Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсии по Латвии Рундале (автобусная)

Точное время строительства Рундальского дворца неизвестно, однако в списке замков Ливонии, составленном в 1555 году, он упомянут как уже существующий и служил летним обиталищем Ордена. Это был дворец типа конвент с небольшим внутренним двором, двумя круглыми и двумя квадратными башнями по углам, расположен он был у края лесопарка теперешнего дворца. В 1505 году он принадлежал роду Гротхусов, которые продали дворец в 1681 году. В 1735 году замок 🏰 купил Э. Й. Бирон. замок Гротхусов был разрушен и рядом начинается строительство летней резиденции Бирона по проекту изветного архитектора Барталамео Расстрелли. В 1795 году Курземе стала Российской губернией, и Екатерина II передала дворец В. Зубову. Во время войны 1812 года во дворце находилась артиллерия армии Наполеона. С 1822 года владельцем является граф Шувалов. Во время Первой Мировой войны здесь располагалась немецкая армия, а после аграрной реформы дворец перешел в ведение Министерства земледелия, и здесь был размещен музей 🖼. В 1972 году учреждается музей Рундальского дворца. Летняя резиденция Курземского герцога Э. Й. Бирона — дворцовый ансамбль в стиле барокко строился в два этапа — с 1736 по 1740 гг. и с 1764 по 1766 гг. по проекту итальянского архитектора Ф. Б. Растрелли. Интерьеры в 1765 -1768 гг. создавали скульптор Й. М. Граф, художники Ф. Мартини и К. Цуки. В это же время начали создавать французский сад регулярной планировки. Каждый новый владелец производил ремонт помещений. Это происходило в 1813, 1865 и наиболее тщательно во второй половине 80 годов 19 века. Наибольшие разрушения дворцу были нанесены сразу после Первой Мировой войны, а реставрационные работы были начаты в 1933 году. Только в 1972 году началась систематическая и целенаправленная реставрация дворца. Сейчас можно осмотреть герцогские апартаменты и парадные залы с убранством 18 века. Частично восстановлен французский регулярный сад и домик садовника, лесопарк. Выставки «Драгоценности Рундальского дворца», «Время разрухи», в доме садовника «Восстановление регулярного французского сада».

Гид познакомит Вас с музейной экспозицией дворца, расскажет историю 📖 и многочисленные легенды, связанные с его владельцами, ответит на все Ваши вопросы.