Ся C. проводит ещё 3 экскурсии

Волонтерские программы Питомник большой панды Бифэнся — самый большой в мире. В нем проживает более 80 животных. Питомник предлагаем волонтерские программы. волонтер панды 5:30 Завтррак в отеле. 6:00 Отправление в Научно-исследовательский центр по охране больших панд(почти нужно 30 минутов) Потом выполнить формальности. 8:10 Выполнение волонтерской работы под руководством работника центра. (например: Уборка дома Панды) 9:30 Кормить панду под руководством работника центра. 10:00 Посещать базы Панд. Вы можете держать панда на руках. 11:00 Научить панду гимнастическое упражнение, и потом весить панду 11:30 Готовить обед для панды. (например: яблоко бамбук и другие) 12:00 Отдыхать и Обед в ресторане китайской кухни 🥧. 1:30 Вход в база ещё раз, мыть бамбук и записивать, и потом. получение. сертификата, об участнии в волонтерской. программе. 3:00 Возвращение в Чэнду.