Отпуск на Острове свободы: пляжный Варадеро и колониальная Гавана

Отдохнуть у океана, изучить испанское наследие, пройти следами Хемингуэя и узнать, как крутят сигары
Прилетайте туда, где вечное лето, по улицам ездят ретроавтомобили, а ритмы сальсы и искренние улыбки кубинцев создают невероятную атмосферу! Сначала вы вдоволь насладитесь карибскими пляжами Варадеро — на несколько дней
останетесь наедине с солнцем, белоснежным побережьем и Атлантикой.

Увидите, как в руках опытных мастеров появляется визитная карточка страны — сигары, а затем изучите сердце острова — колоритную Гавану.

Вдыхая ароматы кофе и слушая энергичные мелодии, попетляете в окружении богато декорированной архитектуры, сохранившейся со времён испанской колонизации, и узнаете, как на острове жил, творил и отдыхал великий Эрнест Хемингуэй.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Кубу

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня оставим свободным.

2 день

Свободный день

Варадеро — это один из самых популярных пляжных курортов Карибского бассейна. У вас будет несколько дней, чтобы вдоволь насладиться отдыхом на белоснежном песке у лазурных вод Атлантического океана.

3 день

Пляжный релакс

Отдыхаем в тени пальм и никуда не спешим.

4 день

Отдых у океана

Ещё один день на райском побережье Атлантики.

5 день

Фабрика сигар

Завтракаем и едем на встречу с символом Кубы. Мы посетим фабрику, где мастера вручную крутят сигары. Также сегодня запланировано погружение в мир вкусов и кулинарных традиций — национальный обед.

6 день

Переезд в Гавану

Освобождаем номера и едем в столицу. Поселимся в пригороде Гаваны рядом с пляжем — тут меньше иностранцев и спокойнее атмосфера. Вечером рекомендуем полюбоваться закатом на набережной Малекон.

7 день

Колониальная Гавана

Погрузимся в атмосферу старой Кубы. Погуляем по колоритным улочкам с колониальными зданиями, пропитанными духом прошлого, энергичными мелодиями и ароматами кофе. Познакомимся с архитектурой в испанских традициях, послушаем о пиратах, революционерах и великих людях, которые сделали Гавану такой, какой мы её знаем сегодня.

8 день

По следам Хемингуэя

Окунёмся в мир легендарного писателя — Эрнеста Хемингуэя, который провёл значительную часть жизни на Кубе и черпал тут вдохновение для великих произведений. На нашем пути встретятся вилла, в которой прозаик жил, а также кафе Кафе La Bodeguita del Medio и бар El Floridita, где он любил проводить время за бокалом коктейля.

9 день

Свободный день

Весь день в вашем распоряжении — выбирайте занятие по вкусу!

10 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3* + 4 экскурсии159 000 ₽
Отель 4* + 4 экскурсии189 000 ₽
Отель 4* + 6 экскурсий210 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины
  • Групповые трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • 4 экскурсии
Что не входит в цену
  • Билеты в Варадеро и обратно в ваш город
  • Билеты в Гавану и обратно в ваш город с индивидуальным трансфером - по запросу
  • Обеды, алкоголь
  • Входные билеты - $65 за всё
  • 1-местное проживание
  • Страховка
  • Чаевые гиду и водителям
  • Индивидуальные трансферы из других городов - от €120
  • Экскурсия в долину Виньялес (по желанию) - $375
  • Поездка на остров Гуам (по желанию) - $486
  • Обратите внимание: стоимость указана при проживании в отеле 3*. За доплату возможно повышение категории отеля до 4*: с 4 экскурсиями - 189 000 ₽, с 6 экскурсиями - 210 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Варадеро, 14:00
Завершение: Аэропорт Варадеро, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Варадеро
Провела экскурсии для 25 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый выезд — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем поездки для коротких, сильных и ярких авантюр!

