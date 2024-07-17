Прокатитесь на пароходе по реке Лицзян из Гуйлиня в Яншо, по пути
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. Не включено в стоимость. Мы можем помочь вам выгодно забронировать отель.
Питание. Не входит в стоимость, за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, скала Слоновий хобот
Встречаемся в аэропорту (или другом месте по договорённости) и после размещения в отеле едем знакомиться с главной достопримечательностью Гуйлиня — скалой Слоновий хобот. Это стометровое горное образование в реке Лицзян получило такое название за сходство со слоном. Вокруг разбит парк со скульптурными композициями и изображениями слонов. Мы прогуляемся по дорожкам парка, при желании обойдём скалу, самые смелые смогут забраться к нему на «спину». Скала также интересна своими пещерами, где сохранились древние надписи, а на её вершине возвышается пагода 13-16 веков.
Круиз по реке Лицзян, ночь в Яншо
Сегодня отправимся в 4-часовой круиз по реке Ли (Лицзян), название которой переводится как «река цветения персика», так как вдоль её берегов растут тысячи персиковых деревьев. Пройдём чуть более 80 километров до городка Яншо. Вы полюбуетесь причудливыми горами, покрытыми бамбуковым лесом, увидите фермеров, работающих на полях, традиционные деревни и пасущихся буйволов. Река вьётся через весь Гуйлинь, поэтому у вас будет возможность увидеть сам город и понаблюдать за жизнью его жителей.
После обеда продолжим наше водное путешествие, но уже на бамбуковых плотах. Ночёвка в Яншо.
Переезд до деревни мяо, знакомство с культурой народности, трансфер в Чжаосинв
Утром доедем до ж. -д. вокзала, откуда на скоростном поезде отправимся в Чунцзян. По прибытии переедем в деревню древней народности мяо, которая ведёт своё летоисчисление и славится народным творчеством. Это последнее племя в Китае, у которого есть оружие — даже местные мальчишки бегают тут с миниатюрными мушкетами, закинутыми за плечо. Вы познакомитесь с укладом жизни и бытом, понаблюдаете за приветственным ритуалом со стрельбой и бритьём голов с помощью серпа.
После обеда — трансфер в Чжаосин, известный деревянными мостами и барабанными башнями, у которых любят собираться местные жители. Вы сможете самостоятельно прогуляться по городу после размещения и посетить атмосферное шоу. Ночь в Чжаосин.
Деревня народности донг, деревянный мост «дождя и ветра», Лонгшень и шоу длинных волос
В этот день снова сядем на поезд и переедем в округ Саньцзян. По приезде прогуляемся по деревушке другой древней народности — донг, которая известна своей любовью к песнопениям, а их диалект считается одним из самых сложных в китайском языке. А ещё они искусные мастера плотничества. Мы посмотрим на уникальный деревянный мост с беседками и крышами в виде пагоды — Чэньян Юнцзи. Мосты подобного типа поэтично называют здесь «мостами дождя и ветра», а предназначены оны для встреч, общения и отдыха. Юнцзи — крупнейшее из подобных строений.
После на машине отправимся в район Лонгшень, славящийся рисовыми террасами. Побываем деревне Хуанлуо, удостоенной звания «Деревни с самыми длинными волосами в мире» в Книге рекордов Гиннеса: местные женщины стригутся только раз в жизни по достижении совершеннолетия. Посмотрим на необычное шоу длинных волос. Ночь в Лонгшене.
Рисовые террасы, отъезд
Сегодня утром прогуляемся по главному украшению региона — обширным рисовым террасам, которые испокон веков возделываются вручную. После обеда — трансфер в аэропорт Гуйлинь.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 018
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на автомобиле
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
- Билеты из вашего города до аэропорта Гуйлинь и обратно
- Проживание
- Питание
- Личные расходы
- Страховка (рекомендуем застраховаться в своей стране)
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты и для большего количества человек - уточняйте в переписке заранее. Просьба бронировать тур не менее, чем за 7 дней до его начала
- Стоимость тура указана за группу из 2 человек и зависит от количества участников
- При группе из 4 человек цена составит $824 с человека. При группе из 3 человек цена составит $906 с человека. При 1 участнике - $1470 с человека