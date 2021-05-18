Всё о Цгутинге

Полезная информация о Цгутинге

Что нужно знать о Цгутинге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Цгутинге
20:1509
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇸 Лесото
Название городаЦгутинг
По-английскиQuthing
Столица регионаЦгутинг является столицей региона
Население города24 130 чел.
АэропортQuthing UTG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Maseru
Средняя высота1 515 м. от уровня моря

Где находится Цгутинг на карте