Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Рундале, Балтийская жемчужина

Гид S.
Гид S. – Гид из Сигулды
Рундале, Балтийская жемчужина
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €48 за человека

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Рундале, Балтийская жемчужина
Рундале, Балтийская жемчужина
Экскурсии по Латвии Рундале (автобусная)
Точное время строительства Рундальского дворца неизвестно, однако в списке замков Ливонии, составленном в 1555 году, он упомянут как уже существующий и служил летним обиталищем Ордена. Это был дворец типа конвент с небольшим внутренним двором, двумя круглыми и двумя квадратными башнями по углам, расположен он был у края лесопарка теперешнего дворца. В 1505 году он принадлежал роду Гротхусов, которые продали дворец в 1681 году. В 1735 году замок 🏰 купил Э. Й. Бирон. замок Гротхусов был разрушен и рядом начинается строительство летней резиденции Бирона по проекту изветного архитектора Барталамео Расстрелли. В 1795 году Курземе стала Российской губернией, и Екатерина II передала дворец В. Зубову. Во время войны 1812 года во дворце находилась артиллерия армии Наполеона. С 1822 года владельцем является граф Шувалов. Во время Первой Мировой войны здесь располагалась немецкая армия, а после аграрной реформы дворец перешел в ведение Министерства земледелия, и здесь был размещен музей 🖼. В 1972 году учреждается музей Рундальского дворца. Летняя резиденция Курземского герцога Э. Й. Бирона — дворцовый ансамбль в стиле барокко строился в два этапа — с 1736 по 1740 гг. и с 1764 по 1766 гг. по проекту итальянского архитектора Ф. Б. Растрелли. Интерьеры в 1765 -1768 гг. создавали скульптор Й. М. Граф, художники Ф. Мартини и К. Цуки. В это же время начали создавать французский сад регулярной планировки. Каждый новый владелец производил ремонт помещений. Это происходило в 1813, 1865 и наиболее тщательно во второй половине 80 годов 19 века. Наибольшие разрушения дворцу были нанесены сразу после Первой Мировой войны, а реставрационные работы были начаты в 1933 году. Только в 1972 году началась систематическая и целенаправленная реставрация дворца. Сейчас можно осмотреть герцогские апартаменты и парадные залы с убранством 18 века. Частично восстановлен французский регулярный сад и домик садовника, лесопарк. Выставки «Драгоценности Рундальского дворца», «Время разрухи», в доме садовника «Восстановление регулярного французского сада».
Гид познакомит Вас с музейной экспозицией дворца, расскажет историю 📖 и многочисленные легенды, связанные с его владельцами, ответит на все Ваши вопросы.
Начало и место завершения
🚩 Sigulda
Рундале, Балтийская жемчужина
Рундале, Балтийская жемчужина
Рундале, Балтийская жемчужина
Рундале, Балтийская жемчужина
Рундале, Балтийская жемчужина
Рундале, Балтийская жемчужина
Рундале, Балтийская жемчужина
Рундале, Балтийская жемчужина
Рундале, Балтийская жемчужина
Рундале, Балтийская жемчужина
Рундале, Балтийская жемчужина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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