыне нечего, там же ничего нет. И они сильно ошибутся. Она хранит в себе тайны тысячелетий, разная днем и ночью, притягивающая. Ощущение, как будто это и есть край света. Рельефы песков открывают неведомые картины, а караван верблюдов переносит нас на тысячи лет назад. Пустыня — место уединения. Не зря именно сюда бежали отшельники, монахи, ищущие божественных откровений. Это место — переход, который соединяет небо и землю. Именно дорога через Иудейскую пустыню и приведет нас к тайнам мертвого моря.
Панорама самого древнего города — Иерихона
«И обходили они семь дней подряд город Иерихон. И на седьмой день обходили они его семь раз. И на седьмой раз рухнули стены Иерихона.» Город — легенда, город, несущий в себе проклятье всякому, кто прикоснется к его сокровищам. Как много написано, как много о нем сказано. Пора самим взглянуть на самый древний город — Иерихон.
Монастырь святого Герасима — существует спор: в монастырь уходят сильные люди, готовые пожертвовать собой или наоборот слабые, не готовые столкнуться с реальностью? Кто же был преподобный Герасим? Он основал первый монастырь в Палестине. Был неразлучен со львом, который после исцеления Герасимом стал его «послушником». Жизнь в монастыре в пустыне — что она давала тем, кто посвятил себя ей? Ответ на этот вопрос затерян, но у каждого человека есть шанс найти его, побывав там, где тишина сливается бескрайним небом.
Фабрика — магазин косметики мертвого моря
Издавна мертвое море ценится своими солями, оказывающими лечебное и омолаживающее действие на организм человека. Даже у египетской царицы Нефертити был секрет омолаживающего крема, который ей поставляли из Израиля. Сегодня у нас есть уникальная возможность пользоваться дарами мертвого моря. Фабрика косметики мертвого моря «Ахава» представляет свои разработки. Здесь вы можете не только познакомиться с производством кремов, сывороток, шампуней и многого другого, но и приобрести понравившиеся продукты по цене фабрики (а это на 15–20% ниже, чем в израильских магазинах).
Крепость Массада — величайшая крепость, поражающая своими размерами, высотой и громадой. И все это было построено без современной техники. Символ возрождения, сопротивления, борьбы за свои идеалы. И по коже бегут мурашки, а к горлу подступает комок, как только представляешь себе: Массада, окруженная тысячами римских солдат, которые все наступают и наступают.
Купание на мертвом море, посещение СПА Эйн-Геди — и вот наконец-то пришло время, которое можно посвятить своему телу и душе. Отдохнуть, набраться жизненных сил и энергии. Вода, которая лечит, которая успокаивает, омолаживает и манит тебя возвращаться вновь и вновь.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода
- Что не входит
- Платный вход в музеи и парки
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии