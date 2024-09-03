После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату $ 480 непосредственно организатору.

Рекомендуем взять с собой резиновые сапоги или ботинки с высоким голенищем для прогулки по солончаку.

Проживание. Двухместное размещение в отеле Grand Hotel Victory в Актау. Одноместное размещение в палатке, в лагере походные условия без удобств, предоставим бутилированную воду, чтобы умыться и почистить зубы. В юрте размещение по 2-3 человека по половому признаку, на территории лагеря имеются душ и туалет. *Фото отеля взяты с сайта Grandhotelvictory.kz.

Питание. Завтраки в отеле в Актау, трёхразовое питание на маршруте.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.