Просьба присылать визы и паспорта участников группы не позднее 20 рабочих дней до заезда, чтобы мы оформлили пермиты – разрешения для прохода в заповедную зону.

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Минивэн Buick GL8, рассчитан на 6 пассажиров.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. Минимальный. По маршруту мы будем передвигаться на машине, много ходить не придётся. Но обращаем ваше внимание: тур не подойдёт людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за нахождения на высоте.

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда). Для посещения Тибета необходимо оформить пермит — разрешение на нахождение в стране. Мы сделаем их для вас, но вам необходимо будет прислать копии визы и паспорта не позднее 20 рабочих дней до заезда. В случае, если копии документов поступят позднее, чем за 15 дней до старта, понадобится доплатить за срочную пересылку пермита.

Тур доступен для бронирования в любой день.