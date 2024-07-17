Сегодня отправимся в 4-часовой круиз по реке Ли (Лицзян), название которой переводится как «река цветения персика», так как вдоль её берегов растут тысячи персиковых деревьев. Пройдём чуть более 80 километров до городка Яншо. Вы полюбуетесь причудливыми горами, покрытыми бамбуковым лесом, увидите фермеров, работающих на полях, традиционные деревни и пасущихся буйволов. Река вьётся через весь Гуйлинь, поэтому у вас будет возможность увидеть сам город и понаблюдать за жизнью его жителей.

После обеда продолжим наше водное путешествие, но уже на бамбуковых плотах. Ночёвка в Яншо.