Путешествие по иудейской пустыне

Многие скажут, что делать в пустыне нечего, там же ничего нет. И они сильно ошибутся. Она хранит в себе тайны тысячелетий, разная днем и ночью, притягивающая. Ощущение, как будто это и есть край света. Рельефы песков открывают неведомые картины, а караван верблюдов переносит нас на тысячи лет назад. Пустыня — место уединения. Не зря именно сюда бежали отшельники, монахи, ищущие божественных откровений. Это место — переход, который соединяет небо и землю. Именно дорога через Иудейскую пустыню и приведет нас к тайнам мертвого моря.

Панорама самого древнего города — Иерихона

«И обходили они семь дней подряд город Иерихон. И на седьмой день обходили они его семь раз. И на седьмой раз рухнули стены Иерихона.» Город — легенда, город, несущий в себе проклятье всякому, кто прикоснется к его сокровищам. Как много написано, как много о нем сказано. Пора самим взглянуть на самый древний город — Иерихон.

Монастырь святого Герасима — существует спор: в монастырь уходят сильные люди, готовые пожертвовать собой или наоборот слабые, не готовые столкнуться с реальностью? Кто же был преподобный Герасим? Он основал первый монастырь в Палестине. Был неразлучен со львом, который после исцеления Герасимом стал его «послушником». Жизнь в монастыре в пустыне — что она давала тем, кто посвятил себя ей? Ответ на этот вопрос затерян, но у каждого человека есть шанс найти его, побывав там, где тишина сливается бескрайним небом.

Фабрика — магазин косметики мертвого моря

Издавна мертвое море ценится своими солями, оказывающими лечебное и омолаживающее действие на организм человека. Даже у египетской царицы Нефертити был секрет омолаживающего крема, который ей поставляли из Израиля. Сегодня у нас есть уникальная возможность пользоваться дарами мертвого моря. Фабрика косметики мертвого моря «Ахава» представляет свои разработки. Здесь вы можете не только познакомиться с производством кремов, сывороток, шампуней и многого другого, но и приобрести понравившиеся продукты по цене фабрики (а это на 15–20% ниже, чем в израильских магазинах).

Крепость Массада — величайшая крепость, поражающая своими размерами, высотой и громадой. И все это было построено без современной техники. Символ возрождения, сопротивления, борьбы за свои идеалы. И по коже бегут мурашки, а к горлу подступает комок, как только представляешь себе: Массада, окруженная тысячами римских солдат, которые все наступают и наступают.

Купание на мертвом море, посещение СПА Эйн-Геди — и вот наконец-то пришло время, которое можно посвятить своему телу и душе. Отдохнуть, набраться жизненных сил и энергии. Вода, которая лечит, которая успокаивает, омолаживает и манит тебя возвращаться вновь и вновь.