В начале — дорога к озеру
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Прибытие
Встречаемся в аэропорту и едем в отель — дорога займёт около 40 минут. После перелёта можно отдохнуть, выспаться и восстановить силы перед насыщенной программой. При желании отправимся на прогулку по городу: заглянем в исторический центр, пройдёмся по паркам и музеям, посетим храмы или один из крупнейших базаров страны.
Путь к озеру Сайрам
Сегодня нас ждёт самый длинный переезд — около 500 км, в пути проведём примерно 6 часов. Поедем по живописной горной дороге с серпантинами, постепенно набирая высоту. Нам будут открываться разнообразные панорамы, которые сменяют друг друга по мере движения вглубь региона.
К вечеру доберёмся к озеру Сайрам, расположенному на высоте 2073 м над уровнем моря. Заселяемся в отель с видом на водоём.
День у озера: первая конная прогулка и катание на яхте
Проводим день у озера Сайрам. После вчерашнего переезда отдыхаем и наслаждаемся природой.
Отправимся на конную прогулку с видами на долину. Затем выйдем на воду и прокатимся по озеру на яхте.
В течение дня перемещения займут около 30 минут.
Переезд в Инин
Сегодня проедем около 180 км в новом направлении. В пути проведём около 2 часов.
Главной точкой маршрута станет мост Guozigou — современное инженерное сооружение среди гор. По дороге остановимся в саду с лавандовыми полями.
Затем доедем до альпийских лугов Гонглиу. К вечеру прибудем в город Инин, заселимся в отель и поужинаем.
Казахская деревня Цюнкушитай
Отправляемся в район Цюнкушитай. Дорога займёт около 4,5 часов, за день проедем примерно 230 км.
Цюнкушитай — древняя казахская деревня, расположенная на высоте 2000–3000 метров. Здесь сохранились деревянные дома, вокруг — горы, луга и хвойные леса. Это место также известно как северный вход на Усуньскую тропу и важный пункт Шёлкового пути.
Остановимся на смотровых площадках с панорамными видами. Здесь есть качели с обзором на долину. Также вас ждёт конная прогулка.
К вечеру возвращаемся в отель, ужинаем.
Луга Налати
Переезжаем в новую локацию — дорога займёт около 5 часов, расстояние — 340 км.
Прибываем в район лугов Налати — одного из крупнейших травянистых пространств Китая. Территория расположена на высоте, окружена горами, лесами и реками и входит в биосферную зону ЮНЕСКО.
Отправимся на конную прогулку по таёжным просторам с выходом к смотровым площадкам и горным ручьям.
Размещаемся в небольшом городе, где проведём две ночи.
День в долине
Проведём день в Налати. Переезды будут короткими — около 3 часов за день, расстояние — примерно 130 км.
Будем перемещаться по долине, гулять и останавливаться в точках с панорамными видами.
Также прокатимся на родельбане — рельсовом спуске по горному склону.
Возвращение в Урумчи
Сегодня нас ждёт насыщенный переезд — около 350 км и 6 часов в пути.
Поедем по дороге Duku Highway и через перевал Душанзи. Маршрут проходит среди гор с серпантинами и панорамными видами.
К вечеру возвращаемся в Урумчи. После заселения пойдём гулять и ужинать.
Окончание тура
Едем в аэропорт и вылетаем домой.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|140 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы, в том числе из/до аэропорта
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- 3 конные прогулки
- Прогулка на яхте
Что не входит в цену
- Перелёт до Урумчи и обратно
- Остальное питание (средний чек за обеды и ужины 500-1000 ₽)
- Доплата за 1-местное размещение - 40 000 ₽