  1. Мальта
  2. Экскурсии

Другая Мальта: от дворцов до винных погребов

3
2 отзыва
Vtabonetravel
Vtabonetravel – Гид из Мальты
Многие герцоги, лорды, и прочие аристократичные особы любили выпить 🍹 бокал вина у себя на террасе роскошного дворца или особняка, а затем закусывать их мальтийскими лакомствами.

На этой экскурсии 🧭 вы сможете почувствовать себя не менее значимой персоной, посетив дворец Палаццо Паризио, который не уступает по декорированию и обилию золота в нем французскому Версалю.

А затем, получив эстетическое удовольствие, вы поедете дегустировать вино 🍷 на мальтийский винодельческий завод.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €50 за человека

    Заказать экскурсию
Другая Мальта: от дворцов до винных погребов
Другая Мальта: от дворцов до винных погребов

Что вы увидите

  • Палаццо Паризио
  • винодельческий завод
Это особенный тур, объединивший дворец аристократии и старые винные погреба, где выдерживаются самые лучшие мальтийские вина.
Палаццо Паризио заслуженно называют Версаль в миниатюре. Его интерьер богато украшен фресками, мрамором, зеркалами, лепниной и позолотой, старинной мебелью и картинами. Ландшафтный сад Палаццо Паризио признан одним из самых красивых 🤩 в Европе и отражает всё великолепие этого роскошного дворца.
После этого, известный мальтийский винодельческий завод приглашает Вас посетить свои четырехсотлетние винные погреба. Вам объяснят технологию изготовления местного вина, а также предложат продегустировать некоторые сорта вин и традиционные мальтийские закуски.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
  • Дегустация
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Другая Мальта: от дворцов до винных погребов
Другая Мальта: от дворцов до винных погребов
Другая Мальта: от дворцов до винных погребов
Другая Мальта: от дворцов до винных погребов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vtabonetravel
Vtabonetravel
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Vtabonetravel проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия по деревне Марсашлокк и прогулка в Голубой Грот
39
5 часов
Экскурсия по деревне Марсашлокк и прогулка в Голубой Грот
8 отзывов
Поездка на уединенный остров Гозо
80
9 часов
Поездка на уединенный остров Гозо
7 отзывов
Обзорная прогулка по древней столице Мдине
69
8 часов
Обзорная прогулка по древней столице Мдине
3 отзыва
Круиз по Великой Гавани
42.5
4 часа
Круиз по Великой Гавани
2 отзыва
Путешествие по Мальте: три города - Витториозо, Каспикуа и Сенглея
41.5
4 часа
Путешествие по Мальте: три города - Витториозо, Каспикуа и Сенглея
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий на Мальте

По мальтийскому побережью
28.5
7 часов
По мальтийскому побережью
10 отзывов
Мальта: Моста, Деревня ремесел, Мдина и Валлетта Полный день
58.5
8 часов
Мальта: Моста, Деревня ремесел, Мдина и Валлетта Полный день
3 отзыва
Мальта: автобусный тур hop-on hop-off на день
23
24 часа
Мальта: автобусный тур hop-on hop-off на день
2 отзыва
Мальта: автобусный тур Hop-On Hop-Off на два дня
45
48 часов
Мальта: автобусный тур Hop-On Hop-Off на два дня