На экскурсии мы обсудим, как и почему появились город и космодром Байконур, вспомним о непростой жизни первопроходцев-строителей и их семей.
Вы поймёте, какое значение придавали командованию полигона, и услышите, как появился памятник первому космонавту. А ещё посчитаете двигатели «Союза» и разберётесь, чем отличаются модели ракет.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- музей истории города и космодрома Байконур.
- место начала строительства.
- байконурский кремль.
- памятник Юрию Гагарину.
- стелу «Наука и космос».
- ракету «Союз» и технологический музей под открытым небом.
Вы узнаете:
- секреты первого камня, заложенного при строительстве города.
- историю появления катера «Байконурчик».
- как в городе оказался Шарль де Голль.
- в каком доме частенько останавливался сам Королёв.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
- В стоимость входят все пропуска, разрешения и билеты. Предусмотрена вода, можно обсудить и включить питание — оплачивается дополнительно.
- Заявка на экскурсию для граждан СНГ подаётся минимум за неделю, для всех остальных — за 50 дней.
- Ограничений по возрасту нет.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
