Кения: Сафари и океан

Увлекательное сафари и тёплый океан в одном
Описание тура

Предлагаем вам незабываемый отдых на белоснежном пляже, где вы сможете насладиться теплым песком и лазурным морем. В рамках тура также предусмотрен комфортный выезд на захватывающее сафари в самый большой парк в Кении Цаво, где вы окунетесь в мир дикой природы и увидите удивительных животных в их естественной среде обитания. Наше путешествие подарит вам возможность насладиться как спокойствием пляжного отдыха, так и приключениями сафари, чтобы каждый момент был запоминающимся.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Момбасу

Наш трансфер из аэропорта Момбаса в Кении обеспечит вас комфортным и безопасным путешествием до отеля(Встреча с табличкой по Фамилии). Вы сможете расслабиться и насладиться видом на бескрайние воды океана, окружающего отель. Наш сервис обеспечит вас комфортом и удобством, чтобы вы могли насладиться своим пребыванием в Кении с самого первого момента.

Прибытие в Момбасу
2 день

Отправление на Сафари

Вас ждет раннее отправление из отеля, по прибытию в парк будет первый гейм до обеда, затем заселение в уютную лоджию и обед(включен в стоимость). После обеда предусмотрен отдых на 2 часа, чтобы вы могли насладиться природой и отдохнуть. Затем отправление на вечерний гейм, где вы сможете увидеть животный мир в его естественной среде. По возвращении в лоджию вас ожидает ужин(включен в стоимость).

Отправление на Сафари
3 день

Продолжение Сафари

День начнется с завтрака в лоджии с великолепным видом на саванну, после чего утренний гейм, где большая вероятность наблюдать в природном окружении хищных кошек. После полудня предусмотрено перемещение в отель на берегу океана. После дороги можно расслабиться в теплом индийском океане

Продолжение Сафари
4 день

Отдых после перелета у теплого океана

Насладитесь солнечным днем, загорая на белоснежном песке, и насладитесь прогулкой вдоль живописного побережья Диани бич

Отдых после перелета у теплого океана
5 день

Выезд в Парк к жирафам

Мы отправимся в открытый контактный парк, где вы сможете встретиться с жирафами, зебрами, пумбами и многими другими удивительными животными. Вас ждет незабываемая возможность покормить этих прекрасных созданий прямо с рук. Погрузитесь в мир дикой природы, насладитесь общением с животными и создайте яркие воспоминания. Это уникальное путешествие подарит вам массу положительных эмоций и впечатлений.

6 день

Релакс

chillll

Релакс
7 день

Релакс

По желанию можно организовать, небольшой выезд на дайвинг, круиз, Момбасу (оплачивается отдельно)

Релакс
8 день

Отдых

по желанию можно организовать активность в океане, рыбалка, Васини

Отдых
9 день

До Свидания Кения

На этот день для вас организован трансфер до местного аэропорта, чтобы вы могли без лишних хлопот и стресса добраться до места вылета. Вас ждёт комфортабельный транспорт, опытный водитель и прекрасные виды местной природы в последний день вашего путешествия.

До Свидания Кения
Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в лоджии на Сафари Fb
  • Проживание в отеле Jacaranda Bb
  • Входные билеты в Сафари парк East Tsavo
  • Экскурсия в парк к жирафам
  • Оформление электронного разрешения
  • Страховка
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение Гида
Что не входит в цену
  • Чаевые
  • Личные расходы (сувениры, такси)
  • Перелет
  • Обеды и ужины (15-25$)
О чём нужно знать до поездки

все нюансы по вещам, которые нужно взять с собой, мы проконсультируем перед туром. Тур собран для Вашего максимального комфорта!

Визы
Электронное разрешение входит в стоимость тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Привет Друзья! Мы - Саша и Джема, имеем семилетний опыт в туризме. За это время мы побывали (а главное пожили) в самых разных уголках мира, встретили и организовали отдых для более 1000 гостей. Сейчас мы используем этот опыт для составления уникальных маршрутов с любовью и заботой о вас.