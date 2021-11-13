Найдено 3 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Айе Напе на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Круиз 3 часа 1 отзыв Морской круиз на закате вдоль Айя-Напы Проведите незабываемый вечер на яхте, наслаждаясь закатом и купанием в живописных местах. Идеально для романтического отдыха или веселья с друзьями Начало: 1st October 18, Ayia Napa, Кипр «Неповторимый морской круиз на закате вдоль Айя-Напы до Голубой лагуны и залива Коннос Бей подарит вам самые положительные эмоции и впечатления» Расписание: Вторник, пятница 15:00 (приходить на причал заранее) € 40 за человека Индивидуальная 6 часов Ловля басса на Кипре с профессиональным гидом в Айя Напа Забудьте о заботах поиска идеального места для рыбалки. Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения по ловле басса на Кипре Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00 € 200 за человека Индивидуальная 6 часов Рыбалка на басса в Айя Напа: уникальный опыт с личным гидом Откройте для себя увлекательный мир рыбалки на басса в Айя Напа. Полное сопровождение опытного гида обеспечит незабываемые впечатления и обильный улов Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00 € 200 за человека Другие экскурсии Айи Напы Последние отзывы на экскурсии V Valeriia Морская прогулка в Фамагусту Отличная экскурсия, красивые места, хороший гид и хороший обед

Ответы на вопросы от путешественников по Айе Напе в категории «Водные развлечения»

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