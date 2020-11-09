Как добраться до Икалуита на самолёте
В Икалуите 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Iqaluit Airport» вам не избежать
Список аэропортов Икалуита
- Икалуит YFBIqaluit Airport
Самые дешёвые билеты в Икалуит из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇨🇦Кейпа-Дорсета
|22 619
|1ч 5м
|09.11.2020
|из 🇨🇦Холла Бича
|33 216
|1ч 55м
|11.11.2020
|из 🇨🇦Йеллоунайфа
|39 803
|18ч 45м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇨🇦Арктика-Бея
|44 370
|2ч 55м
|12.11.2020
|из 🇨🇦Резольют
|52 800
|4ч 30м
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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