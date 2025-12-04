Описание тура
Отправляйтесь в путешествие по Гонконгу, Макао, Чжухаю и Гуанчжоу: вас ждут огни мегаполисов, исторические кварталы, казино, море и природа юга Китая.
В программе тура вы:
Познакомитесь с Гонконгом: Площадь Золотой Баухинии, храм Вон Тай Син, Аллея звёзд, Star Ferry, Пик Виктория, Soho, Tai Kwun, эскалатор Centralmid-Levels, трамвай Дин-дин и Дом-монстр.
Откроете Макао: Aldeia Cultural de A-M, Coloane Village, храм А-Ма, Мандарин Хаус, крепость Макао, Руины Святого Павла, церковь Святого Антония, площадь Сенадо, комплексы Galaxy, Wynn, Mgm, Париж, Венеция и Лондон, район Тайпа и Макао Тауэр.
Ощутите атмосферу Чжухая: морская набережная, оперный театр и закаты у моря.
Увидите Гуанчжоу: городской музей, Кантонскую башню, храм Дафо, улицу Шансяцзю, районы Lychee Bay и Шамянь, а также места, связанные с Брюсом Ли.
Отправитесь на природу под Гуанчжоу: водопад Bicon Hill (Цянуси) и стеклянный мост Tianmen Sky Walk.
Посетите парки Chimelong Ocean Kingdom и Chimelong Safari Park: аттракционы, панды, сафари-маршруты и фуникулёр.
Программа тура по дням
Гонконг: храмы и залив
Ваше путешествие начинается с прибытия в Гонконг. Сразу после прилёта решаем практические вопросы: меняем деньги и оформляем местные Sim-карты, чтобы всегда быть на связи. Затем едем в отель и заселяемся (по возможности в зависимости от времени приезда и регламента заселения).
После короткого отдыха отправляемся знакомиться с городом. Первая остановка Площадь Золотой Баухинии (Golden Bauhinia Square), один из символов Гонконга и важный исторический объект, связанный с передачей города Китаю.
Далее едем на Храмовую улицу (Temple Street) оживлённый район ночных рынков, где можно почувствовать атмосферу азиатского города: яркие огни, торговцы, уличная еда и сувениры.
Следующий пункт программы храм Вон Тай Син (Wong Tai Sin Temple), один из самых известных даосских храмов Гонконга. Здесь вы увидите традиционную архитектуру, украшенные павильоны и узнаете больше о местных религиозных традициях.
Под вечер переезжаем к набережной: Аллея звёзд (Avenue of Stars) и Часовая башня в Цим Ша Цуй (Tsim Sha Tsui Clock Tower). Прогулка вдоль набережной бухты Виктория подарит виды на небоскрёбы Гонконга и знаменитый городской горизонт.
Завершает этот день прогулка по заливу на кораблике: с воды панорама вечернего Гонконга выглядит особенно впечатляюще. После катания возвращаемся в отель на отдых.
Святыни, искусство и культура Гонконга
Утром отправляемся на Пик Виктория. Поднимаемся на смотровую площадку, откуда открывается одна из самых известных панорам Гонконга: небоскрёбы, бухта Виктория и зелёные холмы вокруг. Это отличное место, чтобы увидеть город целиком и сделать эффектные фотографии.
После вида с высоты спускаемся в город и гуляем по Парку Гонконга. Это зелёный уголок среди небоскрёбов: пруды, тропинки, пальмы и тихие зоны отдыха, где можно немного выдохнуть от городской суеты.
Далее перемещаемся в район Сохо и арт-пространство в бывшей тюрьме и полицейском участке, Tai Kwun. Здесь историческая архитектура сочетается с современным искусством, выставками и атмосферными двориками.
Затем пройдёмся по самому длинному в мире крытому уличному эскалатору Centralmid-Levels Escalator. Он тянется через весь холм и позволяет увидеть повседневную жизнь центрального Гонконга с необычного ракурса.
Продолжаем знакомство с городом, прокатившись на легендарном трамвае Дин-Дин. Медленное движение по улицам, узким проспектам и между старых домов даёт возможность разглядеть город в деталях.
После этого запланирован обед в одном из местных заведений: можно попробовать гонконгскую кухню или привычные блюда по желанию группы.
Во второй половине дня едем к знаменитому Дому-монстру. Этот жилой комплекс с плотной застройкой и внутренним двором давно стал одной из самых узнаваемых урбанистических локаций Гонконга.
Далее нас ждёт Музей Гонконга, где вы узнаете больше об истории, культуре и развитии города, увидите экспозиции, посвящённые жизни города в разные эпохи.
По желанию, завершаем день прогулкой по Натан-роуд (Nathan Road). Это одна из главных и самых оживлённых улиц города: неоновые вывески, магазины, кафе и постоянный поток людей. Здесь можно почувствовать настоящий пульс Гонконга.
Остров Лантау и вечернее шоу в Макао
После завтрака вы отправляетесь на остров Лантау. Дорога займет немного времени и подарит первые виды на зелёные холмы и залив.
На Лантау вас ждет знакомство с одной из главных святынь региона Большим Буддой и монастырем По Линь. Вы подниметесь по лестнице к 34-метровой статуе, сможете рассмотреть панорамы гор и побережья и прогуляться по территории монастыря.
Свободное время на Лантау можно провести в деревне Нгон Пин: заглянуть в лавки, сделать фотографии, выпить чай или кофе.
После программы на Лантау вы отправитесь в Макао. По прибытии заселение в отель и небольшой отдых.
Вечером вас ждет шоу в Макао яркая постановка с современными эффектами и зрелищной сценографией. Это отличный способ увидеть другую сторону города и завершить день в праздничной атмосфере.
После шоу возвращение в отель и ночевка в Макао.
Самостоятельный осмотр Макао: казино, шоппинг
Этот день вы можете провести в своём ритме, знакомясь с Макао самостоятельно. Мы дадим рекомендации по самым интересным местам, а дальше вы выбираете, куда идти и сколько времени проводить.
Рекомендуем начать с комплекса Galaxy: здесь можно посмотреть эффектные световые и водные шоу и почувствовать атмосферу развлекательного Макао.
Тем, кто хочет попробовать азартные игры, подойдёт казино Mgm одно из самых доступных по ставкам и при этом одно из крупнейших в городе.
Особое внимание стоит уделить Wynn: в центральной части Макао это одно из самых красивых казино с шоу и оригинальными инсталляциями.
Отдельный пласт впечатлений комплексы в стиле европейских столиц: Венеция, Париж и Лондон. Здесь можно совместить прогулку по интерьерным улицам с шоппингом: в галереях представлены брендовые европейские магазины, а сами казино и отели отличаются зрелищным оформлением и фотогеничными локациями.
Советуем заглянуть в район Тайпа. Здесь другая атмосфера: более уютные улочки, низкая застройка и смесь португальского и азиатского колорита.
Для любителей панорамных видов можно подняться на Башню Макао: со смотровых площадок открываются впечатляющие виды на город и залив.
За дополнительную оплату, можно организовать:
ужин на кране с необычным видом на город сверху;
поездку на овальном колесе обозрения, чтобы увидеть Макао с другой перспективы.
Вечером вы можете продолжить прогулки, вернуться в любимый район или отправиться в отель на отдых.
Исторический Макао и переезд в Чжухай
Этот день посвящён прогулке по историческому Макао и его знаковым местам.
Утром мы отправимся в Aldeia Cultural de A-M культурный квартал рядом с набережной. Здесь можно почувствовать сочетание португальского и китайского наследия, прогуляться по улочкам и сделать атмосферные фотографии.
После этого отправимся в деревню Coloane Village спокойный район с колониальной застройкой, набережной и уютными улочками, где можно увидеть более домашнюю сторону Макао
Далее посетим храм А-Ма, один из старейших и самых почитаемых храмов города, посвящённый богине моря. Это важная точка традиционного культа и часть происхождения самого названия Макао.
После этого заглянем в Mandarins House (Мандарин Хаус) традиционный китайский особняк. Здесь вы увидите, как жили богатые семьи в прошлых столетиях: внутренние дворики, залы и жилые комнаты.
Затем переезжаем в район исторического центра и поднимаемся к крепости Макао. Она когда-то защищала город от внешних угроз, а сейчас отсюда открываются красивые виды на город.
Следующая остановка знаменитые Руины Святого Павла (Ruins of St. Pauls), главный символ Макао. Сохранившийся фасад бывшего собора и лестница перед ним создают одну из самых узнаваемых панорам города.
Недалеко отсюда находится церковь Святого Антония (St. Anthonys Church), один из старейших католических храмов Макао. Мы прогуляемся до неё, чтобы увидеть ещё одно напоминание о португальском прошлом города и почувствовать атмосферу старых кварталов.
После этого выйдем на площадь Сенадо (Senado Square) центральную пешеходную площадь с волнистой мозаичной мостовой и историческими зданиями, которая считается сердцем старого Макао.
Далее вас ждёт переезд в Чжухай. По прибытии заселение в отель и отдых перед следующими днями программы.
Парк Chimelong Ocean Kingdom и вечерний Чжухай
Утром вы отправляетесь в парк Chimelong Ocean Kingdom. До примерно 16:00 у вас будет время на прогулки по парку, посещение павильонов с морскими обитателями, шоу и аттракционы. Каждый сможет выбрать свой формат отдыха: спокойный осмотр аквариумов или более активные развлечения.
После завершения программы в парке возвращаемся в Чжухай. Во второй половине дня вас ждёт поездка к современному оперному театру Чжухая с его узнаваемой архитектурой у моря и прогулка в районе набережной. Здесь можно встретить красивый закат, полюбоваться огнями города и морскими пейзажами, сделать фотографии и спокойно завершить день.
Вечером возвращение в отель и отдых.
Знакомство с Гуанчжоу
Утром выезд в Гуанчжоу. Переезд на поезде, прибытие в город.
Первая остановка Музей Гуанчжоу, где вы познакомитесь с историей и развитием города: от старых торговых путей до современного мегаполиса.
После экскурсии заезд в отель и размещение.
Далее вас ждёт Кантонская башня символ Гуанчжоу и одна из самых узнаваемых высоток Китая. По желанию можно подняться на смотровую площадку и увидеть город с высоты.
Затем посещаем храм Дафоси (Dafo Temple / Temple of the Big Buddha) спокойный буддийский храм, где можно ненадолго выдохнуть от городской суеты, прогуляться по территории и почувствовать контраст с деловым центром.
После храма отправляемся на улицу Шансяцзю (Shangxiajiu). Это пешеходная торговая улица со старой застройкой, витринами, вывесками и массой магазинов. Здесь можно совместить прогулку, шоппинг и перекус.
В завершение дня возвращение в отель. Вечер свободный, можно провести время в одном из ближайших торговых центров: пройтись по магазинам, поужинать, отдохнуть в комфортном режиме.
Природа под Гуанчжоу: водопад и Sky Walk
После завтрака мы отправимся в знаменитый Chimelong Safari Park, один из крупнейших и После завтрака мы отправимся за город, в горный район с чистым воздухом и красивыми видами.
Первая остановка — водопад Bicon Hill (Цянуси). Это живописное место с каскадами воды, зелёными склонами и прохладным горным воздухом. У вас будет время прогуляться по тропам, насладиться природой, сделать фотографии и просто переключиться от городской суеты.
Далее мы направимся к стеклянному мосту Tianmen Sky Walk — одному из самых эффектных мест в округе. Прозрачный пол под ногами, высота и панорамные виды на ущелье делают прогулку по мосту ярким испытанием. Для тех, кто боится высоты, это возможность проверить себя и выйти из зоны комфорта в безопасных условиях.
В середине дня предусмотрен включённый обед в местном ресторане.
После насыщенной программы на природе мы возвращаемся в отель в Гуанчжоу для отдыха.
Сафари Chimelong, дом Брюса Ли и старый Гуанчжоу
Утром вы отправляетесь в Chimelong Safari Park. Здесь вас ждёт насыщенная программа в формате сафари:
маршрут по сафари-зоне, где можно увидеть животных в условиях, приближённых к естественным;
посещение павильонов с пандами;
подъём на фуникулёре с красивыми видами на территорию парка и окрестности.
После программы в Chimelong группа возвращается в город и едет к дому Брюса Ли. Это место, связанное с именем легендарного мастера боевых искусств, позволит ближе прикоснуться к его истории и образу, который стал частью мировой культуры.
Далее вас ждёт прогулка по району Lychee Bay: это живописная историческая зона у воды, где сочетаются традиционная застройка, набережные и спокойная атмосфера старого Гуанчжоу.
Завершит день прогулка по району Shamian (Шамянь). Этот остров когда-то был концессией европейских держав, поэтому до сих пор напоминает маленькую Францию в Гуанчжоу: колониальные фасады, особняки, скверы и уютные улочки.
Вечером возвращение в отель и отдых.
Завершение путешествия
После завтрака отправление в аэропорт для возвращения в Россию.
Если вы хотите продлить своё пребывание, у вас есть возможность провести дополнительный день, самостоятельно исследуя удивительные места:
Храм предков Фошань на горе Сицяо — историческое место для поклонения.
Гора Маофэн (Maofeng Mountain) — живописное место, до которого всего 45 минут пути.
Стеклянный мост с водопадом Qingyuan Gulongxia — сочетание приключений и красоты.
Горячие источники Bishuiwan Hot Spring — идеальное место для расслабления.
Парк Baomo Garden — живописный сад с традиционной архитектурой.
Район Фошань — интересен поклонникам Брюса Ли: музей Ип Мана, мастера кунг-фу, вдохновит любителей боевых искусств.
Какую бы опцию вы ни выбрали, этот день станет прекрасным завершением насыщенного тура.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях класса от 4 звезды, с размещением в 1 и 2 местных номерах
- Подкрепляющие завтраки в каждом из отелей
- Весь транспорт, предусмотренный по программе тура, включая арендованные автобусы, такси
- Все входные билеты и плата за участие в мероприятиях, предусмотренных программой
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Гонконга и обратный перелет из Гуанчжоу
- Обеды и ужины в течение дней с 10 по 12
- Путешественническая страховка
- Персональные расходы и любые другие затраты, которые не были заранее включены в программу тура