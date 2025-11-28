Описание экскурсииЯ проведу вас по лучшим местам города Гуйлинь в провинции Гуанси: тур по реке, необычные пагоды, старая аутентичная деревушка, прогулка на кораблике, вечерняя колоритная пешеходная улица
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тур по реке
- Необычные пагоды
- Старая аутентичная деревушка
- Прогулка на кораблике
- Вечерняя колоритная пешеходная улица
Что включено
- Сопровождение гида 7 часов
Что не входит в цену
- Такси, билеты и питание на вас и гида
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.