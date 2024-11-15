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Описание тура

Отправьтесь в приключение своей жизни с нашим туром по Мадагаскару, где вы познакомитесь с очаровательным разнообразием уникальной дикой природы и ландшафтов этого острова. Восемьдесят процентов видов флоры и фауны Мадагаскара являются эндемичными, что значит, что они не встречаются больше нигде в мире. Именно поэтому, Мадагаскар предлагает поистине уникальные впечатления от природные.

Зачем ехать на Мадагаскар? Чтобы послушать песни лемуров индри и потанцевать вместе с лемурами-сифаками, полюбоваться игривым выходкам кошачьих лемуров, понаблюдать рыжих вари и поздороваться с бурыми лемурами. Чтобы восхищаться величественными силуэтами стройных баобабов не только на восходе, но и на закате на знаменитой Аллеи Баобабов. Чтобы обнять влюбленные баобабы и улыбнуться мыслям о своей любви. Чтобы испытать восторг от прогулок по потрясающим скальным образованиям Цинги на западе острова и расслабиться в бассейне после прогулки по Цингам. Чтобы погрузиться в теплые, кристально чистые воды Индийского океана, где вы сможете искупаться и отдохнуть как в раю. Чтобы увидеть богатую культуру Мадагаскара, понаблюдав за традиционной церемонией Фамадихана, празднике, который оставит у вас незабываемые воспоминания. Этот тур обещает не просто путешествие, а преобразующее приключение, в котором вы сможете глубоко приобщиться к природе и культуре. Не упустите возможность исследовать одно из самых необычных мест на Земле — забронируйте свое приключение сейчас и оставьте воспоминания на всю жизнь!