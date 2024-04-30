🚗 На машине 🛣 Джиппинг Авторский тур 8 дней Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте Исследовать запад Казахстана на внедорожнике, погулять по солончаку и провести ночь под шум прибоя Аэропорт Актау, вторая половина дня $ 1 320 за человека

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