Vtabonetravel – Гид из Мальты

Великолепная возможность оценить и запечатлеть на фотографиях величие и красоту Валлетты, внушительный вид её бастионов со стороны моря 🌊.



На экскурсионном корабле 🛳️ вы пройдете вдоль берегов гавани Марсамшет и Великой гавани, сыгравших жизненно важную роль в истории 📖 острова.



После круиза вы сможете пройтись по набережной Слиемы — самого крупного торгового района Мальты — и отдохнуть в одном из её многочисленных кафе.



Обратный трансфер из Слиемы в 18.



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