Тихая уютная рыбацкая деревня Марсашлокк, удивляющая туристов яркостью красок традиционных лодочек “Луццу” - идеальное место для воскресного рынка. Прогуляться 👣 по рынку на набережной, пообщаться с местными жителями- что может быть интереснее воскресным утром.

Далее Вы проследуете в долину Зурри, где у Вас будет возможность совершить морскую прогулку на лодках и полюбоваться Голубым Гротом (Катание на лодках не входит в стоимость экскурсии 🧭, так как зависит от погоды. )

А затем наш экскурсовод покажет Вам типичную деревню юга острова. Вы пройдете через пьяццу-площадь в центре каждой мальтийской деревни, где расположена приходская церковь ⛪ и клуб духового оркестра, вдоль узких улочек, каждая из которых может рассказать свою собственную историю 📖