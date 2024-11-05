Найдено 1 тур в Гонконге на русском языке, цена $5 950. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

На автобусе 7 дней Энергия двух мегаполисов: Гонконг и Макао в сопровождении event-режиссёра Осмотреть небоскрёбы и святыни, увидеть города с высоты и понаблюдать за пандами Начало: Аэропорт Гонконга, после полудня $ 5 950 за человека

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