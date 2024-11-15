Описание тура
Отправьтесь в приключение своей жизни с нашим туром по Мадагаскару, где вы познакомитесь с очаровательным разнообразием уникальной дикой природы и ландшафтов этого острова. Восемьдесят процентов видов флоры и фауны Мадагаскара являются эндемичными, что значит, что они не встречаются больше нигде в мире. Именно поэтому, Мадагаскар предлагает поистине уникальные впечатления от природные.
Зачем ехать на Мадагаскар? Чтобы послушать песни лемуров индри и потанцевать вместе с лемурами-сифаками, полюбоваться игривым выходкам кошачьих лемуров, понаблюдать рыжих вари и поздороваться с бурыми лемурами. Чтобы восхищаться величественными силуэтами стройных баобабов не только на восходе, но и на закате на знаменитой Аллеи Баобабов. Чтобы обнять влюбленные баобабы и улыбнуться мыслям о своей любви. Чтобы испытать восторг от прогулок по потрясающим скальным образованиям Цинги на западе острова и расслабиться в бассейне после прогулки по Цингам. Чтобы погрузиться в теплые, кристально чистые воды Индийского океана, где вы сможете искупаться и отдохнуть как в раю. Чтобы увидеть богатую культуру Мадагаскара, понаблюдав за традиционной церемонией Фамадихана, празднике, который оставит у вас незабываемые воспоминания. Этот тур обещает не просто путешествие, а преобразующее приключение, в котором вы сможете глубоко приобщиться к природе и культуре. Не упустите возможность исследовать одно из самых необычных мест на Земле — забронируйте свое приключение сейчас и оставьте воспоминания на всю жизнь!
- Лемуры, вы бродите по густым лесам и слушаете песни индри, наблюдаете за рыжими вари и кошачими лемурами, отыскиваете в ветвях сифак и бурых лемуров
- Хамелеоны
- Аллея баобабов, на рассвете и закате. Сажаете баобаб
- Лабиринт выветренных известняковых образований Цинги
- Берег Индийского океана
- Воркшопы ремесленников
Программа тура по дням
Прибытие в Антананариву
Встреча с нашим гидом и местной командой в 16:00 в обозначенном отеле столицы Мадагаскара — Антананариву (местные называю свой город Тана), заселение в отель.
После будет организована ознакомительная прогулка по городу.
Встреча заката с аперитивом и знакомство участников. Вечером нас ждет гастрономическое погружение в историческую атмосферу ресторана в колониальном стиле и брифинг по предстоящему путешествию.
Ночевка в отеле в Антананариву
Парк хамелеонов и лемуров. Ночной тропический лес
После завтрака переезд в Андасибе (6 часов). По дороге посетим парк Réserve Peyrieras Madagascar Exotiс, где встретим бурых лемуров и сифак, и возможно покормим их с рук. Мы также познакомимся с удивительным миром разноцветных хамелеонов.
После продолжим свой путь, заселимся в отель и отправимся на исследование вечернего дождевого леса в поисках его ночных жителей. На прогулке мы сможем увидеть мышиных лемуров, крошечных хамелеонов и других ночных животных.
Ужин и ночевка в отеле в Андасибе
Национальный парк в Андасибе. Парк Vakona
После раннего завтрака в отеле в Андасибе мы отправимся в Национальный парк Andasibe-Mantadia National Park, где познакомимся с разнообразной фауной мадагаскарского леса и увидим лемуров в их естественной среде обитания. Мы послушаем необычные песни поющих лемуров индри и поиграем в догонялки с лемурами сифака.
Обед в ресторане Vakona, посещение парка Vakôna Lemur Island, где встретим множество видов лемуров, в том числе всем известного кошачьего лемура Джулиана. Мы увидим лемуров на расстоянии вытянутой руки, а если нам повезет, то они могут даже подойти настолько близко, что вы сможете их потрогать.
Далее мы переезжаем на озеро Мантосоа
Ужин и ночевка в отеле Мантосоа
Парк Мантасоа - максимальный контакт с лемурами
После завтрака мы отправляемся на особенный остров озера Мантасоа. Там живет много лемуров, разных видов, которые совсем не боятся людей. Мы сможем увидеть их совсем близко, покормить, особенно смелые путешественники могут позволить лемуру запрыгнуть себе на плечи и сделать селфи с королем Джулианом.
Далее мы выезжаем в направлении запада, в город Анцирабе (7 часов в пути) и по дороге остановимся на обед.
Ужин и ночевка в отеле Анцирабе
Переезд на западное побережье
Рано утром из Анцирабе мы направляемся на западное побережье в город Мурундава (10 часов в пути). По дороге делаем остановки чтобы насладиться видами и размять ноги. В середине пути сделаем остановку на обед.
К вечеру, на подъезде к Мурундава, первый раз увидим баобабы, они будут появляться на горизонте.
После заселения в лоджи, на берегу океана, нас ждет ужин со свежайшими морепродуктами.
Ночь в лодже в Мурундава.
Аллея Баобабов. Пляж и Парк Kimony. Закат
Рано утром мы отправляемся встречать рассвет на Аллею баобабов, где эти древние деревья стоят как стражи времени. У нас будет время понаслаждаться этими величественными деревьями в первые моменты рождающегося дня. Эта дорога для местных жителей — обычный путь на работу в поля, поэтому у нас будет возможность сделать аутентичные фотографии местных на фоне этих древних деревьев. Мы проведем на аллее 2-3 часа.
Позавтракав, поедем на пляж Кимони в 10км от Мурундава, там у нас будет возможность искупаться в Мозамбикском проливе (часть Индийского океана) отдохнуть, позагорать и освежиться кокосом. Затем направимся в отель Kimony Resort Hotel на обед и встречу с кольцехвостыми лемурами (знаменитый король Джулиан из мультика Мадагаскар), а также дружелюбными бурыми лемурами. А затем едем встречать закат на аллее баобабов.
Ужин из морепродуктов. Ночь в лоджи в Мурундава.
Отдых в Мурундава
Сегодня экватор нашего путешествия - можно выспаться и отдохнуть на берегу океана, провести неспешный день, впереди ждет длинная дорога в каменный лес — Большим Цинги.
Ужин и ночевка в отеле Мурундава
Дорога в каменный лес - большие Цинги
Утром мы выезжаем из Мурундава в Бекопаку (10-12 часов в пути), где мы проведем ночь перед исследованием заповедника Цинги-де-Бемараха на следующий день. Мы проедем через меняющиеся пейзажи, начиная со знаменитой Аллеи баобабов. Поездка будет проходить по живописным дорогам, проходящим через аутентичные деревни и обширные открытые саванны. Мы пересечем реку Цирибихина на пароме, получив возможность наблюдать за жизнью местных на берегах реки. По мере приближения к Бекопаке местность становится ещё более впечатляющей, и мы сможем увидеть известняковые образования, которые ждут нашего исследования завтра. Прибытие в Бекопаку ближе к вечеру, где мы разместимся по своим номерам и насладимся тихим вечером и купанием в бассейне в окружении звуков природ и готовясь к впечатляющему приключению в Цинги-де-Бемараха на следующее утро.
Ночь и ужин в отеле в Бекопаку. (в этой местности в отелях происходит отключение электричества в ночное и дневное время, также возможны перебои с горячей водой)
Посещение скальных образований Цинги
Мы начнем день с утреннего выезда ко входу в заповедник Цинги-де-Бемараха, где мы встретим местного гида, который будет сопровождать нас в парке. Нас ждет трекинг средней сложности, необходимо оценить свои силы. Цинги-де-Бемараха, или как его еще называют, каменный лес, поражает воображение своей грандиозностью и уникальностью каменных форм. Это уникальный охраняемый карстовый ландшафт, являющийся объектом наследия ЮНЕСКО. Мы начнем нашу прогулку через густые заросли, наблюдая по пути уникальную дикую природу. Подойдя к самим Цингам, мы не только полюбуемся высокими известняковыми вершинами со стороны, но и полазим в каменном лесу, пройдемся по подвесному мосту и узким тропинкам, прорезанным в скальных образованиях. Наш гид проведет нас через лабиринт, объясняя геологическую историю и экологическое значение этого места. Мы посетим скрытые пещеры и смотровые площадки, откуда открывается захватывающий вид на окрестности и получим удовольствия от пикника среди потрясающих пейзажей. Во время нашей прогулки, мы можем увидеть лемуров, мангустов и других животных, обитающих в парке. Впечатленные красотой Цинги-де-Бемараха, мы вернемся в отель, где у нас будет время искупаться в бассейне и выпить бокальчик вина, наблюдая закат.
Ночь и ужин в отеле в Бекопака.
Влюбленные баобабы. Возвращаемся в Мурундава
После завтрака выезд в сторону Мурундава (10-12 часов в пути). Уже знакомые пейзажи и обед в великолепном ресторане, который не ожидаешь встретить в глубине Мадагаскара. По дороге посетим священный баобаб и заедем к влюбленным баобабам — два дерева плотно переплетаются стволами, обвиваясь друг вокруг друга.
Пр прибытию ужин в ресторане со свежайшими морепродуктами.
Ночевка в отеле в Мурундава.
Путешествие в Анцирабе
Нас ждет обратная дорога, путь в Анцирабе, проведет нас через самое сердце разнообразных ландшафтов Мадагаскара (в дороге 10-12 часов). По мере продвижения пейзажи будут меняеться от засушливых, от равнин с встречающимися баобабами до холмов и пышной зелени. Вдоль маршрута мы увидим причудливые деревни с традиционными малагасийскими домами и шумными местными рынками, понаблюдаем яркую культуру и повседневную жизнь малагасийского народа. Дорога вьется через захватывающие дух долины и вдоль извилистых рек, с остановками, чтобы пофотографировать и размять ноги.
По мере приближения к Анцирабе, ландшафт становится более гористым, а климат более прохладным и освежающим. Анцирабе — высокогорный город, известный своими термальными источниками и колониальной архитектурой. Это живописная поездка станет незабываемым опытом, открывающим природную красоту и культурное богатство Мадагаскара.
Ужин и ночевка в отеле в Анцирабе.
Анцирабе. Озеро Тритрива. Воркшопы ремесленников
Сегодня нас ждет спокойный день, мы посмотрим город Анцирабе, и его окрестности, посетим живописные озера, в том числе кратерное озеро Тритрива, окутанное тайнами и историями, а глубина его неизвестна.
Погрузимся в богатое культурное и ремесленное наследие этого высокогорного города. Мы посетим мастерскую, где опытные ремесленники превращают рога зебу в красивые украшения и декоративные предметы, Наблюдая за сложным процессом от начала до конца, мы сами сможем принять участие в процессе обработки рога. Посетим мастер-класс по изготовлению миниатюр из подручных средств. Затем мы посетим шелковую мастерскую, где мы узнаем о традиционных методах прядения, крашения и плетения шелка для создания изысканных шелковых изделий, которые являются визитной карточкой малагасийской культуры. Мы прогуляемся по оживленному местному рынку, где мы сможем приобрести уникальные сувениры и поделки ручной работы. . Пообедаем в отличном ресторане и посетим мастерскую изделий из полудрагоценного камня и окаменелостей. Возможно увидим церемонию Фамадихана, имеющую глубокое культурное значение для малагасийцев. Это радостный и красочный праздник жизни и предков, дающий уникальное представление о малагасийском способе почтить память ушедших близких. Этот день в Анцирабе станет идеальным сочетанием культурных открытий и новых знаний об этнографических традициях. Этот опыт оставит у вас незабываемые воспоминания и более глубокое понимание традиций Мадагаскара.
Ужин и ночевка в Анцирабе.
Дорога в Антананариву. Алюминиевые воркшопы
После завтрака выезжаем в Тану. По дороге посещаем воркшопы с изделиями из алюминия. Местные вручную выплавляют различные фигурки олицетворяющие Мадагаскар — баобабы, зебу, лемуров и хамелеонов, а также полезные в быту предметы.
Далее нас ждем остановка на обед и дорога до Таны. По прибытию мы поужинаем в красивом, колониальном ресторане и заселение в последний отель в этом туре
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультации и сопровождение по всем орг. вопросам перед поездкой (консультации по авиабилетам, индивидуальные предпочтения и прочее) - по запросу
- Проживание в двухместных номерах отеля или апарт-отеля
- Услуги местных англоязычных гидов на экскурсиях
- Услуги русскоязычных тимлидов
- Все трансферы на автомобилях с кондиционером
- Водитель и бензин включены
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Авиабилеты. Ваш город - Антананариву туда и обратно
- Виза. Туристическая виза на Мадагаскар 10 евро на 15 дней (оплачивается наличными на паспортном контроле)
- Страховка. Международное туристическое и медицинское страхование
- Питание. Обеды и ужины, в некоторых отелях завтраки не включены
- Личные расходы. Сувениры и прочие личные расходы
Визы
Туристическая виза на Мадагаскар 10 евро на 15 дней (оплачивается наличными на паспортном контроле)