  1. Мальта
  2. Экскурсии

Экскурсия по деревне Марсашлокк и прогулка в Голубой Грот

4.6
8 отзывов
Vtabonetravel
Vtabonetravel – Гид из Мальты
Дневная экскурсия ⛳ по небольшой деревне на Мальте, где вы сможете посетить долину Зурри, отправиться на лодках в Голубой Грот и прогуляться 👣 по окрестностям Марсашлокка.

Вы пройдете через пьяццу-площадь в центре каждой мальтийской деревни, где расположена приходская церковь ⛪ и клуб духового оркестра, вдоль узких улочек, каждая из которых может рассказать свою уникальную историю 📖.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €39 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия по деревне Марсашлокк и прогулка в Голубой Грот
Экскурсия по деревне Марсашлокк и прогулка в Голубой Грот

Что вы увидите

  • рыбацкая деревня Марсашлокк
  • долина Зурри
  • Голубой Грот
Тихая уютная рыбацкая деревня Марсашлокк, удивляющая туристов яркостью красок традиционных лодочек “Луццу” - идеальное место для воскресного рынка. Прогуляться 👣 по рынку на набережной, пообщаться с местными жителями- что может быть интереснее воскресным утром.
Далее Вы проследуете в долину Зурри, где у Вас будет возможность совершить морскую прогулку на лодках и полюбоваться Голубым Гротом (Катание на лодках не входит в стоимость экскурсии 🧭, так как зависит от погоды. )
А затем наш экскурсовод покажет Вам типичную деревню юга острова. Вы пройдете через пьяццу-площадь в центре каждой мальтийской деревни, где расположена приходская церковь ⛪ и клуб духового оркестра, вдоль узких улочек, каждая из которых может рассказать свою собственную историю 📖
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия по деревне Марсашлокк и прогулка в Голубой Грот
Экскурсия по деревне Марсашлокк и прогулка в Голубой Грот
Экскурсия по деревне Марсашлокк и прогулка в Голубой Грот
Экскурсия по деревне Марсашлокк и прогулка в Голубой Грот

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vtabonetravel
Vtabonetravel
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

8 отзывов оставили туристы

Vtabonetravel проводит ещё 5 экскурсий

Поездка на уединенный остров Гозо
80
9 часов
Поездка на уединенный остров Гозо
7 отзывов
Обзорная прогулка по древней столице Мдине
69
8 часов
Обзорная прогулка по древней столице Мдине
3 отзыва
Круиз по Великой Гавани
42.5
4 часа
Круиз по Великой Гавани
2 отзыва
Другая Мальта: от дворцов до винных погребов
50
5 часов
Другая Мальта: от дворцов до винных погребов
2 отзыва
Путешествие по Мальте: три города - Витториозо, Каспикуа и Сенглея
41.5
4 часа
Путешествие по Мальте: три города - Витториозо, Каспикуа и Сенглея
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий на Мальте

По мальтийскому побережью
28.5
7 часов
По мальтийскому побережью
10 отзывов
Мальта: Моста, Деревня ремесел, Мдина и Валлетта Полный день
58.5
8 часов
Мальта: Моста, Деревня ремесел, Мдина и Валлетта Полный день
3 отзыва
Мальта: автобусный тур hop-on hop-off на день
23
24 часа
Мальта: автобусный тур hop-on hop-off на день
2 отзыва
Мальта: автобусный тур Hop-On Hop-Off на два дня
45
48 часов
Мальта: автобусный тур Hop-On Hop-Off на два дня