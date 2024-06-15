Авторский тур
7 дней
Винно-гастрономический тур в Канаду c русскоязычным гидом
Начало: Любая точка Торонто или аэропорт Торонто. На выбор
15 июня в 11:00
16 июня в 09:00
$5 095 за человека
Авторский тур
3 дня
«Дикая рыбалка» и отдых в коттедже в Канадской глубинке
Начало: Торонто, по согласованию с клиентом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $1 000 за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур по ниагарскому региону и к Ниагарским водопадам
Начало: Торонто. По соглосованию
Расписание: Круглый год. Время по согласованию с заказчиком.
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
$1 200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Торонто в категории «Индивидуальные»
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