Все экскурсии на Мальте
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 на Мальте – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 5 ⭐ отзывов, цены от €23. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мальте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии на Мальте на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальный трансфер
1д
€23
за 1 чел.
Ежедневно, северный маршрут с 08:00 до 14:30, южный с 09:25 до 15:50
Индивидуальный тур
2д
€45
за 1 чел.
Мальта: автобусный тур Hop-On Hop-Off на два дня
Исследовать Мальту стало проще, чем когда бы то ни было! Вы сможете выбрать интересующие вас достопримечательности...
Ежедневно, северный маршрут с 08:00 до 14:30, южный с 09:25 до 15:50
8ч
€58.5
за 1 чел.
Мальта: Моста, Деревня ремесел, Мдина и Валлетта Полный день
Мальта - небольшое островное государство на Мальтийском архипелаге в Средиземном море
По вторникам в 08:30