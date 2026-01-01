Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 6+
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Кубу
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня оставим свободным.
Свободный день
Варадеро — это один из самых популярных пляжных курортов Карибского бассейна. У вас будет несколько дней, чтобы вдоволь насладиться отдыхом на белоснежном песке у лазурных вод Атлантического океана.
Пляжный релакс
Отдыхаем в тени пальм и никуда не спешим.
Отдых у океана
Ещё один день на райском побережье Атлантики.
Фабрика сигар
Завтракаем и едем на встречу с символом Кубы. Мы посетим фабрику, где мастера вручную крутят сигары. Также сегодня запланировано погружение в мир вкусов и кулинарных традиций — национальный обед.
Переезд в Гавану
Освобождаем номера и едем в столицу. Поселимся в пригороде Гаваны рядом с пляжем — тут меньше иностранцев и спокойнее атмосфера. Вечером рекомендуем полюбоваться закатом на набережной Малекон.
Колониальная Гавана
Погрузимся в атмосферу старой Кубы. Погуляем по колоритным улочкам с колониальными зданиями, пропитанными духом прошлого, энергичными мелодиями и ароматами кофе. Познакомимся с архитектурой в испанских традициях, послушаем о пиратах, революционерах и великих людях, которые сделали Гавану такой, какой мы её знаем сегодня.
По следам Хемингуэя
Окунёмся в мир легендарного писателя — Эрнеста Хемингуэя, который провёл значительную часть жизни на Кубе и черпал тут вдохновение для великих произведений. На нашем пути встретятся вилла, в которой прозаик жил, а также кафе Кафе La Bodeguita del Medio и бар El Floridita, где он любил проводить время за бокалом коктейля.
Свободный день
Весь день в вашем распоряжении — выбирайте занятие по вкусу!
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* + 4 экскурсии
|159 000 ₽
|Отель 4* + 4 экскурсии
|189 000 ₽
|Отель 4* + 6 экскурсий
|210 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины
- Групповые трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- 4 экскурсии
Что не входит в цену
- Билеты в Варадеро и обратно в ваш город
- Билеты в Гавану и обратно в ваш город с индивидуальным трансфером - по запросу
- Обеды, алкоголь
- Входные билеты - $65 за всё
- 1-местное проживание
- Страховка
- Чаевые гиду и водителям
- Индивидуальные трансферы из других городов - от €120
- Экскурсия в долину Виньялес (по желанию) - $375
- Поездка на остров Гуам (по желанию) - $486
- Обратите внимание: стоимость указана при проживании в отеле 3*. За доплату возможно повышение категории отеля до 4*: с 4 экскурсиями - 189 000 ₽, с 6 экскурсиями - 210 000 ₽