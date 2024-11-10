Вас ждёт путешествие в самую душу Китая — туда, где природа, история и древние традиции соединяются в один яркий маршрут. Этот тур раскроет перед вами величие Поднебесной: от императорского Пекина до фантастических горных пейзажей, которые кажутся сошедшими с китайских свитков.

Мы проведём вас через величественные ворота Запретного города и по древним камням Великой Китайской стены, покажем умиротворённую красоту Летнего дворца, Храма Неба и старых пешеходных улиц Пекина.

Вы увидите сказочные карстовые горы Гуйлиня и Яншо, поплывёте по реке Юйлун на бамбуковом плоту, подниметесь к рисовым террасам Лунцзи и Дажай, познакомитесь с традициями народности яо и почувствуете атмосферу старинного Фэнхуана — города фонарей, мостов и домов над водой.

Маршрут приведёт вас и в древний Фуронг — город на водопаде, где старые улочки, деревянные дома и шум воды создают почти кинематографичную картину.

А в Чжанцзяцзе перед вами оживёт мир Аватара: колонны-скалы, туманные ущелья, стеклянный мост над пропастью, горные тропы и могучая гора Тяньмэньшань подарят впечатления, которые невозможно забыть.

Особое место в программе займёт долина Вансянь — живописный уголок среди скал, ущелий, водопадов и старинной архитектуры. А затем вас ждёт Саньциншань — Малый Хуаншань, священная даосская гора с гранитными пиками, соснами на скалах, туманами и видами, ради которых хочется молча остановиться и просто смотреть.

Финальные аккорды прозвучат в Шанхае — городе, где древние сады и храмы соседствуют с небоскрёбами будущего, а огни набережной Вайтань станут яркой точкой вашего путешествия.

Откройте для себя Китай не по стандартному маршруту, а через его самые выразительные места: императорские дворцы, древние города, горы, реки, террасы, водопады и мегаполисы. Это путешествие останется не просто в фотографиях — оно станет одной из самых ярких историй вашей жизни.