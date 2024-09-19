В нашем двухдневном путешествии по лаосскому Thakhek Loop мы посетим комплекс, на котором вы покатаетесь на лучших в стране зиплайнах и попробуете скалолазание, а также уникальные пещеры, где мы на лодке проплывём через горы насквозь и выплывем на другой стороне перевала. По пути вас будут ждать удивительно красивые рисовые террасы, водопады, реки, озёра, а также колоритные небольшие деревни.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание тура

Экскурсия из Вьентьяна в провинцию Khammoune

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая продлится два дня и одну ночь. Мы отправимся в путешествие на арендованном автомобиле, и наш опытный гид поможет вам с организацией транспорта. В ходе экскурсии вы сможете посетить множество удивительных мест центрального Лаоса, которые остаются незамеченными для большинства иностранных туристов.

Что вас ждёт?

На нашем пути вы увидите:

Восхитительные пейзажи с бесконечными рисовыми террасами;

Загадочные пещеры;

Чистейшие озёра и реки;

Смотровые площадки с захватывающими видами.

Приключения в пещере Конглор

Одним из ярких моментов станет посещение пещеры Конглор. Здесь вы сможете прокатиться на лодке в темноте под горой и выплыть на другом конце перевала. Это будет незабываемый опыт, который оставит у вас множество впечатлений!

Активный отдых и адреналин

Для любителей активного отдыха и захватывающих видов предусмотрен современный комплекс, где вы сможете:

Пролететь над скалами на зиплайнах;

Забраться на скалы;

Попробовать другие развлечения «на высоте».

Не переживайте, все мероприятия полностью безопасны!

Ночёвка

Мы будем ночевать в городе Thakhek или в деревне Konglor — выбор за вами!

Важная информация

Обратите внимание, что стоимость аренды автомобиля не включена в стоимость экскурсии. Однако наш гид обязательно предложит вам наиболее подходящие варианты по транспорту.

Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем путешествии и откройте для себя красоту Лаоса!