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Круиз
3 часа
Морской круиз на закате вдоль Айя-Напы
Проведите незабываемый вечер на яхте, наслаждаясь закатом и купанием в живописных местах. Идеально для романтического отдыха или веселья с друзьями
Начало: 1st October 18, Ayia Napa, Кипр
«Неповторимый морской круиз на закате вдоль Айя-Напы до Голубой лагуны и залива Коннос Бей подарит вам самые положительные эмоции и впечатления»
Расписание: Вторник, пятница 15:00 (приходить на причал заранее)
11 июня в 15:00
14 июня в 15:00
€40 за человека
Индивидуальная
6 часов
Ловля басса на Кипре с профессиональным гидом в Айя Напа
Забудьте о заботах поиска идеального места для рыбалки. Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения по ловле басса на Кипре
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
6 часов
Рыбалка на басса в Айя Напа: уникальный опыт с личным гидом
Откройте для себя увлекательный мир рыбалки на басса в Айя Напа. Полное сопровождение опытного гида обеспечит незабываемые впечатления и обильный улов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VValeriia13 ноября 2021Морская прогулка в ФамагустуОтличная экскурсия, красивые места, хороший гид и хороший обед
Ответы на вопросы от путешественников по Айе Напе в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Айе Напе в июне 2024
Сейчас в Айе Напе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные экскурсии в Айе Напе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024