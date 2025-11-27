Описание экскурсииЯ покажу вам один из самых крупнейших мегаполисов мира - Шэньчжэнь. Вид со 118 этажа, парки, музей, историческое место и может быть вечернее шоу! Мы увидим Обзорная площадка на 118м этаже небоскреба Музей городского планирования Парк у моря Китайский ресторан Историческое место Шоу в парке Центральная городская площадь - шоу на небоскребах
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что не входит в цену
- Расходы на такси, билеты, питание на вас и гида
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шэньчжэни
