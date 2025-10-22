К вершинам Скалистых гор: индивидуальный тур в нацпарки "Банф" и "Джаспер"
Восхититься величием природы, полюбоваться озёрами и водопадами и прикоснуться к древнему леднику
Отправляемся знакомиться со Скалистыми горами без суеты: будем неспешно гулять, проникаясь величием канадской природы, наслаждаясь каждым моментом в этих первозданных краях и делая множество впечатляющих кадров.
Увидим лучшие локации национальных парков
«Банф» и «Джаспер»: озёра Луиз, Пейто, Боу с водой невероятного цвета, с грохотом срывающиеся в пропасть водопады Сануапта и Атабаска, поражающие масштабами Колумбийский ледник и каньон Джонстон.
Мы поговорим об истории и особенностях этих заповедных земель, посетим атмосферные городки и, возможно, встретим диких обитателей склонов — гризли, козлов, вапити и других животных.
Организационные детали
С собой рекомендуется взять удобную обувь для прогулок, ветровку или куртку (даже летом в горах может быть прохладно), головной убор, солнцезащитные очки и крем. Из документов — ID.
Программа тура по дням
1 день
Озёра Луиз и Пейто, Колумбийский ледник, смотровые площадки
Ранним утром отправимся из Калгари к Скалистым горам.
Наша первая цель на сегодня — бирюзовое озеро Луиз с кристально чистой водой и живописными скалами вокруг. Далее — смотровые площадки с панорамой озера Пейто, напоминающего волчью голову, и Колумбийского ледника, одного из крупнейших в Северной Америке.
Также прогуляемся по стеклянной платформе над глубоким ущельем с захватывающими видами на реку Сануапта и грозные вершины и по короткой лесной тропе дойдём к подножию могучего ледника, где можно прикоснуться к самой древности.
2 день
Водопады Сануапта и Атабаска, озеро Боу, каньон Джонстон, город Джаспер
Продолжим исследовать природное достояние Канады.
Начнём день с посещения эффектных водопадов, впечатляющих красотой и мощью, — Сануапта и Атабаска. Погуляем по атмосферным улочкам города Джаспер, где можно заглянуть в кафе и сувенирные лавки. Отдохнём у живописного ледникового озера Боу и пройдёмся по известняковому каньону Джонстон с водопадами и деревянными мостиками.
К вечеру вернёмся в Калгари.
Что включено
Вода и снеки
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты в нацпарки и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Калгари и обратно в ваш город
Проживание - от $40 хостел, от $200 отель
Питание - в день $20-40 за обед и ужин
Виза
По желанию:
Подъём по канатной дороге в «Банфе» - от $50
Прогулка по леднику на Ice Explorer - от $70
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калгари, точное место по договорённости, 7:00
Завершение: Калгари, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Калгари
Провёл экскурсии для 14 туристов
Привет! Я Константин, гид с опытом более 6 лет, начавший свою карьеру на острове Пхукет в Таиланде. Сейчас живу в Канаде, городе Калгари. Мои экскурсии — это яркие эмоции, лёгкость и приключения. Путешествие со мной — это не только знакомство с достопримечательностями, но и уникальный опыт настоящего путешественника.
Ксения
22 окт 2025
Впервые в Канаде и очень хотела посетить нацпарки. Все было прекрасно с момента организации, встречи, маршрута и непосредственно посещения парков. Благодаря Константину влюбилась в Канаду! Очень рекомендую как гида Константина и обязательно ехать на несколько дней, чтобы без спешки прочувствовать эти прекрасные места!
Софья
22 июл 2025
Наше приключение началось с невероятного полёта на вертолёте - впечатления просто незабываемые! Увидеть Скалистые горы, бирюзовые озёра и ледники с высоты птичьего полёта - это как попасть в другую реальность.
выглядело завораживающе, словно кадры из фантастического фильма. Эти виды навсегда останутся в памяти.
После этого началась наземная экскурсия по национальным паркам Банф и Джаспер - и это было настоящее путешествие в сердце дикой природы. Изумительные пейзажи, сверкающие озёра, горные вершины, шум водопадов - всё вызывало восхищение. Особенно понравилось, что маршрут был продуман: мы успели побывать как в популярных локациях, так и в уединённых местах, где можно по-настоящему почувствовать дух гор.
Гид - профессионал своего дела: делился интересными историями, заботился о комфорте, подсказывал лучшие точки для фото. Вся организация была на высшем уровне.
Если хотите почувствовать величие Скалистых гор и наполниться яркими эмоциями — обязательно отправляйтесь на эту экскурсию. А начав с вертолётного тура, вы точно запомните этот день на всю жизнь!