Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Известно, что еще до Первой мировой войны рижский градоначальник Джордж Армистед запланировал тотальную реконструкцию главного городского рынка, который в то время располагался на набережной реки Западной Двины. История 📖 рынка на Набережной насчитывала более пяти веков. Однако планам по реорганизации устаревшего рыночного комплекса под открытым небом не суждено было сбыться так скоро. Также не удалось претворить в жизнь проект по строительству железнодорожной ветки между городским каналом и районом Красных амбаров, построенных по приказу генерал-губернатора Лифляндии Александра Аркадьевича Суворова, которые выполняли функцию транспортировочной базы. Проект был принят в 1910 году, однако в связи с военными действиями его осуществление пришлось отложить. Известно, что еще до Первой мировой войны рижский градоначальник Джордж Армистед запланировал тотальную реконструкцию главного городского рынка, который в то время располагался на набережной реки Западной Двины. История рынка на Набережной насчитывала более пяти веков. Однако планам по реорганизации устаревшего рыночного комплекса под открытым небом не суждено было сбыться так скоро. Также не удалось претворить в жизнь проект по строительству железнодорожной ветки между городским каналом и районом Красных амбаров, построенных по приказу генерал-губернатора Лифляндии Александра Аркадьевича Суворова, которые выполняли функцию транспортировочной базы. Проект был принят в 1910 году, однако в связи с военными действиями его осуществление пришлось отложить. В проекте оговаривалось, что пять ангаров необходимо было превратить в пять павильонов для торговли. Функционально один, самый крупный павильон, должен был вместить в себя помещения для обработки мяса и торговое пространство. В нем должны были работать оптовые торговцы. Розничным торговцам был выделен отдельный павильон для «мясного бизнеса». В двух других павильонах торговали рыбой, молочными и мясными продуктами, а четвертый был обустроен для торговли всем остальным — фруктами, овощами, битой птицей, кондитерскими изделиями. В июне 1924 года снесли два красных амбара, но через два года оказалось, что суммы, затребованные для строительства, существенно превышают первоначальную смету расходов. Это вызвало протест со стороны муниципалитета и строительство временно заморозили. С 1928 оно было возобновлено и вступило в завершающую стадию. День 2 ноября 1930 года можно считать днем рождения самого крупного крытого рынка в Северной Европе. Он же автоматически занял первую строку в рейтинге крупнейших сооружений Риги до Второй мировой войны. Изначально предполагалось, что рынок такой оригинальной конструкции неизбежно вызовет интерес у гостей столицы ⭐️ — так и оказалось. В настоящее время пять павильонов Центрального рынка Риги можно считать почти единственными в своем роде. Всего в Европе сохранилось шесть ангаров, из которых пять были приспособлены для нужд торговли. В конструкциях павильонов можно рассмотреть черты функционального модерна, стиля неоклассицизма, который был распространен в Риге до войны — это усадебный помпезный стиль традиционно обслуживал зажиточных рижских коммерсантов и предпринимателей. Некоторые детали фасадов оформлены в стиле арт-деко. Сами павильоны представляют собой верхушку торгового айсберга — под ними оборудованы подземные хранилища и холодильные установки.

Сегодня это — один из наиболее примечательных торговых центров Северной Европы. Помимо всего прочего мы предлагаем Вам уникальную возможность посетить подземные склады Центрального рынка, а также продегустировать излюбленные продукты рижан и гостей города на протяжении многих десятилетий — традиционный латвийский чёрный хлеб с орехами и сухофруктами, шпроты «Рижское золото», латвийский квас и многое другое.