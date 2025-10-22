Ранним утром отправимся из Калгари к Скалистым горам.

Наша первая цель на сегодня — бирюзовое озеро Луиз с кристально чистой водой и живописными скалами вокруг. Далее — смотровые площадки с панорамой озера Пейто, напоминающего волчью голову, и Колумбийского ледника, одного из крупнейших в Северной Америке.

Также прогуляемся по стеклянной платформе над глубоким ущельем с захватывающими видами на реку Сануапта и грозные вершины и по короткой лесной тропе дойдём к подножию могучего ледника, где можно прикоснуться к самой древности.