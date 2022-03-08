Что вы можете увидеть 🤩

Окрестности и центр Ларнаки

Начнём наше путешествие в окрестностях Ларнаки, где обрела свой покой тетя Пророка Магомета. На месте её захоронения, на берегу солёного озера, возвышается мечеть Текке Хала Султан одно из главнейших мест мусульманского паломничества. А легенду о появлении солёных озёр рядом с мечетью вам расскажет наш гид в ходе этого экскурса в историю.

Затем отправимся в центр Ларнаки, которая в своё время стала вторым домом для Святого Лазаря. Сюда он прибыл со святой земли после своего воскрешения и в 47 году н. э. с благословения апостола Варнавы стал первым епископом Китиона (ныне Ларнака). По сей день, на месте его захоронения не перестает впечатлять своим великолепием церковь Святого Лазаря, которая является одним из образцов классической византийской архитектуры.

Набережная Финикудес и акведук «Камарес»

Далее мы пригласим вас прогуляться в тени высоких пальм по набережной Финикудес, расскажем легенды этого древнего города, а вы насладитесь великолепным видом на море, сидя в небольшом прибрежном кафе за чашечкой ароматного кофе. А в конце набережной вам представится возможность увидеть стены средневековой крепости, построенной в XVII веке для защиты от турецких нашествий, сегодня это музей средневековья, который бережно хранит великие находки и исторические артефакты.

Ещё одной достопримечательностью Ларнаки, несомненно, является акведук «Камарес». Акведук это водопровод, а «камарес» означает «арка». Он был сооружен в XVIII веке, для нужд населения города, так как источников воды в городе не было и её необходимо было привозить издалека. Общая протяженность акведука составляет более 10 км от реки Тремитос, а в тех местах где встречались овраги были построены арки. Один из таких мостов дошёл до наших дней и до сих пор украшает этот древний город своим величием.

Аббатство Беллапаис

Отъедем немного дальше от Ларнаки, где в предгорьях недалеко от Лефкары, расположился женский монастырь Святого Минаса. Заботливые сестры монахини превратили территорию монастыря в подобие райского сада. В монастырском храме хранится частица мощей святого Мины, который прославился своими многочисленными чудотворениями. Так же здесь особо почитается икона святого, считается, что она приносит материальные блага, и по искренней молитве ваша просьба обязательно исполнится.

Семейная деревенская винодельня

Венцом этого путешествия станет семейная деревенская винодельня, которая откроет вам секреты древнейшего кипрского ремесла. Здесь неспешно и размеренно создаются местные шедевры, от молодых сезонных вин до легендарного вина Кипра — Коммандарии, известного ещё с раннего Средневековья. Несколько тысячелетий назад кипрское вино в глиняных амфорах везли в Европу, а сегодня у вас будет возможность попробовать его под рассказы потомственных виноделов.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта, удобную обувь и головные уборы.

Протяженность: до 160 км; Серпантин: до 20 км; Высота подъёма: до 600 м; Число остановок: 8; Пеший участок: до 1000 м.

Путешествуя по Кипру с нашей командой гидов, вы сможете менять маршрут экскурсии в процессе поездки. Например, вместо монастыря Святого Минаса мы можем заехать в деревню мастеров Лефкару, которая славится своим кружевом и изделиями из серебра.