Описание тура
Организационные детали
Просьба присылать визы и паспорта участников группы не позднее 20 рабочих дней до заезда, чтобы мы оформлили пермиты – разрешения для прохода в заповедную зону.
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Минивэн Buick GL8, рассчитан на 6 пассажиров.
Возраст участников. 6+.
Уровень сложности. Минимальный. По маршруту мы будем передвигаться на машине, много ходить не придётся. Но обращаем ваше внимание: тур не подойдёт людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за нахождения на высоте.
Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда). Для посещения Тибета необходимо оформить пермит — разрешение на нахождение в стране. Мы сделаем их для вас, но вам необходимо будет прислать копии визы и паспорта не позднее 20 рабочих дней до заезда. В случае, если копии документов поступят позднее, чем за 15 дней до старта, понадобится доплатить за срочную пересылку пермита.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Прибытие в Лхасу и заселение
Встретим вас в аэропорту Лхасы — столицы Тибета, расположенной на высоте 3650 метров над уровнем моря. Это священный город, известный как «город небожителей», и духовный центр региона. По тибетской традиции приветствуем вас национальными шарфами хадак. По дороге, которая займёт около часа, откроются высокогорные пейзажи, тибетские деревни и вид на реку Брахмапутра.
По прибытии — размещение в отеле, отдых и акклиматизация к условиям разрежённого воздуха.
Дворец Потала, храм Джоканг, улица Баргхор, Институт тибетской медицины
После завтрака начнётся знакомство с Тибетом с его главного символа — дворца Потала, бывшей зимней резиденции далай-лам. Здесь 999 комнат, среди которых залы Белого и Красного дворцов, часовни, террасы, монашеские кельи, сокровищницы и монастырская школа. В храме Пабалаканг находится священная статуя Авалокитешвары. Фотографировать внутри нельзя.
После обеда — посещение храма Джоканг, куда с давних времён стекаются паломники, чтобы поклониться статуе Будды Шакьямуни, освящённой им самим.
Затем совершим кору (обход) вокруг храма по улице Баргхор — главному сувенирному рынку, где сочетаются тибетская, непальская и индийская культуры.
Во второй половине дня — визит в Институт тибетской медицины. Вы узнаете о её истории и методах, увидите уникальные танки (иконы на ткани), образцы лекарств и ингредиенты, включая кордицепс — червяк-траву, считающуюся универсальным лечебным средством. Также можно пройти бесплатную диагностику, получить рекомендации врача или записаться на оздоровительные процедуры и массаж.
Озеро Ямдрок Цхо, монастырь Пелкор Чодэ, ступа Кумбум и прибытие в Шикадзе
Позавтракаем и поедем к озеру Ямдрок Цхо — одному из трёх священных озёр Тибета, расположенному на высоте 4488 метров. Далее — переезд в Гьянтзе и посещение монастыря Пелкор Чоде. Это уникальный комплекс, объединяющий традиции трёх школ тибетского буддизма: Гелуг, Сакья и Будон. Здесь находится Кумбум — самая большая ступа Центрального Тибета со множеством залов, алтарей и тысячами изображений Будд и бодхисаттв.
Также увидим старинный форт 14 века (осмотр снаружи), венчающий скалистый холм в центре города. После экскурсии отправимся в Шигадзе (3836 метров), второй по значимости город Тибета.
Размещение и ночь в отеле.
Монастырь Ташилумпо и возвращение в Лхасу
Утром посетим монастырь Ташилумпо — духовную резиденцию панчен-лам и один из шести главных монастырей школы Гелуг. Основанный в 15 веке, он является крупнейшим монастырём на западе Тибета.
Название «Ташилумпо» переводится как «благолепная святыня». Комплекс включает большой молитвенный павильон, дворец Цзян и павильон Будды Майтреи, где установлена гигантская медная статуя Майтреи высотой 26,7 м.
После экскурсии — возвращение в Лхасу. Ночь в Лхасе.
Священное высокогорное озеро Нам-Цо
Позавтракаем и отправимся к озеру Нам-Цо — удалённому высокогорному водоёму, одному из самых священных в Тибете.
Здесь вас ждут прогулки вдоль берега, возможность подняться на холм, повесить молитвенные флажки, помедитировать у воды или просто насладиться тишиной и пейзажами.
По желанию можно посетить пещеры, увидеть наскальные рисунки и заглянуть в монастырь у берега.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт Лхасы и перелёт в Пекин, а оттуда — в ваш город.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2172
Что включено
- Проживание в отелях 5
- Завтраки в отеле
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты
- Пермиты на въезд в Тибет
Что не входит в цену
- Билеты из вашего города до Пекина и обратно, внутренний перелёт Пекин-Лхаса-Пекин
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - $670
- Страховка
- Доплата за срочную пересылку пермита - $100 (если копии документов поступят позднее, чем за 15 дней до старта)
- Доплата за передачу пермита во время транзита в Пекине, если вы совершаете его самостоятельно, без наших услуг: $100 (передача в отеле с 8:00 до 20:00), $120 (в аэропорту с 8:00 до 20:00), $170 (в аэропорту с 20:00 до 8:00)
- Транзит в Пекине - стоимость по договорённости
- Виза
- Стоимость тура зависит от количества участников:
- Для 1 человека - $4562
- При группе из 2 человек - $2172 за 1 человека
- При группе из 3 человек - $1737 за 1 человека
- При группе из 4 человек - $1520 за 1 человека