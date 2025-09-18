Предлагаем вам отправиться в Лоян, где сосредоточено немало удивительных исторических памятников, которые помогут вам глубже понять культурные особенности Китая и тонкости буддизма.
Вы увидите удивительный монастырь Шаолинь, таинственное мемориальное кладбище Лес Пагод, первый буддистский храм Поднебесной и пещеры Лунмэнь, а еще сможете посмотреть на шоу мастеров ушу.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание тураМонастырь Шаолинь и Лес Пагод Талинь В первый день нашего путешествия мы отправимся в знаменитый монастырь Шаолинь, основанный более тысячи лет назад ещё при династии Тан. Сегодня это главный национальный буддийский монастырь Китая. Монастырь расположен напротив пика Вуру и окружён остроконечными горами и пышной растительностью. Архитектура монастыря поражает разнообразием, ведь он неоднократно перестраивался. Известно, что Шаолинь — место рождения одноимённого боевого искусства и школы китайского буддизма Чань. Здесь вы сможете увидеть выступление лучших мастеров ушу, погулять по территории и даже заглянуть на местное мемориальное кладбище — в Лес Пагод Талинь. Пещеры Лунмэнь и храм Баймасы Во второй день направимся к пещерам Лунмэнь, которые являются визитной карточкой Лояна. Вы увидите вырезанные из скалы комплексы пещерных храмов, узнаете об истории их появления, увидите огромных каменных Будд. После посетим храм Баймасы, или Храм Белой Лошади, который почитается в Китае как колыбель буддизма и «Дом основателя». Здесь вы услышите удивительную историю места, узнаете про сутру «42 главы» и увидите множество уникальных буддистских артефактов. Организационные детали:
- Все наши гиды — граждане Китая, владеющие русским языком, которые хорошо знакомы с историей и культурой Республики;
- За экскурсию и билеты можно расплатиться юанями и долларами.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Шаолинь
- Лес Пагод Талинь
- Первый буддистский храм Поднебесной
- Пещеры Лунмэнь
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Проживание и питание в Лояне
- Вход в монастырь Шаолинь (100 юаней с человека)
- Вход в пещеры Луньмэнь (120 юаней с человека)
- Вход в Храм Баймасы (35 юаней с человека)
- Билет на шоу мастеров ушу (100 юаней с человека).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
А
Анастасия
18 сен 2025
Нам всё очень понравилось, спасибо большое. Гид оказался забавным и интересным человеком:)
С
Сергей
28 авг 2025
Всё понравилось, очень классно провели время и узнали много интересного. Было очень комфортно