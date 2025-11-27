Описание экскурсииНеспешная прогулка по древним улочкам Ганькэна, где история оживает среди старинных ворот, храмов и живописных холмов. Это идеальный вариант для первого знакомства с китайской провинциальной культурой - с атмосферой таинственности и уютными уголками для фото. Маршрут раскроет секреты древней китайской архитектуры: от ворот династии Мин до резных крыш храма Хуанчжи. После этой прогулки Ганькэн останется в вашей памяти как место, где время течет иначе.
Посетить это место можно в любой день, но лучше ближе к вечеру, тогда локация раскроется в полном объеме.
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гида, трансфер.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
