Великолепная возможность оценить и запечатлеть в фотографиях на память величие и красоту Валлетты, внушительный вид её бастионов со стороны моря! На экскурсионном корабле 🛳️ Вы проплывете вдоль берегов гавани Марсамшет и Великой гавани, сыгравших жизненно важную роль в истории 📖 этого острова. После круиза Вы можете пройтись по набережной Слиемы -самого крупного торгового района Мальты, отдохнуть в одном из её многочисленных кафе.
Обратный трансфер из Слиемы в 18. 00.
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.