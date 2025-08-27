Мои заказы

Индивидуальный автотур в Тибет с проживанием в отелях 5*: священные места, дворцы и горные пейзажи

Исследовать Лхасу и Шикадзе, побывать во дворце далай-ламы и отдохнуть на берегу высокогорного озера
Тур для тех, кто хочет увидеть удивительный Тибет и не потерять в комфорте: будем жить в роскошных 5-звёздочных отелях, а по маршруту передвигаться на автомобиле — никаких утомительных переходов в
читать дальше

условиях высокогорья. Несколько дней проведём в Лхасе — «городе небожителей», — и заедем в Шигадзе.

Посетим дворец Потала с 999 комнатами и храм Джоканг, куда с давних времён стекаются паломники, а ещё заглянем в Институт тибетской медицины, чтобы увидеть образцы лекарств и ингредиенты, включая кордицепс — червяк-траву.

Побываем в монастыре Пелкор Чодэ, в котором объединились традиции трёх школ буддизма, и духовной резиденции панчен-лам, насладимся отдыхом на берегу высокогорного озера Нам-цо. Тур проведём только для вашей компании.

5
1 отзыв
Индивидуальный автотур в Тибет с проживанием в отелях 5*: священные места, дворцы и горные пейзажи

Описание тура

Организационные детали

Просьба присылать визы и паспорта участников группы не позднее 20 рабочих дней до заезда, чтобы мы оформлили пермиты – разрешения для прохода в заповедную зону.

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Минивэн Buick GL8, рассчитан на 6 пассажиров.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. Минимальный. По маршруту мы будем передвигаться на машине, много ходить не придётся. Но обращаем ваше внимание: тур не подойдёт людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за нахождения на высоте.

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда). Для посещения Тибета необходимо оформить пермит — разрешение на нахождение в стране. Мы сделаем их для вас, но вам необходимо будет прислать копии визы и паспорта не позднее 20 рабочих дней до заезда. В случае, если копии документов поступят позднее, чем за 15 дней до старта, понадобится доплатить за срочную пересылку пермита.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Лхасу и заселение

Встретим вас в аэропорту Лхасы — столицы Тибета, расположенной на высоте 3650 метров над уровнем моря. Это священный город, известный как «город небожителей», и духовный центр региона. По тибетской традиции приветствуем вас национальными шарфами хадак. По дороге, которая займёт около часа, откроются высокогорные пейзажи, тибетские деревни и вид на реку Брахмапутра.

По прибытии — размещение в отеле, отдых и акклиматизация к условиям разрежённого воздуха.

Прибытие в Лхасу и заселение
2 день

Дворец Потала, храм Джоканг, улица Баргхор, Институт тибетской медицины

После завтрака начнётся знакомство с Тибетом с его главного символа — дворца Потала, бывшей зимней резиденции далай-лам. Здесь 999 комнат, среди которых залы Белого и Красного дворцов, часовни, террасы, монашеские кельи, сокровищницы и монастырская школа. В храме Пабалаканг находится священная статуя Авалокитешвары. Фотографировать внутри нельзя.

После обеда — посещение храма Джоканг, куда с давних времён стекаются паломники, чтобы поклониться статуе Будды Шакьямуни, освящённой им самим.

Затем совершим кору (обход) вокруг храма по улице Баргхор — главному сувенирному рынку, где сочетаются тибетская, непальская и индийская культуры.

Во второй половине дня — визит в Институт тибетской медицины. Вы узнаете о её истории и методах, увидите уникальные танки (иконы на ткани), образцы лекарств и ингредиенты, включая кордицепс — червяк-траву, считающуюся универсальным лечебным средством. Также можно пройти бесплатную диагностику, получить рекомендации врача или записаться на оздоровительные процедуры и массаж.

Дворец Потала, храм Джоканг, улица Баргхор, Институт тибетской медициныДворец Потала, храм Джоканг, улица Баргхор, Институт тибетской медициныДворец Потала, храм Джоканг, улица Баргхор, Институт тибетской медициныДворец Потала, храм Джоканг, улица Баргхор, Институт тибетской медицины
3 день

Озеро Ямдрок Цхо, монастырь Пелкор Чодэ, ступа Кумбум и прибытие в Шикадзе

Позавтракаем и поедем к озеру Ямдрок Цхо — одному из трёх священных озёр Тибета, расположенному на высоте 4488 метров. Далее — переезд в Гьянтзе и посещение монастыря Пелкор Чоде. Это уникальный комплекс, объединяющий традиции трёх школ тибетского буддизма: Гелуг, Сакья и Будон. Здесь находится Кумбум — самая большая ступа Центрального Тибета со множеством залов, алтарей и тысячами изображений Будд и бодхисаттв.

Также увидим старинный форт 14 века (осмотр снаружи), венчающий скалистый холм в центре города. После экскурсии отправимся в Шигадзе (3836 метров), второй по значимости город Тибета.

Размещение и ночь в отеле.

Озеро Ямдрок Цхо, монастырь Пелкор Чодэ, ступа Кумбум и прибытие в ШикадзеОзеро Ямдрок Цхо, монастырь Пелкор Чодэ, ступа Кумбум и прибытие в ШикадзеОзеро Ямдрок Цхо, монастырь Пелкор Чодэ, ступа Кумбум и прибытие в ШикадзеОзеро Ямдрок Цхо, монастырь Пелкор Чодэ, ступа Кумбум и прибытие в ШикадзеОзеро Ямдрок Цхо, монастырь Пелкор Чодэ, ступа Кумбум и прибытие в ШикадзеОзеро Ямдрок Цхо, монастырь Пелкор Чодэ, ступа Кумбум и прибытие в Шикадзе
4 день

Монастырь Ташилумпо и возвращение в Лхасу

Утром посетим монастырь Ташилумпо — духовную резиденцию панчен-лам и один из шести главных монастырей школы Гелуг. Основанный в 15 веке, он является крупнейшим монастырём на западе Тибета.

Название «Ташилумпо» переводится как «благолепная святыня». Комплекс включает большой молитвенный павильон, дворец Цзян и павильон Будды Майтреи, где установлена гигантская медная статуя Майтреи высотой 26,7 м.

После экскурсии — возвращение в Лхасу. Ночь в Лхасе.

Монастырь Ташилумпо и возвращение в ЛхасуМонастырь Ташилумпо и возвращение в ЛхасуМонастырь Ташилумпо и возвращение в ЛхасуМонастырь Ташилумпо и возвращение в Лхасу
5 день

Священное высокогорное озеро Нам-Цо

Позавтракаем и отправимся к озеру Нам-Цо — удалённому высокогорному водоёму, одному из самых священных в Тибете.

Здесь вас ждут прогулки вдоль берега, возможность подняться на холм, повесить молитвенные флажки, помедитировать у воды или просто насладиться тишиной и пейзажами.

По желанию можно посетить пещеры, увидеть наскальные рисунки и заглянуть в монастырь у берега.

Священное высокогорное озеро Нам-ЦоСвященное высокогорное озеро Нам-ЦоСвященное высокогорное озеро Нам-Цо
6 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт Лхасы и перелёт в Пекин, а оттуда — в ваш город.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2172
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 5
  • Завтраки в отеле
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты
  • Пермиты на въезд в Тибет
Что не входит в цену
  • Билеты из вашего города до Пекина и обратно, внутренний перелёт Пекин-Лхаса-Пекин
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - $670
  • Страховка
  • Доплата за срочную пересылку пермита - $100 (если копии документов поступят позднее, чем за 15 дней до старта)
  • Доплата за передачу пермита во время транзита в Пекине, если вы совершаете его самостоятельно, без наших услуг: $100 (передача в отеле с 8:00 до 20:00), $120 (в аэропорту с 8:00 до 20:00), $170 (в аэропорту с 20:00 до 8:00)
  • Транзит в Пекине - стоимость по договорённости
  • Виза
  • Стоимость тура зависит от количества участников:
  • Для 1 человека - $4562
  • При группе из 2 человек - $2172 за 1 человека
  • При группе из 3 человек - $1737 за 1 человека
  • При группе из 4 человек - $1520 за 1 человека
Место начала и завершения?
Аэропорт Лхасы, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн
Пэн — ваша команда гидов в Лхасе
Провели экскурсии для 1889 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Ждём вас в Китае!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Евгений
27 авг 2025
Первая поездка в Китай. Ехали по работе и еще решили посмотреть Пекин, Шанхай и Чжанцзяцзе. Нам нужен был гид, трансфер и отели в каждом из городов. Все что просили, мы получили в лучшем виде. Спасибо организатору и гидам!