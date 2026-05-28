Окунёмся в те далёкие времена, когда Сучжоу ещё назывался Гусу. Вы увидите падающую башню и пруд, где хранятся тысячи мечей. Прогуляетесь по классическому китайскому сад, где застывает время. Выпьете чашечку отменного кофе на древней стене и насладитесь умиротворяющими пейзажами. Услышите истории об этих местах и поймёте, почему Сучжоу называют городом садов, каналов и поэзии.

Описание экскурсии

Тигриный холм

Старейший городской парк. Здесь находится пагода Юньянь — китайская Пизанская башня, которая склонилась под тяжестью времени. Я расскажу вам легенду о Белом Тигре, который до сих пор охраняет покой императора.

Классический сад «Лю Юань»

Пространство тишины, прудов, камней и павильонов. Поговорим о философии и символике китайских садов.

Обед

По желанию вы попробуете традиционную кухню, включая рыбу-белку в кисло-сладком соусе. Я расскажу, почему именно это блюдо стало гастрономическим символом региона.

Необычная кофейня

Я угощу вас кофе или другим напитком в пагоде на древней городской стене — отсюда открывается отличный вид на оживлённые улицы старого Сучжоу.

Улица Шаньтан

Здесь старинные дома, каналы и мосты сохранили исторический облик Сучжоу. Можно попробовать местные сладости и заглянуть в сувенирные лавки.

Организационные детали