Очень информативное шоу. Вам подробно расскажут о традиционном мальтийском ремесле – добыче и обработке камня-известняка, который местные жители используют как строительный материал на протяжении многих тысячелетий.

О тайнах истории 📖 Вы узнаете в одном из самых интересных доисторических

храмов Мальты -Хаджар Им, расположенном на холме, на фоне Средиземного

моря и маленького острова Филфля.

Затем Вы проследуете в долину Зурри, где у Вас будет возможность совершить

морскую прогулку 👣 на лодках и полюбоваться Голубым Гротом ( Катание на лодках не входит в стоимость экскурсии 🧭, так как зависит от погоды. )