Описание тура
Вас ждёт путешествие в самую душу Китая — туда, где природа, история и древние традиции соединяются в один яркий маршрут. Этот тур раскроет перед вами величие Поднебесной: от императорского Пекина до фантастических горных пейзажей, которые кажутся сошедшими с китайских свитков.
Мы проведём вас через величественные ворота Запретного города и по древним камням Великой Китайской стены, покажем умиротворённую красоту Летнего дворца, Храма Неба и старых пешеходных улиц Пекина.
Вы увидите сказочные карстовые горы Гуйлиня и Яншо, поплывёте по реке Юйлун на бамбуковом плоту, подниметесь к рисовым террасам Лунцзи и Дажай, познакомитесь с традициями народности яо и почувствуете атмосферу старинного Фэнхуана — города фонарей, мостов и домов над водой.
Маршрут приведёт вас и в древний Фуронг — город на водопаде, где старые улочки, деревянные дома и шум воды создают почти кинематографичную картину.
А в Чжанцзяцзе перед вами оживёт мир Аватара: колонны-скалы, туманные ущелья, стеклянный мост над пропастью, горные тропы и могучая гора Тяньмэньшань подарят впечатления, которые невозможно забыть.
Особое место в программе займёт долина Вансянь — живописный уголок среди скал, ущелий, водопадов и старинной архитектуры. А затем вас ждёт Саньциншань — Малый Хуаншань, священная даосская гора с гранитными пиками, соснами на скалах, туманами и видами, ради которых хочется молча остановиться и просто смотреть.
Финальные аккорды прозвучат в Шанхае — городе, где древние сады и храмы соседствуют с небоскрёбами будущего, а огни набережной Вайтань станут яркой точкой вашего путешествия.
Откройте для себя Китай не по стандартному маршруту, а через его самые выразительные места: императорские дворцы, древние города, горы, реки, террасы, водопады и мегаполисы. Это путешествие останется не просто в фотографиях — оно станет одной из самых ярких историй вашей жизни.
Программа тура по дням
Первое знакомство с Пекином
Ваше путешествие начнётся с прибытия в Пекин утром. После встречи в аэропорту мы отправимся в отель, а затем вас ждёт первый обед в компании новых впечатлений.
Далее начнётся знакомство с главным символом столицы. Мы посетим величественную площадь Тяньаньмэнь — сердце политической и исторической жизни Китая, где чувствуешь масштаб страны. Затем отправимся в Запретный город, древнюю резиденцию китайских императоров, где каждое здание и внутренний двор наполнены историей и тайной.
Вечером возвращение в отель и отдых перед следующими насыщенными днями.
Величие столицы и легендарная стена
Утро начнём с прогулки по Летнему дворцу, загородной резиденции императоров, которая поражает гармонией садов, озёр и изящных павильонов. Здесь можно почувствовать, как правители Китая отдыхали от столичной суеты, наслаждаясь природой и искусством садового дизайна.
После обеда нас ждёт одно из семи чудес света — Великая Китайская стена. Мы отправимся на участок, который славится своей красотой и хорошо сохранившейся архитектурой. Прогулка по древним башням и извилистым каменным переходам подарит непередаваемое ощущение прикосновения к истории.
К вечеру возвращение в Пекин и отдых в отеле.
Пекин: Храм Неба и перелет в Гуйлинь
Сегодня продолжаем знакомство с Пекином. Начнём день с посещения Храма Неба — одного из главных символов города и важнейшего памятника китайской культуры. Здесь императоры проводили обряды и молились о благополучии страны. Прогуляемся по территории комплекса и парку, почувствуем спокойную, настоящую атмосферу утреннего Пекина.
Далее нас ждёт чайная церемония. Вы узнаете, как в Китае выбирают чай, почему важны посуда и вода, и чем отличается вкус разных сортов. Будет возможность попробовать несколько вариантов и понять, какой чай вам ближе.
После этого прогуляемся по одной из пешеходных улиц Пекина. Здесь можно почувствовать ритм современного города: витрины, лавки, уличные закуски, сувениры и яркая городская атмосфера.
Вечером перелёт в Гуйлинь. По прилёту — трансфер, размещение в отеле и отдых.
Рисовые террасы Лунцзи и деревня народности Яо
Сегодня мы отправимся в горные районы Гуйлиня, где находятся знаменитые рисовые террасы Лунцзи. Эти каскадные поля раскинулись по склонам гор, создавая удивительные картины, которые меняются в зависимости от сезона. Весной здесь всё отражает небо и облака, летом поля переливаются зеленью, осенью они сияют золотом, а зимой превращаются в поэтические линии, укрытые дымкой.
Мы посетим деревню Хуанло Яо, где живёт народность яо, известная своими древними традициями. Женщины этого народа славятся своими длинными волосами, которые считаются символом красоты и счастья. Здесь вы сможете познакомиться с их бытом, ремёслами и национальными танцами.
Далее поднимемся в район Цзинькэн Дачжай, откуда открываются самые впечатляющие виды на террасы. Смотровые площадки позволяют увидеть, как горы словно обвиты зелёными лентами рисовых полей. Это зрелище по праву называют одним из самых красивых пейзажей Китая.
Вечером возвращение в Гуйлинь и отдых в отеле.
День 5. Знакомство с Гуйлинем и переезд в Яншо
Сегодня нас ждёт одно из самых ярких впечатлений путешествия — сплав на бамбуковых Утром едем в Холм Слоновьего Хобота. Это природный символ города: скала у воды действительно напоминает слона, который пьёт из реки. Отличная точка для прогулки и фото.
Дальше посещаем Пещера Тростниковой Флейты. Внутри сталактиты и сталагмиты образуют фантастические формы, а мягкая подсветка делает пещеру похожей на сказочную галерею.
После этого переезжаем в Яншо — один из самых красивых районов Южного Китая, окружённый карстовыми холмами, реками и зелёными долинами.
Во второй половине дня нас ждёт Десятимильная галерея — живописный маршрут в Яншо среди гор, деревень, рисовых полей и необычных скальных форм. Здесь можно спокойно прогуляться или отправиться на лёгкую велосипедную прогулку с остановками для фото.
Далее прогуляемся по Западной улице: лавочки, чайные, сувениры, уличные закуски, кафе. Это место с живой атмосферой, где можно просто побродить, купить подарки и отдохнуть.
Вечером смотрим Impression Liu Sanjie. Представление проходит на воде и под открытым небом: свет, музыка, лодки, танцы и силуэты на фоне гор создают очень сильное впечатление. Постановка ассоциируется с именем Чжан Имоу.
Ночь в Яншо.
Сплав по Юйлун и переезд в Фэнхуан - город на воде
Утро начинаем с одной из самых приятных активностей в регионе: прогулка по реке Юйлун на бамбуковых плотах. Спокойная вода, карстовые холмы, зелёные берега и ощущение полной перезагрузки.
После прогулки собираемся и едем на Северный вокзал Гуйлиня.
Отправление скоростного поезда в 14:55 в Фэнхуан. Нас ждёт дорога через живописные районы Южного Китая и прибытие в древний город на воде. Фэнхуан, или Город феникса, считается одним из самых красивых старинных городков страны. Его улочки, деревянные дома на сваях и мосты через реку Тоцзян создают ощущение путешествия во времени.
Вечером прогулка вдоль реки, огни фонарей, отражения в воде и ужин в уютных ресторанчиках с видом на набережную.
Большая панда, Фуронг и дорога в Чжанцзяцзе
Утро проведём в Фэнхуане в свободном режиме. Можно неспешно прогуляться по старым улочкам, выпить чай у реки, купить сувениры, сделать фотографии или просто отдохнуть после насыщенных дней.
После обеда отправимся в заповедник большой панды. Здесь можно увидеть редких животных — один из самых узнаваемых символов Китая, понаблюдать за их повадками и узнать, как их сохраняют и оберегают.
Далее нас ждёт переезд в Фуронг — живописный древний город, расположенный среди гор и известный своим водопадом. Фуронг часто называют городом на водопаде: старинные дома, деревянные балконы, каменные улочки и поток воды создают очень атмосферную картинку. Город находится между Фэнхуаном и Чжанцзяцзе, поэтому отлично вписывается в маршрут по провинции Хунань.
После прогулки по Фуронгу переезжаем в Чжанцзяцзе. Размещение в отеле и отдых.
Стеклянный мост и вечерний Тяньмэньшань
Сегодня нас ждёт день с сильными впечатлениями и красивыми видами.
Сначала отправимся к знаменитому стеклянному мосту Чжанцзяцзе, протянувшемуся над живописным каньоном. Прогулка по прозрачному полу подарит лёгкий адреналин и впечатляющие виды на горы, ущелье и зелёные склоны.
После этого у нас будет время для отдыха и подготовки ко второй части дня.
Вечером отправимся на гору Тяньмэньшань — одно из самых эффектных мест Чжанцзяцзе. Подъём на фуникулёре сам по себе становится отдельным впечатлением: дорога уходит высоко в горы, открывая панорамы города, скал и серпантинов.
На вершине прогуляемся по живописным тропам, а желающие смогут пройти по стеклянным дорожкам на высоте. Главная точка маршрута — знаменитые Небесные врата, огромная природная арка в скале. Вечерняя атмосфера делает это место особенно зрелищным.
Возвращение в отель и отдых.
Лесной парк Чжанцзяцзе - мир Аватара
Сегодня целый день будет посвящён Национальному лесному парку Чжанцзяцзе, который стал прототипом летающих гор в фильме Аватар. Высокие песчаниковые колонны, утопающие в зелени и тумане, создают фантастические пейзажи, будто из другого мира.
Мы поднимемся на одну из обзорных площадок, чтобы полюбоваться десятками горных столбов, уходящих прямо в облака. Пройдём по живописным тропам, сделаем остановки у панорамных точек и насладимся свежим горным воздухом.
Это одно из самых ярких мест всего тура: фотографии, сделанные здесь, всегда выглядят как картины, а впечатления от прогулки по парку остаются на всю жизнь.
Переезд в Шанжао и долина Вансянь
Сегодня утром мы покидаем Чжанцзяцзе и отправляемся на скоростном поезде в город Шанжао. Путь займёт несколько часов, но пройдет комфортно и позволит отдохнуть перед новыми открытиями.
После прибытия мы отправимся в живописную долину Вансянь. Это место славится зелёными ущельями, скалами причудливой формы и чистыми горными ручьями. Прогулка по долине подарит возможность насладиться тишиной и красотой дикой природы, а также сделать впечатляющие фотографии среди этих ландшафтов.
Вечером размещение в отеле и отдых.
Саньциншань - Малый Хуаншань и даосская гора
Сегодня нас ждёт Саньциншань — одна из самых красивых горных жемчужин Китая. Это место часто называют Малым Хуаншанем: здесь тоже есть острые гранитные пики, сосны на скалах, море облаков, туманы и панорамные тропы над ущельями.
Саньциншань — не просто красивый природный парк. Это священная даосская гора, название которой связано с тремя вершинами, символизирующими трёх высших даосских божеств. Ландшафт здесь выглядит почти мистически: скалы принимают причудливые формы, а туман постоянно меняет картину перед глазами.
Во время прогулки по горным маршрутам можно увидеть знаменитые природные образы Саньциншаня: Восточную богиню, Питона, выходящего из горы, каменные пики, висячие тропы и панорамы, ради которых сюда приезжают фотографы и любители природы. Юнеско описывает Саньциншань как место с уникальными гранитными пиками, лесами и постоянно меняющимися погодными картинами, создающими ландшафт редкой красоты.
Вечером возвращение в Шанжао.
Яркий Шанхай
Утром мы отправимся в Шанхай и уже к полудню начнём знакомство с этим удивительным мегаполисом. Первым делом посетим знаменитый Сад Юй — тихий оазис гармонии с изящными павильонами, мостиками и прудами, спрятанный в сердце шумного города.
Далее поднимемся на смотровую площадку телебашни Восточная жемчужина, откуда открывается панорама на весь Шанхай с его футуристическими небоскрёбами и старинными кварталами.
Затем отправимся на набережную Вайтань, где колониальные здания соседствуют с современными небоскрёбами — это визитная карточка города. Завершим день прогулкой по оживлённой Нанкинской улице, главной торговой артерии Шанхая.
Свободное время или экскурсия в Сучжоу
Сегодня у вас свободный день в Шанхае. Его можно посвятить прогулкам по городу, покупкам и неспешному отдыху перед дорогой домой. По желанию за дополнительную оплату можно отправиться на экскурсию в Сучжоу — город садов и каналов, который называют Восточной Венецией.
Вечером возвращение в Шанхай и подготовка к вылету.
Возвращение домой
Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт и вылет домой.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях 4 с двухместным размещением на протяжении 13 ночей
- Питание: завтраки и обеды включены по всей программе тура
- Транспорт: все передвижения по маршруту - арендованные автобусы, такси, скоростные поезда
- Переезды и перелёты: перелёт Пекин - Гуйлинь, скоростной поезд Гуйлинь - Фэнхуан, переезд Фэнхуан - заповедник большой панды - Фуронг - Чжанцзяцзе, скоростной поезд Чжанцзяцзе - Шанжао, скоростной поезд Шанжао - Шанхай
- Экскурсионная программа: Пекин - площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, Летний дворец, Храм Неба, Великая Китайская стена, пешеходная улица, чайная церемония. Гуйлинь, Лунцзи и Яншо - Холм Слоновьего Хобота, Пещера Тростниковой флейты, рисовые террасы Лунцзи, деревня народности Яо, Дажай, река Юйлун, сплав на бамбуковых плотах, Десятимильная галерея, Западная улица Яншо, шоу Impression Liu Sanjie. Фэнхуан - прогулка по древнему городу на воде, набережная, мосты, старинные улочки и вечерняя подсветка. Заповедник большой панды - знакомство с одним из главных символов Китая. Фуронг - древний город на водопаде, прогулка по старым улочкам и смотровым точкам. Чжанцзяцзе - стеклянный мост над каньоном, гора Тяньмэньшань, стеклянные тропы, Небесные врата, Национальный лесной парк Чжанцзяцзе и горы Аватара. Долина Вансянь - прогулка среди скал, ущелий, водопадов, горных ручьёв и старинной архитектуры. Саньциншань - Малый Хуаншань, священная даосская гора с гранитными пиками, туманами, соснами на скалах и панорамными горными тропами. Шанхай - Сад Юй, телебашня Восточная жемчужина, набережная Вайтань, улица Нанкинлу
- Все входные билеты в парки, храмы и достопримечательности, указанные в программе
- Полное сопровождение гидом на всём маршруте
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Пекина и обратный перелет из Шанхая
- Ужины во все дни поездки не включены
- Путешественническая страховка
- Персональные расходы и любые другие затраты, которые не были заранее включены в программу тура