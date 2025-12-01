Мои заказы

Китай и Лаос: треккинги в нацпарках и знакомство с малыми народностями

Окунуться в культуру коренного населения, погулять по каньону и джунглям и попробовать местный пуэр
Это путешествие погрузит вас в культуру и традиции малых народностей: мы будем знакомиться с местными, гостить в горных деревушках, где уклад жизни не меняется годами, наблюдать за бытом.

Вы узнаете многое
о чае, так как края, в которые мы отправимся, — настоящая колыбель мировой чайной культуры.

Вас также ждут прогулки по нетронутым лесам и живописному ущелью, одному из самых глубоких на планете, и купание в водопаде.

Вы откроете для себя китайский массаж ног, научитесь процессу производства лаосского «виски» и приготовлению национальных блюд, послушаете мелодии, исполненные на традиционной дудочке, и легенды народа хмонг.

А я расскажу вам много интересного из истории этих земель, а также почему Куньмин называют «городом вечной весны» и кто такие хуэйцзу, какие тайны охраняют шаманы народности наси и почему вода водопада Куангси считается лечебной.

Ближайшие даты:
31
окт
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда). Виза Лаоса ставится по прибытии.

Питание. Включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Самолёт, поезд, комфортные авто.

Возраст участников. 18+.

Уровень сложности. Средний. Необходима хорошая физическая форма для многочисленных пешеходных прогулок, предусмотренных программой.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Куньмину, китайский массаж, путь в Лицзян

Встречаемся и отправляемся знакомиться с Куньмином — столицей китайской провинции Юньнань, которую называют городом «вечной весны». Мы прогуляемся по центру, увидим мусульманский квартал, где живут хуэй — китайские мусульмане, потомки монгольских завоевателей хана Хубилая, и улицу Туньдаоцзе с птичьим и цветочным базарами. В местном ресторанчике продегустируем куньминское коронное блюдо (за доплату).

Затем вас ждёт экскурс в китайский точечный массаж. Специалист расскажет о проекциях органов тела на ступни ног и о том, на какие точки можно самостоятельно воздействовать для улучшения состояния организма. После приготовьтесь к получению удовольствия на традиционном массаже ног.

Вечером сядем на поезд и поедем в Лицзян. Ночь в поезде.

2 день

Прибытие в Лицзян, старая часть города и центральная площадь

Утром прибудем в Лицзян, оставим вещи в отеле и пойдём гулять по старой части города, внесённой в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся по лабиринту узких улочек со старинными усадьбами народности наси. Вы узнаете историю этих мест и увидите жизнь в Азии такой, какой она была в эпоху существования Великого средневекового чайного пути.

Пообедаем в традиционном тибетском ресторанчике (за доплату) и во второй половине дня отправимся на центральную площадь Лицзяна, чтобы присоединиться к танцующим бабушкам наси. Познакомимся с их традициями, рассмотрим национальные костюмы и послушаем народные песни.

3 день

Треккинг по ущелью Хутяося

Сегодня вас ждёт треккинг по ущелью Прыгающего тигра — каньону в Сино-Тибетских горах на реке Янцзы, одному из самых глубоких в мире. Мы увидим редчайший высокогорный рельеф Юньнаньского Трёхречья, отражающий эволюционные изменения земной поверхности. В этом месте сходятся Восточная и Южная Азии и Цинхай-Тибетское нагорье, а заснеженные хребты окружают Тибет. Пики этих гор выше Монблана и Казбека, а их склоны прорезаны глубокими долинами. Также посмотрим на соседство трёх великих рек — Янцзы, Меконг, Салуин.

Ночь проведём в гостевом доме семьи этнических наси, откуда открывается головокружительный вид на ущелье.

4 день

Завершение треккинга, знакомство с жителями деревни Байша

В этот день ещё немного пройдёмся по каньону, а затем посетим горную деревню наси Байша. Она появилась в давние времена династии Юань, более 700 лет назад. Заглянем в гости к жителям — выпьем по чашечке чая и стаканчику знаменитого виноградного вина, поговорим о местных традициях и, возможно, примем участие в приготовлении традиционных блюд для общего ужина под руководством хозяйки дома.

Затем нас ждёт возвращение в Лицзян и ночь в отеле.

5 день

Перелёт в Цзинхун, местный рынок и ботанический сад, набережная Меконга

Утром совершим перелёт в Цзинхун — административную столицу дальнего юга провинции Юньнань. Город раскинулся на берегу реки Меконг, а живёт здесь преимущественно этническая народность дай, чьи культура и менталитет близки соседней тайской.

Мы побываем на знаменитом рынке, где продаётся чай пуэр местного производства и нефриты, поставляемые из месторождений Бирмы. Прогуляемся по ботаническому саду лекарственных растений, из которых готовят лучшие травяные сборы. Вы сможете выбрать себе чай по вкусу на чайной церемонии и купить его в качестве сувенира. А вечером на набережной Меконга мы продегустируем дайскую кухню в уличных кафе (за доплату).

Ночь проведём в комфортном хостеле.

6 день

Треккинг по заповедному лесу, деревня народности булан, чайная церемония

И снова треккинг! На этот раз по заповедному лесу Далюо, где вы увидите тропические джунгли — единственный нетронутый лес во всей стране, густой, с зарослями бамбука, фикусами, магнолиями и сандаловым деревом. По пути сможем искупаться в чистой горной речке.

К вечеру дойдём до деревни этнической народности булан. Здесь вас ждёт церемония приготовления бамбукового шэна — особого сорта чая пуэр. Ночь проведём в доме у уже знакомой семьи булан.

7 день

Чайные плантации, возвращение в Цзинхун

В этот день совершим треккинг по горным чайным плантациям народностей булан, хани и цзинпо. Эти места являются биологической родиной камелии китайской — родоначальницы всех сортов чая. Вы увидите чайные деревья, которым по 700-800 лет, и узнаете, как возделывают, собирают и перерабатывают чайный лист малые народности, которые и ввели этот напиток в мировую культуру.

Затем вернёмся в Цзинхун, поужинаем и переночуем в комфортном хостеле.

8 день

Переезд в Лаос, отдых, ужин

Утром на рейсовом автобусе отправимся в Луангнамтха, где пройдём границу с Лаосом. По прибытии разместимся в гестхаусе и отдохнём. А вечером в традиционном ресторанчике желающие отведают лаосское пряное мясо в бульоне «лам» или деликатесы из мяса змей, оленей, белок, вивер и ящериц.

9 день

Треккинг по нацпарку «Луангнамхта»

Сегодня будем гулять по нацпарку «Луангнамтха» посреди горного тропического леса, останавливаясь в деревнях местных народностей хмонг и кхму. У вас будет возможность окунуться в экзотическую атмосферу, понаблюдать за работой крестьян и местных умельцев.

Ночь проведём в аутентичной гостевой хижине.

10 день

Продолжение треккинга, возвращение в Луангнамхта

Продолжим треккинг по парку. Пройдём по тихим и медитативным местам с бескрайними рисовыми плантациями, полюбуемся живописными пейзажами с туманными джунглями и вершинами карстовых гор. Не зря местные жители прозвали эти края «землёй радости».

Вечером вернёмся в Луангнамтха. Будет время купить сувениры, а ночь проведём в комфортном гестхаусе.

11 день

Переезд в Луанпабан, ночной рынок

Сегодня совершим переезд в королевскую столицу Лаоса — Луангпрабан. По прибытии разместимся в отеле. Вечером прогуляемся по ночному рынку, где продают сувениры и шёлковые изделия ручной работы. Побродим по торговым рядам и поучимся у местных поваров рецептам таких блюд, как «лаап» из мяса водяного буйвола или «суси-пап» — рыбы в кокосовом молоке. После ужина посетим необычное представление.

12 день

Экскурсия по Луанпабану, музей и древние храмы

Желающие встанут пораньше, чтобы принять участие в буддистской церемонии пиндапаты — сбора подаяний монахам, во время которого послушники в оранжевых одеяниях обходят улицы с чашами в руках.

После завтрака отправимся на экскурсию по городу, архитектурной жемчужине Азии, объявленному ЮНЕСКО всемирным достоянием человечества. Посетим национальный музей в Королевском дворце, побываем в храмах Ват Мэй, Ват Сиентон на реке Меконг, Ват Сипуттабат и заглянем в ступу Тат Макмо.

Во второй половине дня преодолеем 329 ступеней лестницы, ведущей к древнему храму Ват Чомси. Там, в тени огромных деревьев, полюбуемся закатом и чарующей панорамой.

13 день

Водопад Куанси, мастер-класс по «виски», концерт в деревне народности хмонг

После завтрака отправимся к живописному водопаду Куанси. Полюбуемся летящими потоками и многочисленными кальцитовыми террасами в окружении горного тропического леса, желающие искупаются в целительной родоновой воде.

После обеда вас ждёт обучение процессу производства лаосского «виски» — рисового самогона, который настаивается на травах и земноводных! На обратном пути посетим деревню народности хмонг: вы познакомитесь с бытом горного народа и послушаете местные мелодии, исполненные на традиционной дудочке.

14 день

Отъезд

Утром — самостоятельный вылет во Вьентьян или Бангкок (в зависимости от наличия удобного рейса) и обратный перелёт домой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2000
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в местах проживания
  • Внутренние перелёты, ж/д переезды, трансферы
  • Все треккинги
  • Сопровождение русским специалистом-этнологом с опытом тропического экотуризма
  • Услуги проводников на треккингах
  • Плата за питание и проживание в общинах меньшинств
  • Входные билеты в нацпарки и музеи
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт Москва - Куньмин - Вьентьян (Бангкок) - Москва
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Куньмин, Юньнань, точное время - по договорённости
Завершение: Вьентьян, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Куньмине
Здравствуйте, дорогие друзья! Я Елена, гид по ЮВА с солидным стажем. Я путешествую по местам, где редко ступала нога европейца, и делюсь знаниями, наработанными за долгие годы экспедиций и научной
работы. Факты обо мне: этнолог, этнопсихолог, выпускница МГУ и Манчестерского университета; путешествую по Азии более 10 лет; говорю на китайском, бирманском и английском языках; люблю разведывать новые маршруты и открывать ещё нехоженые тропы.

