Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Экскурсии

Юрмала, Балтийская Ривьера

Гид S.
Гид S. – Гид из Сигулды
Юрмала, Балтийская Ривьера
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €37 за человека

    Заказать экскурсию
Юрмала, Балтийская Ривьера
Юрмала, Балтийская Ривьера
Экскурсия в Юрмалу, Туры в Латвию
Юрмала (автобусная) (от 3 до 4 часов)
Юрмала (Рижское взморье) — приморский город 🏙️ на берегу Рижского залива, расположен в 14 километрах от Риги. Город-курорт знаменит целебным сосновым лесом и узким и длинным песчаным пляжем, достигающим 36 км в длину. Мы откроем для себя деревянную дачную архитектуру XIX века, пройдёмся по центральной пешеходной улице города — улице Йомас, и наконец, осмотрев известный концертный зал «Дзинтари», выйдем на пляж 🏖️. Проходя по пляжу, обратим внимание на место, где некогда располагался ресторан Юрас перле, о котором слышало всё порядочное население СССР — от Владивостока до Калининграда. К сожалению, ни первый в истории 📖 Союза ресторан-кабаре, в котором восхождение по карьерной лестнице начинали Лайма Вайкуле и Борис Моисеев, ни даже само здание не дожили до наших дней. Юрмала — один из старейших курортов Российской империи, который посещали русские цари и известные российские и советские писатели, учёные, общественные деятели. В советское время Юрмала была любимым курортом рабочих и колхозников. Гид познакомит Вас с историей Рижского взморья (в периоды Российской империи, Советского Союза и современной Латвии), с нравами и обычаями юрмальских курортников, ответит на все Ваши вопросы и порекомендует рестораны, кафе и ночные клубы для отдыха. Зимой Юрмала также может предложить много возможностей для отдыха.
Юрмальский пляж в декабрьские послеобеденные часы отличается романтической красотой, а прогулка 👣 по берегу не оставит Вас равнодушным при любой погоде. Классическая архитектура Юрмалы, сохранившаяся порой с дореволюционного периода, овеяна зимним шармом, а известный юрмальский памятник Святой Георгий сражается со змеем (острумные советские журналисты в годину сурового сухого закона часто любили приговаривать зелёным змеем) как прежде встречает посетителей Юрмалы вблизи станции Майори, где начианется всесоюзно известная улица Йомас (Йоменская). Там же расположена уютная и изящная гостиница «Майори». На её месте на начале прошлого века находился деревянный отель 🏨, в котором на гастроли останавливалась сама небезызвестная Сонька Золотая ручка.
В общем, Юрмала — место легендарное и заслуживающее пристального внимания. Добро пожаловать на Рижское взморье в любое время года!
Начало и место завершения
🚩 Sigulda
Юрмала, Балтийская Ривьера
Юрмала, Балтийская Ривьера
Юрмала, Балтийская Ривьера
Юрмала, Балтийская Ривьера
Юрмала, Балтийская Ривьера
Юрмала, Балтийская Ривьера
Юрмала, Балтийская Ривьера
Юрмала, Балтийская Ривьера
Юрмала, Балтийская Ривьера
Юрмала, Балтийская Ривьера
Юрмала, Балтийская Ривьера
Юрмала, Балтийская Ривьера
Юрмала, Балтийская Ривьера
Юрмала, Балтийская Ривьера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Сигулда, Латвийская Швейцария
56.5
5 часов
Сигулда, Латвийская Швейцария
1 отзыв
Таллинн — город, где прошлое существует в гармонии с настоящим.
321
14 часов
Таллинн — город, где прошлое существует в гармонии с настоящим.
По следам ливонского ордена в славный город Цесис
214
6 часов
По следам ливонского ордена в славный город Цесис
Тур, наполненный романтикой и мистикой Старого города.
32
2 часа
Тур, наполненный романтикой и мистикой Старого города.
Обзорная экскурсия по Риге на автобусе
30
1 час
Обзорная экскурсия по Риге на автобусе
Старый город, пешеходный тур
32
2 часа
Старый город, пешеходный тур