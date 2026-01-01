Мои заказы

По Китаю верхом и на автомобиле в мини-группе с комфортом

Малоизвестные локации, которые вас точно удивят, в период цветения
Такие пейзажи в Китае вы точно не думали увидеть! 1700 км по Синьцзяну соединят Урумчи, озеро Сайрам, Инин и долину Налати в один кольцевой маршрут.

В начале — дорога к озеру
читать дальшеуменьшить

на высоте 2073 м, где день пройдёт между водой и горными склонами с конной прогулкой и катанием на яхте. Пересечём мост Гуозигоу и лавандовые поля на пути к лугам Гонглиу, а дальше — в Цюнкушитай.

В Налати будет время для прогулок по долине и спуска по родельбану, после чего шоссе Дуку через перевал Душанзи вернёт нас в Урумчи. Мы отправимся в путешествие, когда луга цветут и меняют облик региона.

По Китаю верхом и на автомобиле в мини-группе с комфортом
По Китаю верхом и на автомобиле в мини-группе с комфортом
По Китаю верхом и на автомобиле в мини-группе с комфортом

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Встречаемся в аэропорту и едем в отель — дорога займёт около 40 минут. После перелёта можно отдохнуть, выспаться и восстановить силы перед насыщенной программой. При желании отправимся на прогулку по городу: заглянем в исторический центр, пройдёмся по паркам и музеям, посетим храмы или один из крупнейших базаров страны.

ПрибытиеПрибытиеПрибытие
2 день

Путь к озеру Сайрам

Сегодня нас ждёт самый длинный переезд — около 500 км, в пути проведём примерно 6 часов. Поедем по живописной горной дороге с серпантинами, постепенно набирая высоту. Нам будут открываться разнообразные панорамы, которые сменяют друг друга по мере движения вглубь региона.

К вечеру доберёмся к озеру Сайрам, расположенному на высоте 2073 м над уровнем моря. Заселяемся в отель с видом на водоём.

Путь к озеру СайрамПуть к озеру СайрамПуть к озеру СайрамПуть к озеру Сайрам
3 день

День у озера: первая конная прогулка и катание на яхте

Проводим день у озера Сайрам. После вчерашнего переезда отдыхаем и наслаждаемся природой.

Отправимся на конную прогулку с видами на долину. Затем выйдем на воду и прокатимся по озеру на яхте.

В течение дня перемещения займут около 30 минут.

День у озера: первая конная прогулка и катание на яхтеДень у озера: первая конная прогулка и катание на яхтеДень у озера: первая конная прогулка и катание на яхтеДень у озера: первая конная прогулка и катание на яхтеДень у озера: первая конная прогулка и катание на яхтеДень у озера: первая конная прогулка и катание на яхтеДень у озера: первая конная прогулка и катание на яхте
4 день

Переезд в Инин

Сегодня проедем около 180 км в новом направлении. В пути проведём около 2 часов.

Главной точкой маршрута станет мост Guozigou — современное инженерное сооружение среди гор. По дороге остановимся в саду с лавандовыми полями.

Затем доедем до альпийских лугов Гонглиу. К вечеру прибудем в город Инин, заселимся в отель и поужинаем.

Переезд в ИнинПереезд в ИнинПереезд в ИнинПереезд в ИнинПереезд в Инин
5 день

Казахская деревня Цюнкушитай

Отправляемся в район Цюнкушитай. Дорога займёт около 4,5 часов, за день проедем примерно 230 км.

Цюнкушитай — древняя казахская деревня, расположенная на высоте 2000–3000 метров. Здесь сохранились деревянные дома, вокруг — горы, луга и хвойные леса. Это место также известно как северный вход на Усуньскую тропу и важный пункт Шёлкового пути.

Остановимся на смотровых площадках с панорамными видами. Здесь есть качели с обзором на долину. Также вас ждёт конная прогулка.

К вечеру возвращаемся в отель, ужинаем.

Казахская деревня ЦюнкушитайКазахская деревня ЦюнкушитайКазахская деревня ЦюнкушитайКазахская деревня Цюнкушитай
6 день

Луга Налати

Переезжаем в новую локацию — дорога займёт около 5 часов, расстояние — 340 км.

Прибываем в район лугов Налати — одного из крупнейших травянистых пространств Китая. Территория расположена на высоте, окружена горами, лесами и реками и входит в биосферную зону ЮНЕСКО.

Отправимся на конную прогулку по таёжным просторам с выходом к смотровым площадкам и горным ручьям.

Размещаемся в небольшом городе, где проведём две ночи.

Луга НалатиЛуга НалатиЛуга НалатиЛуга НалатиЛуга Налати
7 день

День в долине

Проведём день в Налати. Переезды будут короткими — около 3 часов за день, расстояние — примерно 130 км.

Будем перемещаться по долине, гулять и останавливаться в точках с панорамными видами.

Также прокатимся на родельбане — рельсовом спуске по горному склону.

День в долинеДень в долинеДень в долинеДень в долине
8 день

Возвращение в Урумчи

Сегодня нас ждёт насыщенный переезд — около 350 км и 6 часов в пути.

Поедем по дороге Duku Highway и через перевал Душанзи. Маршрут проходит среди гор с серпантинами и панорамными видами.

К вечеру возвращаемся в Урумчи. После заселения пойдём гулять и ужинать.

Возвращение в УрумчиВозвращение в УрумчиВозвращение в Урумчи
9 день

Окончание тура

Едем в аэропорт и вылетаем домой.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник140 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы, в том числе из/до аэропорта
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • 3 конные прогулки
  • Прогулка на яхте
Что не входит в цену
  • Перелёт до Урумчи и обратно
  • Остальное питание (средний чек за обеды и ужины 500-1000 ₽)
  • Доплата за 1-местное размещение - 40 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Урумчи, 10:00 или по договорённости
Завершение: Аэропорт Урумчи, 8:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — Организатор в Урумчах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 28 туристов
Наша молодая и амбициозная компания занимается организацией отдыха на Алтае с 2017 года. За это время у нас накопился внушительный багаж экскурсий, крутых походов, отличное знание местности, а также известный
читать дальшеуменьшить

на всю Россию детский конный и туристический лагерь. Всем сердцем любим Алтай и горы. Благодаря частым поездкам по всему свету мы точно знаем, что такое качественный сервис, и в своих турах всегда держим планку на высоте. Сочетание душевности, теплоты и комфорта считаем лучшей комбинацией. Сделать самое лучшее из того, что есть — такой у нас девиз!

140 000 ₽ за человека