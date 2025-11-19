Риддер часто остаётся точкой на карте — с заводом, сопками и заброшенными зданиями. Я помогу взглянуть на него иначе: через рассказы о горняках и староверах, бараках и бергалах. Вы рассмотрите архивные снимки и услышите о деталях быта. Поймёте, как на стыке эпох и интересов формировался характер города. А при желании окинете взглядом панораму со смотровой.
Описание экскурсии
- Мост через речку Филипповку и сопка Свинцовая. Узнаете, как Филипп Риддер нашёл полиметаллические руды в 18 веке, и увидите место, где это произошло. Сравните современное состояние моста и улицы Вокзальная с архивными фотографиями начала 20 века.
- Развалины горного техникума. Узнаете историю создания и разрушения первого профессионального учебного заведения в Риддере.
- Дом Динмухамеда Кунаева. Здесь жил первый секретарь ЦК Компартии Казахской ССР в начале своей карьеры. Познакомитесь с типичными домами для горняков — бергалами.
- «Четвёрка». Первый каменный четырёхэтажный дом в Риддере. Узнаете, для кого он строился и какую роль играл в жизни горожан в 1930–1960-х годах.
- Памятник погибшим горнякам. Услышите необычную историю захоронения и создания мемориала.
- Центральная заводская ограда — вход в промышленную зону рудника и обогатительной фабрики. Сравните современный вид с архивными снимками разных лет.
- Двухэтажный барак и три вида домов сталинского ампира.
- Лавка купца Державина. Рассмотрите первую каменную кладку 19 века в старом гараже.
- Свято-Никольский храм и история строительства.
- Молельный дом староверов — поговорим о жизни местных староверов-поморцев.
- Обзорный вид на город Риддер. Дополнительная точка маршрута — в случае, если у группы есть транспорт или возможность проехать в другую часть города, чтобы увидеть панораму с высоты.
Я расскажу:
- об истории горнорудного дела на Алтае.
- местных жителях — бергалах и староверах.
- сложностях и плюсах жизни на Алтае.
- особенностях строительства домов в городе и на заимках.
Организационные детали
- Будьте внимательны: экскурсия начинается в городе Риддер.
- Рекомендую материал для взрослых и детей с 12–13 лет. Можно и младше, если ваши дети могут долго стоять и слушать гида.
- Прогулка пешеходная, но если у вас есть автомобиль, мы можем посмотреть дополнительный пункт программы (обзорный вид на город).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автостанции в Риддере
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Елена — ваш гид в Усть-Каменогорске
Я являюсь местным краеведом и писателем, опубликовала книгу о маршрутах своего края. Имею большой опыт инструктора туризма (горный, пешеходный, лыжный). А также опыт работы с коммерческими туристами по разным маршрутам. На местном уровне сама обучаю гидов и инструкторов. Много лет изучаю историю своего края и разрабатываю маршруты. Приглашаю вас в старый Риддер!