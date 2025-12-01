Вы узнаете многое
Описание тура
Организационные детали
С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда). Виза Лаоса ставится по прибытии.
Питание. Включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Самолёт, поезд, комфортные авто.
Возраст участников. 18+.
Уровень сложности. Средний. Необходима хорошая физическая форма для многочисленных пешеходных прогулок, предусмотренных программой.
Программа тура по дням
Экскурсия по Куньмину, китайский массаж, путь в Лицзян
Встречаемся и отправляемся знакомиться с Куньмином — столицей китайской провинции Юньнань, которую называют городом «вечной весны». Мы прогуляемся по центру, увидим мусульманский квартал, где живут хуэй — китайские мусульмане, потомки монгольских завоевателей хана Хубилая, и улицу Туньдаоцзе с птичьим и цветочным базарами. В местном ресторанчике продегустируем куньминское коронное блюдо (за доплату).
Затем вас ждёт экскурс в китайский точечный массаж. Специалист расскажет о проекциях органов тела на ступни ног и о том, на какие точки можно самостоятельно воздействовать для улучшения состояния организма. После приготовьтесь к получению удовольствия на традиционном массаже ног.
Вечером сядем на поезд и поедем в Лицзян. Ночь в поезде.
Прибытие в Лицзян, старая часть города и центральная площадь
Утром прибудем в Лицзян, оставим вещи в отеле и пойдём гулять по старой части города, внесённой в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся по лабиринту узких улочек со старинными усадьбами народности наси. Вы узнаете историю этих мест и увидите жизнь в Азии такой, какой она была в эпоху существования Великого средневекового чайного пути.
Пообедаем в традиционном тибетском ресторанчике (за доплату) и во второй половине дня отправимся на центральную площадь Лицзяна, чтобы присоединиться к танцующим бабушкам наси. Познакомимся с их традициями, рассмотрим национальные костюмы и послушаем народные песни.
Треккинг по ущелью Хутяося
Сегодня вас ждёт треккинг по ущелью Прыгающего тигра — каньону в Сино-Тибетских горах на реке Янцзы, одному из самых глубоких в мире. Мы увидим редчайший высокогорный рельеф Юньнаньского Трёхречья, отражающий эволюционные изменения земной поверхности. В этом месте сходятся Восточная и Южная Азии и Цинхай-Тибетское нагорье, а заснеженные хребты окружают Тибет. Пики этих гор выше Монблана и Казбека, а их склоны прорезаны глубокими долинами. Также посмотрим на соседство трёх великих рек — Янцзы, Меконг, Салуин.
Ночь проведём в гостевом доме семьи этнических наси, откуда открывается головокружительный вид на ущелье.
Завершение треккинга, знакомство с жителями деревни Байша
В этот день ещё немного пройдёмся по каньону, а затем посетим горную деревню наси Байша. Она появилась в давние времена династии Юань, более 700 лет назад. Заглянем в гости к жителям — выпьем по чашечке чая и стаканчику знаменитого виноградного вина, поговорим о местных традициях и, возможно, примем участие в приготовлении традиционных блюд для общего ужина под руководством хозяйки дома.
Затем нас ждёт возвращение в Лицзян и ночь в отеле.
Перелёт в Цзинхун, местный рынок и ботанический сад, набережная Меконга
Утром совершим перелёт в Цзинхун — административную столицу дальнего юга провинции Юньнань. Город раскинулся на берегу реки Меконг, а живёт здесь преимущественно этническая народность дай, чьи культура и менталитет близки соседней тайской.
Мы побываем на знаменитом рынке, где продаётся чай пуэр местного производства и нефриты, поставляемые из месторождений Бирмы. Прогуляемся по ботаническому саду лекарственных растений, из которых готовят лучшие травяные сборы. Вы сможете выбрать себе чай по вкусу на чайной церемонии и купить его в качестве сувенира. А вечером на набережной Меконга мы продегустируем дайскую кухню в уличных кафе (за доплату).
Ночь проведём в комфортном хостеле.
Треккинг по заповедному лесу, деревня народности булан, чайная церемония
И снова треккинг! На этот раз по заповедному лесу Далюо, где вы увидите тропические джунгли — единственный нетронутый лес во всей стране, густой, с зарослями бамбука, фикусами, магнолиями и сандаловым деревом. По пути сможем искупаться в чистой горной речке.
К вечеру дойдём до деревни этнической народности булан. Здесь вас ждёт церемония приготовления бамбукового шэна — особого сорта чая пуэр. Ночь проведём в доме у уже знакомой семьи булан.
Чайные плантации, возвращение в Цзинхун
В этот день совершим треккинг по горным чайным плантациям народностей булан, хани и цзинпо. Эти места являются биологической родиной камелии китайской — родоначальницы всех сортов чая. Вы увидите чайные деревья, которым по 700-800 лет, и узнаете, как возделывают, собирают и перерабатывают чайный лист малые народности, которые и ввели этот напиток в мировую культуру.
Затем вернёмся в Цзинхун, поужинаем и переночуем в комфортном хостеле.
Переезд в Лаос, отдых, ужин
Утром на рейсовом автобусе отправимся в Луангнамтха, где пройдём границу с Лаосом. По прибытии разместимся в гестхаусе и отдохнём. А вечером в традиционном ресторанчике желающие отведают лаосское пряное мясо в бульоне «лам» или деликатесы из мяса змей, оленей, белок, вивер и ящериц.
Треккинг по нацпарку «Луангнамхта»
Сегодня будем гулять по нацпарку «Луангнамтха» посреди горного тропического леса, останавливаясь в деревнях местных народностей хмонг и кхму. У вас будет возможность окунуться в экзотическую атмосферу, понаблюдать за работой крестьян и местных умельцев.
Ночь проведём в аутентичной гостевой хижине.
Продолжение треккинга, возвращение в Луангнамхта
Продолжим треккинг по парку. Пройдём по тихим и медитативным местам с бескрайними рисовыми плантациями, полюбуемся живописными пейзажами с туманными джунглями и вершинами карстовых гор. Не зря местные жители прозвали эти края «землёй радости».
Вечером вернёмся в Луангнамтха. Будет время купить сувениры, а ночь проведём в комфортном гестхаусе.
Переезд в Луанпабан, ночной рынок
Сегодня совершим переезд в королевскую столицу Лаоса — Луангпрабан. По прибытии разместимся в отеле. Вечером прогуляемся по ночному рынку, где продают сувениры и шёлковые изделия ручной работы. Побродим по торговым рядам и поучимся у местных поваров рецептам таких блюд, как «лаап» из мяса водяного буйвола или «суси-пап» — рыбы в кокосовом молоке. После ужина посетим необычное представление.
Экскурсия по Луанпабану, музей и древние храмы
Желающие встанут пораньше, чтобы принять участие в буддистской церемонии пиндапаты — сбора подаяний монахам, во время которого послушники в оранжевых одеяниях обходят улицы с чашами в руках.
После завтрака отправимся на экскурсию по городу, архитектурной жемчужине Азии, объявленному ЮНЕСКО всемирным достоянием человечества. Посетим национальный музей в Королевском дворце, побываем в храмах Ват Мэй, Ват Сиентон на реке Меконг, Ват Сипуттабат и заглянем в ступу Тат Макмо.
Во второй половине дня преодолеем 329 ступеней лестницы, ведущей к древнему храму Ват Чомси. Там, в тени огромных деревьев, полюбуемся закатом и чарующей панорамой.
Водопад Куанси, мастер-класс по «виски», концерт в деревне народности хмонг
После завтрака отправимся к живописному водопаду Куанси. Полюбуемся летящими потоками и многочисленными кальцитовыми террасами в окружении горного тропического леса, желающие искупаются в целительной родоновой воде.
После обеда вас ждёт обучение процессу производства лаосского «виски» — рисового самогона, который настаивается на травах и земноводных! На обратном пути посетим деревню народности хмонг: вы познакомитесь с бытом горного народа и послушаете местные мелодии, исполненные на традиционной дудочке.
Отъезд
Утром — самостоятельный вылет во Вьентьян или Бангкок (в зависимости от наличия удобного рейса) и обратный перелёт домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2000
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в местах проживания
- Внутренние перелёты, ж/д переезды, трансферы
- Все треккинги
- Сопровождение русским специалистом-этнологом с опытом тропического экотуризма
- Услуги проводников на треккингах
- Плата за питание и проживание в общинах меньшинств
- Входные билеты в нацпарки и музеи
Что не входит в цену
- Авиаперелёт Москва - Куньмин - Вьентьян (Бангкок) - Москва
- Обеды и ужины
- Виза
- Медицинская страховка