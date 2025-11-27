Описание экскурсииЭто экскурсия по лучшим достопримечательностям Яншо - обзорная площадка на горе с фуникулером, сплав на бабуковом рафте по изумрудной реке а также вечернее шоу от именитого китайского режиссера! Также будет обед в ресторане на выбор.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обзорная площадка на горе с фуникулером
- Сплав на бабуковом рафте по изумрудной реке а также вечернее шоу
Что включено
- Сопровождение гида 8 часов
Что не входит в цену
- Минивэн с водителем 1600 юаней, билеты на вас и гида, питание на вас и гида
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.