Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в Юрмалу, Туры в Латвию

Юрмала (автобусная) (от 3 до 4 часов)

Юрмала (Рижское взморье) — приморский город 🏙️ на берегу Рижского залива, расположен в 14 километрах от Риги. Город-курорт знаменит целебным сосновым лесом и узким и длинным песчаным пляжем, достигающим 36 км в длину. Мы откроем для себя деревянную дачную архитектуру XIX века, пройдёмся по центральной пешеходной улице города — улице Йомас, и наконец, осмотрев известный концертный зал «Дзинтари», выйдем на пляж 🏖️. Проходя по пляжу, обратим внимание на место, где некогда располагался ресторан Юрас перле, о котором слышало всё порядочное население СССР — от Владивостока до Калининграда. К сожалению, ни первый в истории 📖 Союза ресторан-кабаре, в котором восхождение по карьерной лестнице начинали Лайма Вайкуле и Борис Моисеев, ни даже само здание не дожили до наших дней. Юрмала — один из старейших курортов Российской империи, который посещали русские цари и известные российские и советские писатели, учёные, общественные деятели. В советское время Юрмала была любимым курортом рабочих и колхозников. Гид познакомит Вас с историей Рижского взморья (в периоды Российской империи, Советского Союза и современной Латвии), с нравами и обычаями юрмальских курортников, ответит на все Ваши вопросы и порекомендует рестораны, кафе и ночные клубы для отдыха. Зимой Юрмала также может предложить много возможностей для отдыха.

Юрмальский пляж в декабрьские послеобеденные часы отличается романтической красотой, а прогулка 👣 по берегу не оставит Вас равнодушным при любой погоде. Классическая архитектура Юрмалы, сохранившаяся порой с дореволюционного периода, овеяна зимним шармом, а известный юрмальский памятник Святой Георгий сражается со змеем (острумные советские журналисты в годину сурового сухого закона часто любили приговаривать зелёным змеем) как прежде встречает посетителей Юрмалы вблизи станции Майори, где начианется всесоюзно известная улица Йомас (Йоменская). Там же расположена уютная и изящная гостиница «Майори». На её месте на начале прошлого века находился деревянный отель 🏨, в котором на гастроли останавливалась сама небезызвестная Сонька Золотая ручка.

В общем, Юрмала — место легендарное и заслуживающее пристального внимания. Добро пожаловать на Рижское взморье в любое время года!