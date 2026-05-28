Сучжоу - история длиной в 2500 лет

Увидеть Китай, где время течёт медленнее
Окунёмся в те далёкие времена, когда Сучжоу ещё назывался Гусу. Вы увидите падающую башню и пруд, где хранятся тысячи мечей. Прогуляетесь по классическому китайскому сад, где застывает время. Выпьете чашечку отменного кофе на древней стене и насладитесь умиротворяющими пейзажами. Услышите истории об этих местах и поймёте, почему Сучжоу называют городом садов, каналов и поэзии.
Описание экскурсии

Тигриный холм

Старейший городской парк. Здесь находится пагода Юньянь — китайская Пизанская башня, которая склонилась под тяжестью времени. Я расскажу вам легенду о Белом Тигре, который до сих пор охраняет покой императора.

Классический сад «Лю Юань»

Пространство тишины, прудов, камней и павильонов. Поговорим о философии и символике китайских садов.

Обед

По желанию вы попробуете традиционную кухню, включая рыбу-белку в кисло-сладком соусе. Я расскажу, почему именно это блюдо стало гастрономическим символом региона.

Необычная кофейня

Я угощу вас кофе или другим напитком в пагоде на древней городской стене — отсюда открывается отличный вид на оживлённые улицы старого Сучжоу.

Улица Шаньтан

Здесь старинные дома, каналы и мосты сохранили исторический облик Сучжоу. Можно попробовать местные сладости и заглянуть в сувенирные лавки.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Kia Stonic, напиток в кофейне
  • Дополнительные расходы: вход на Тигриный холм — 70 юаней (~€9) за чел., сад «Лю Юань» — 45 юаней (~€6) за чел., обед — по ценам меню

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София
София — ваш гид в Цзюцюани
На сайте с 2025 года
Я активная путешественница, на моём счету более 20 стран. Я знаю, как сделать путешествие комфортным, интересным и оставляющим после себя тёплые воспоминания. Живу в Китае много лет — за это время
самостоятельно выучила китайский с нуля, завела много китайских друзей и коллег и побывала практически во всех частях страны. Веду блог о жизни русской семьи в Китае, рассказывая о Поднебесной без прикрас. С радостью стану вашим китайским фонариком в путешествии!

от €350 за экскурсию