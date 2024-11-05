7 дней
Энергия двух мегаполисов: Гонконг и Макао в сопровождении event-режиссёра
Осмотреть небоскрёбы и святыни, увидеть города с высоты и понаблюдать за пандами
Начало: Аэропорт Гонконга, после полудня
5 ноя в 12:45
$5 950 за человека
Гонконг ждёт вас! Отправляйтесь в путешествие по самым ярким и интересным уголкам города с турми на русском языке. Наши эксперты помогут вам познакомиться с историческими местами, современной архитектурой и традиционной кухней. Ваше удовольствие от туров в Гонконге гарантировано благодаря глубоким знаниям гидов и вниманию к каждому гостю. Бронируйте и получайте вдохновляющие впечатления от каждого шага!