  1. Китай
  2. Экскурсии

Волонтерские программы

Ся C.
Ся C. – Гид из Лхасы
Волонтерские программы
Задать вопрос
Волонтерские программы
Волонтерские программы Питомник большой панды Бифэнся — самый большой в мире. В нем проживает более 80 животных. Питомник предлагаем волонтерские программы. волонтер панды 5:30 Завтррак в отеле. 6:00 Отправление в Научно-исследовательский центр по охране больших панд(почти нужно 30 минутов) Потом выполнить формальности. 8:10 Выполнение волонтерской работы под руководством работника центра. (например: Уборка дома Панды) 9:30 Кормить панду под руководством работника центра. 10:00 Посещать базы Панд. Вы можете держать панда на руках. 11:00 Научить панду гимнастическое упражнение, и потом весить панду 11:30 Готовить обед для панды. (например: яблоко бамбук и другие) 12:00 Отдыхать и Обед в ресторане китайской кухни 🥧. 1:30 Вход в база ещё раз, мыть бамбук и записивать, и потом. получение. сертификата, об участнии в волонтерской. программе. 3:00 Возвращение в Чэнду.
Начало и место завершения
🚩 Lhasa

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ся C.
Ся C.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Ся C. проводит ещё 3 экскурсии

Туры в Чэнду — Синин, Озеро Цинхай+Рапсовое цветок море 6 дней
$696
144 часа
Туры в Чэнду — Синин, Озеро Цинхай+Рапсовое цветок море 6 дней
Статуя Большого Будды в Лэшань-Путешествие к пандам 1днь
$128
24 часа
Статуя Большого Будды в Лэшань-Путешествие к пандам 1днь
Дом Большой Панды + Статуя Большого Будды + Горы Эмэйшань 2-дней
$321
48 часов
Дом Большой Панды + Статуя Большого Будды + Горы Эмэйшань 2-дней

Еще несколько необычных экскурсий в Лхасе

Кора вокруг Священной горы Ченрезиг
$1 639
336 часов
Кора вокруг Священной горы Ченрезиг