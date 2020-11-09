Летим в Икалуит

Как добраться до Икалуита на самолёте

В Икалуите 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Iqaluit Airport» вам не избежать

Список аэропортов Икалуита

  1. Икалуит YFB
    Iqaluit Airport

Самые дешёвые билеты в Икалуит из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇨🇦Кейпа-Дорсета22 6191ч 5м
09.11.2020из 🇨🇦Холла Бича33 2161ч 55м
11.11.2020из 🇨🇦Йеллоунайфа39 80318ч 45м (⇵2)
12.11.2020из 🇨🇦Арктика-Бея44 3702ч 55м
12.11.2020из 🇨🇦Резольют52 8004ч 30м
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Икалуита