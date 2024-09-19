По пути вас будут ждать удивительно красивые рисовые террасы, водопады, реки, озёра, а также колоритные небольшие деревни.
Описание тура
Экскурсия из Вьентьяна в провинцию Khammoune
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая продлится два дня и одну ночь. Мы отправимся в путешествие на арендованном автомобиле, и наш опытный гид поможет вам с организацией транспорта. В ходе экскурсии вы сможете посетить множество удивительных мест центрального Лаоса, которые остаются незамеченными для большинства иностранных туристов.
Что вас ждёт?
На нашем пути вы увидите:
- Восхитительные пейзажи с бесконечными рисовыми террасами;
- Загадочные пещеры;
- Чистейшие озёра и реки;
- Смотровые площадки с захватывающими видами.
Приключения в пещере Конглор
Одним из ярких моментов станет посещение пещеры Конглор. Здесь вы сможете прокатиться на лодке в темноте под горой и выплыть на другом конце перевала. Это будет незабываемый опыт, который оставит у вас множество впечатлений!
Активный отдых и адреналин
Для любителей активного отдыха и захватывающих видов предусмотрен современный комплекс, где вы сможете:
- Пролететь над скалами на зиплайнах;
- Забраться на скалы;
- Попробовать другие развлечения «на высоте».
Не переживайте, все мероприятия полностью безопасны!
Ночёвка
Мы будем ночевать в городе Thakhek или в деревне Konglor — выбор за вами!
Важная информация
Обратите внимание, что стоимость аренды автомобиля не включена в стоимость экскурсии. Однако наш гид обязательно предложит вам наиболее подходящие варианты по транспорту.
Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем путешествии и откройте для себя красоту Лаоса!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещеры Konglor
- Пещеры Mangkone
- Озеро Таланг
- Озеро Тафаланг
- Смотровые площадки у Ban Nahin
- Уникальный лес на воде
- Рисовые террасы
- Комплекс развлечений и полётов на зиплайне Rock Viewpoint
- Город Такхек
- Удивительные виды на Меконге
Что включено
- Услуги гида
- Подбор удобного и недорого транспорта
- Сопровождение гидом вашей группы
- Помощь в инструктаже для катания на зиплайнах и в использовании карабинов (ваш гид - профессиональный промышленный альпинист)
Что не входит в цену
- Аренда машины с водителем на два дня путешествия по маршруту
- Оплата отеля на 1 ночь
- Плата за лодку через пещеры
- Плата за катание на зиплайнах
- Входные билеты в пещеры
- Питание
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Обратите внимание
- Что стоимость машины не входит в стоимость экскурсии
- Но гид обязательно предложить вам наиболее приемлемые варианты по транспорту