Это особенный тур, объединивший дворец аристократии и старые винные погреба, где выдерживаются самые лучшие мальтийские вина.

Палаццо Паризио заслуженно называют Версаль в миниатюре. Его интерьер богато украшен фресками, мрамором, зеркалами, лепниной и позолотой, старинной мебелью и картинами. Ландшафтный сад Палаццо Паризио признан одним из самых красивых 🤩 в Европе и отражает всё великолепие этого роскошного дворца.

После этого, известный мальтийский винодельческий завод приглашает Вас посетить свои четырехсотлетние винные погреба. Вам объяснят технологию изготовления местного вина, а также предложат продегустировать некоторые сорта вин и традиционные мальтийские закуски.