Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Мосты в Риге и их история

Гид S.
Гид S. – Гид из Сигулды
Мосты в Риге и их история
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €86 за человека

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Мосты в Риге и их история
Мосты в Риге и их история
Я хочу вас пригласить на интереснейшую экскурсию ⛳ по мостам Риги.
В Риге около 80 мостов, новых и старинных. У каждого моста своя история 📖. Они разрушались и отстраивались заново, перестраивались и переносились, у каждого из них есть свое имя. И конечно с каждым из них связана какая-нибудь история или легенда. О некоторых из них вы узнаете подробнее. Мы проедемсяпо самому красивому мосту через Даугаву, а так же проедемся по «золотому мосту « — самому дорогому. Вы увидите и самый интересный мост и узнаете почему его называли " гитара Восса».
Самые старые городские мосты не сохранились до наших дней. Вы узнаете, когда был построен первый мост в Риге и почему он назывался " наплавной «. Интересна история не только мостов через красавицу Даугаву, но и история мостиков через городской канал удивительна. Мы пройдемся и по " горбатому» мостику и по мостику «Тимма», а это уже совсем другая история.
эта экскурсия займет около 4 часов.
Начало и место завершения
🚩 Sigulda
Мосты в Риге и их история
Мосты в Риге и их история
Мосты в Риге и их история
Мосты в Риге и их история
Мосты в Риге и их история

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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