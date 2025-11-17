Описание тура
Предлагаем вам незабываемый отдых на белоснежном пляже, где вы сможете насладиться теплым песком и лазурным морем. В рамках тура также предусмотрен комфортный выезд на захватывающее сафари в самый большой парк в Кении Цаво, где вы окунетесь в мир дикой природы и увидите удивительных животных в их естественной среде обитания. Наше путешествие подарит вам возможность насладиться как спокойствием пляжного отдыха, так и приключениями сафари, чтобы каждый момент был запоминающимся.
Программа тура по дням
Прибытие в Момбасу
Наш трансфер из аэропорта Момбаса в Кении обеспечит вас комфортным и безопасным путешествием до отеля(Встреча с табличкой по Фамилии). Вы сможете расслабиться и насладиться видом на бескрайние воды океана, окружающего отель. Наш сервис обеспечит вас комфортом и удобством, чтобы вы могли насладиться своим пребыванием в Кении с самого первого момента.
Отправление на Сафари
Вас ждет раннее отправление из отеля, по прибытию в парк будет первый гейм до обеда, затем заселение в уютную лоджию и обед(включен в стоимость). После обеда предусмотрен отдых на 2 часа, чтобы вы могли насладиться природой и отдохнуть. Затем отправление на вечерний гейм, где вы сможете увидеть животный мир в его естественной среде. По возвращении в лоджию вас ожидает ужин(включен в стоимость).
Продолжение Сафари
День начнется с завтрака в лоджии с великолепным видом на саванну, после чего утренний гейм, где большая вероятность наблюдать в природном окружении хищных кошек. После полудня предусмотрено перемещение в отель на берегу океана. После дороги можно расслабиться в теплом индийском океане
Отдых после перелета у теплого океана
Насладитесь солнечным днем, загорая на белоснежном песке, и насладитесь прогулкой вдоль живописного побережья Диани бич
Выезд в Парк к жирафам
Мы отправимся в открытый контактный парк, где вы сможете встретиться с жирафами, зебрами, пумбами и многими другими удивительными животными. Вас ждет незабываемая возможность покормить этих прекрасных созданий прямо с рук. Погрузитесь в мир дикой природы, насладитесь общением с животными и создайте яркие воспоминания. Это уникальное путешествие подарит вам массу положительных эмоций и впечатлений.
Релакс
chillll
Релакс
По желанию можно организовать, небольшой выезд на дайвинг, круиз, Момбасу (оплачивается отдельно)
Отдых
по желанию можно организовать активность в океане, рыбалка, Васини
До Свидания Кения
На этот день для вас организован трансфер до местного аэропорта, чтобы вы могли без лишних хлопот и стресса добраться до места вылета. Вас ждёт комфортабельный транспорт, опытный водитель и прекрасные виды местной природы в последний день вашего путешествия.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в лоджии на Сафари Fb
- Проживание в отеле Jacaranda Bb
- Входные билеты в Сафари парк East Tsavo
- Экскурсия в парк к жирафам
- Оформление электронного разрешения
- Страховка
- Все трансферы по программе
- Сопровождение Гида
Что не входит в цену
- Чаевые
- Личные расходы (сувениры, такси)
- Перелет
- Обеды и ужины (15-25$)
О чём нужно знать до поездки
все нюансы по вещам, которые нужно взять с собой, мы проконсультируем перед туром. Тур собран для Вашего максимального комфорта!