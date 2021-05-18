Полезная информация о Цгутинге
Что нужно знать о Цгутинге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Цгутинге
20:1509
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇸 Лесото
|Название города
|Цгутинг
|По-английски
|Quthing
|Столица региона
|Цгутинг является столицей региона
|Население города
|24 130 чел.
|Аэропорт
|Quthing UTG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Maseru
|Средняя высота
|1 515 м. от уровня моря