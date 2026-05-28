Описание экскурсии
Тигриный холм
Старейший городской парк. Здесь находится пагода Юньянь — китайская Пизанская башня, которая склонилась под тяжестью времени. Я расскажу вам легенду о Белом Тигре, который до сих пор охраняет покой императора.
Классический сад «Лю Юань»
Пространство тишины, прудов, камней и павильонов. Поговорим о философии и символике китайских садов.
Обед
По желанию вы попробуете традиционную кухню, включая рыбу-белку в кисло-сладком соусе. Я расскажу, почему именно это блюдо стало гастрономическим символом региона.
Необычная кофейня
Я угощу вас кофе или другим напитком в пагоде на древней городской стене — отсюда открывается отличный вид на оживлённые улицы старого Сучжоу.
Улица Шаньтан
Здесь старинные дома, каналы и мосты сохранили исторический облик Сучжоу. Можно попробовать местные сладости и заглянуть в сувенирные лавки.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Kia Stonic, напиток в кофейне
- Дополнительные расходы: вход на Тигриный холм — 70 юаней (~€9) за чел., сад «Лю Юань» — 45 юаней (~€6) за чел., обед — по ценам меню