Центральный Лаос: пещеры, горы, зиплайны и рисовые поля

Уникальный тур по Центральному Лаосу: пещеры, горы и зиплайны на машине
В нашем двухдневном путешествии по лаосскому Thakhek Loop мы посетим комплекс, на котором вы покатаетесь на лучших в стране зиплайнах и попробуете скалолазание, а также уникальные пещеры, где мы на лодке проплывём через горы насквозь и выплывем на другой стороне перевала.

По пути вас будут ждать удивительно красивые рисовые террасы, водопады, реки, озёра, а также колоритные небольшие деревни.
Центральный Лаос: пещеры, горы, зиплайны и рисовые поля
Центральный Лаос: пещеры, горы, зиплайны и рисовые поля
Центральный Лаос: пещеры, горы, зиплайны и рисовые поля
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Экскурсия из Вьентьяна в провинцию Khammoune

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая продлится два дня и одну ночь. Мы отправимся в путешествие на арендованном автомобиле, и наш опытный гид поможет вам с организацией транспорта. В ходе экскурсии вы сможете посетить множество удивительных мест центрального Лаоса, которые остаются незамеченными для большинства иностранных туристов.

Что вас ждёт?

На нашем пути вы увидите:

  • Восхитительные пейзажи с бесконечными рисовыми террасами;
  • Загадочные пещеры;
  • Чистейшие озёра и реки;
  • Смотровые площадки с захватывающими видами.

Приключения в пещере Конглор

Одним из ярких моментов станет посещение пещеры Конглор. Здесь вы сможете прокатиться на лодке в темноте под горой и выплыть на другом конце перевала. Это будет незабываемый опыт, который оставит у вас множество впечатлений!

Активный отдых и адреналин

Для любителей активного отдыха и захватывающих видов предусмотрен современный комплекс, где вы сможете:

  • Пролететь над скалами на зиплайнах;
  • Забраться на скалы;
  • Попробовать другие развлечения «на высоте».

Не переживайте, все мероприятия полностью безопасны!

Ночёвка

Мы будем ночевать в городе Thakhek или в деревне Konglor — выбор за вами!

Важная информация

Обратите внимание, что стоимость аренды автомобиля не включена в стоимость экскурсии. Однако наш гид обязательно предложит вам наиболее подходящие варианты по транспорту.

Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем путешествии и откройте для себя красоту Лаоса!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пещеры Konglor
  • Пещеры Mangkone
  • Озеро Таланг
  • Озеро Тафаланг
  • Смотровые площадки у Ban Nahin
  • Уникальный лес на воде
  • Рисовые террасы
  • Комплекс развлечений и полётов на зиплайне Rock Viewpoint
  • Город Такхек
  • Удивительные виды на Меконге
Что включено
  • Услуги гида
  • Подбор удобного и недорого транспорта
  • Сопровождение гидом вашей группы
  • Помощь в инструктаже для катания на зиплайнах и в использовании карабинов (ваш гид - профессиональный промышленный альпинист)
Что не входит в цену
  • Аренда машины с водителем на два дня путешествия по маршруту
  • Оплата отеля на 1 ночь
  • Плата за лодку через пещеры
  • Плата за катание на зиплайнах
  • Входные билеты в пещеры
  • Питание
Место начала и завершения?
Вьентьян, ресторан Khop Chai Deu
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Что стоимость машины не входит в стоимость экскурсии
  • Но гид обязательно предложить вам наиболее приемлемые варианты по транспорту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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