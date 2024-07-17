Индивидуальный тур в Гуйлинь: круиз по реке, деревни древних народностей и рисовые террасы

Полюбоваться пейзажами с воды, посмотреть эффектные шоу малых народов и познакомиться с их культурой
Приглашаю отправиться со мной в путешествие по невероятно живописным местам. Вы увидите гору Слоновий хобот, о которой сложены легенды.

Прокатитесь на пароходе по реке Лицзян из Гуйлиня в Яншо, по пути
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наслаждаясь непривычной тишиной, видами гор и зелёных холмов и наблюдая за жизнью местных жителей.

Вас также ждут сплав на бамбуковом плоте, посещение аутентичных деревушек и необычные представления: шоу длинных волос, бритьё голов серпом, стрельба и многое другое.

А закончим поездку в регионе, известном своими рисовыми террасами, которые до сих пор возделываются вручную.

Индивидуальный тур в Гуйлинь: круиз по реке, деревни древних народностей и рисовые террасы
Индивидуальный тур в Гуйлинь: круиз по реке, деревни древних народностей и рисовые террасы
Индивидуальный тур в Гуйлинь: круиз по реке, деревни древних народностей и рисовые террасы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Не включено в стоимость. Мы можем помочь вам выгодно забронировать отель.

Питание. Не входит в стоимость, за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, скала Слоновий хобот

Встречаемся в аэропорту (или другом месте по договорённости) и после размещения в отеле едем знакомиться с главной достопримечательностью Гуйлиня — скалой Слоновий хобот. Это стометровое горное образование в реке Лицзян получило такое название за сходство со слоном. Вокруг разбит парк со скульптурными композициями и изображениями слонов. Мы прогуляемся по дорожкам парка, при желании обойдём скалу, самые смелые смогут забраться к нему на «спину». Скала также интересна своими пещерами, где сохранились древние надписи, а на её вершине возвышается пагода 13-16 веков.

Встреча, размещение, скала Слоновий хоботВстреча, размещение, скала Слоновий хоботВстреча, размещение, скала Слоновий хоботВстреча, размещение, скала Слоновий хоботВстреча, размещение, скала Слоновий хоботВстреча, размещение, скала Слоновий хоботВстреча, размещение, скала Слоновий хобот
2 день

Круиз по реке Лицзян, ночь в Яншо

Сегодня отправимся в 4-часовой круиз по реке Ли (Лицзян), название которой переводится как «река цветения персика», так как вдоль её берегов растут тысячи персиковых деревьев. Пройдём чуть более 80 километров до городка Яншо. Вы полюбуетесь причудливыми горами, покрытыми бамбуковым лесом, увидите фермеров, работающих на полях, традиционные деревни и пасущихся буйволов. Река вьётся через весь Гуйлинь, поэтому у вас будет возможность увидеть сам город и понаблюдать за жизнью его жителей.

После обеда продолжим наше водное путешествие, но уже на бамбуковых плотах. Ночёвка в Яншо.

Круиз по реке Лицзян, ночь в ЯншоКруиз по реке Лицзян, ночь в ЯншоКруиз по реке Лицзян, ночь в ЯншоКруиз по реке Лицзян, ночь в ЯншоКруиз по реке Лицзян, ночь в ЯншоКруиз по реке Лицзян, ночь в Яншо
3 день

Переезд до деревни мяо, знакомство с культурой народности, трансфер в Чжаосинв

Утром доедем до ж. -д. вокзала, откуда на скоростном поезде отправимся в Чунцзян. По прибытии переедем в деревню древней народности мяо, которая ведёт своё летоисчисление и славится народным творчеством. Это последнее племя в Китае, у которого есть оружие — даже местные мальчишки бегают тут с миниатюрными мушкетами, закинутыми за плечо. Вы познакомитесь с укладом жизни и бытом, понаблюдаете за приветственным ритуалом со стрельбой и бритьём голов с помощью серпа.

После обеда — трансфер в Чжаосин, известный деревянными мостами и барабанными башнями, у которых любят собираться местные жители. Вы сможете самостоятельно прогуляться по городу после размещения и посетить атмосферное шоу. Ночь в Чжаосин.

Переезд до деревни мяо, знакомство с культурой народности, трансфер в ЧжаосинвПереезд до деревни мяо, знакомство с культурой народности, трансфер в ЧжаосинвПереезд до деревни мяо, знакомство с культурой народности, трансфер в ЧжаосинвПереезд до деревни мяо, знакомство с культурой народности, трансфер в Чжаосинв
4 день

Деревня народности донг, деревянный мост «дождя и ветра», Лонгшень и шоу длинных волос

В этот день снова сядем на поезд и переедем в округ Саньцзян. По приезде прогуляемся по деревушке другой древней народности — донг, которая известна своей любовью к песнопениям, а их диалект считается одним из самых сложных в китайском языке. А ещё они искусные мастера плотничества. Мы посмотрим на уникальный деревянный мост с беседками и крышами в виде пагоды — Чэньян Юнцзи. Мосты подобного типа поэтично называют здесь «мостами дождя и ветра», а предназначены оны для встреч, общения и отдыха. Юнцзи — крупнейшее из подобных строений.

После на машине отправимся в район Лонгшень, славящийся рисовыми террасами. Побываем деревне Хуанлуо, удостоенной звания «Деревни с самыми длинными волосами в мире» в Книге рекордов Гиннеса: местные женщины стригутся только раз в жизни по достижении совершеннолетия. Посмотрим на необычное шоу длинных волос. Ночь в Лонгшене.

Деревня народности донг, деревянный мост «дождя и ветра», Лонгшень и шоу длинных волосДеревня народности донг, деревянный мост «дождя и ветра», Лонгшень и шоу длинных волосДеревня народности донг, деревянный мост «дождя и ветра», Лонгшень и шоу длинных волосДеревня народности донг, деревянный мост «дождя и ветра», Лонгшень и шоу длинных волос
5 день

Рисовые террасы, отъезд

Сегодня утром прогуляемся по главному украшению региона — обширным рисовым террасам, которые испокон веков возделываются вручную. После обеда — трансфер в аэропорт Гуйлинь.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 018
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на автомобиле
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
  • Билеты из вашего города до аэропорта Гуйлинь и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Личные расходы
  • Страховка (рекомендуем застраховаться в своей стране)
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты и для большего количества человек - уточняйте в переписке заранее. Просьба бронировать тур не менее, чем за 7 дней до его начала
  • Стоимость тура указана за группу из 2 человек и зависит от количества участников
  • При группе из 4 человек цена составит $824 с человека. При группе из 3 человек цена составит $906 с человека. При 1 участнике - $1470 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гуйлинь, аэропорт, утро
Завершение: Гуйлинь, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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