Встречаемся и отправляемся знакомиться с Куньмином — столицей китайской провинции Юньнань, которую называют городом «вечной весны». Мы прогуляемся по центру, увидим мусульманский квартал, где живут хуэй — китайские мусульмане, потомки монгольских завоевателей хана Хубилая, и улицу Туньдаоцзе с птичьим и цветочным базарами. В местном ресторанчике продегустируем куньминское коронное блюдо (за доплату).

Затем вас ждёт экскурс в китайский точечный массаж. Специалист расскажет о проекциях органов тела на ступни ног и о том, на какие точки можно самостоятельно воздействовать для улучшения состояния организма. После приготовьтесь к получению удовольствия на традиционном массаже ног.

Вечером сядем на поезд и поедем в Лицзян. Ночь в поезде.