Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Я хочу вас пригласить на интереснейшую экскурсию ⛳ по мостам Риги.

В Риге около 80 мостов, новых и старинных. У каждого моста своя история 📖. Они разрушались и отстраивались заново, перестраивались и переносились, у каждого из них есть свое имя. И конечно с каждым из них связана какая-нибудь история или легенда. О некоторых из них вы узнаете подробнее. Мы проедемсяпо самому красивому мосту через Даугаву, а так же проедемся по «золотому мосту « — самому дорогому. Вы увидите и самый интересный мост и узнаете почему его называли " гитара Восса».

Самые старые городские мосты не сохранились до наших дней. Вы узнаете, когда был построен первый мост в Риге и почему он назывался " наплавной «. Интересна история не только мостов через красавицу Даугаву, но и история мостиков через городской канал удивительна. Мы пройдемся и по " горбатому» мостику и по мостику «Тимма», а это уже совсем другая история.

эта экскурсия займет около 4 часов.