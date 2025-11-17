2 день

Отправление на Сафари

Вас ждет раннее отправление из отеля, по прибытию в парк будет первый гейм до обеда, затем заселение в уютную лоджию и обед(включен в стоимость). После обеда предусмотрен отдых на 2 часа, чтобы вы могли насладиться природой и отдохнуть. Затем отправление на вечерний гейм, где вы сможете увидеть животный мир в его естественной среде. По возвращении в лоджию вас ожидает ужин(включен в стоимость).

