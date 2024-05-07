Авторский тур
7 дней
Винно-гастрономический тур в Канаду c русскоязычным гидом
Любая точка Торонто или аэропорт Торонто. На выбор
7 мая
8 мая
9 мая
10 мая
$5 095 за человека
Авторский тур
3 дня
«Дикая рыбалка» и отдых в коттедже в Канадской глубинке
Торонто, по согласованию с клиентом
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
от $1 000 за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур по ниагарскому региону и к Ниагарским водопадам
Торонто. По соглосованию
6 мая
7 мая
8 мая
9 мая
$1 200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Торонто
Самые популярные туры в Торонто
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Торонто в апреле 2024
Сейчас в Торонто можно забронировать 3 тура от $1 000 до $5 095.
Приглашаем вас на увлекательные туры по Канаде и Торонто на русском языке. Наши групповые туры для вас - это возможность посетить достопримечательности Торонто и Канады, по доступным ценам от $1000. Забронируйте свою тур в Торонто в 2024 году уже сейчас