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Круиз по Великой Гавани

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2 отзыва
Vtabonetravel
Vtabonetravel – Гид из Мальты
Великолепная возможность оценить и запечатлеть на фотографиях величие и красоту Валлетты, внушительный вид её бастионов со стороны моря 🌊.

На экскурсионном корабле 🛳️ вы пройдете вдоль берегов гавани Марсамшет и Великой гавани, сыгравших жизненно важную роль в истории 📖 острова.

После круиза вы сможете пройтись по набережной Слиемы — самого крупного торгового района Мальты — и отдохнуть в одном из её многочисленных кафе.

Обратный трансфер из Слиемы в 18.

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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €42.5 за человека

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Круиз по Великой Гавани
Круиз по Великой Гавани

Что вы увидите

  • Валлетта
  • Марсамшет
  • Великая гавань
  • Слиема
Великолепная возможность оценить и запечатлеть в фотографиях на память величие и красоту Валлетты, внушительный вид её бастионов со стороны моря! На экскурсионном корабле 🛳️ Вы проплывете вдоль берегов гавани Марсамшет и Великой гавани, сыгравших жизненно важную роль в истории 📖 этого острова. После круиза Вы можете пройтись по набережной Слиемы -самого крупного торгового района Мальты, отдохнуть в одном из её многочисленных кафе.
Обратный трансфер из Слиемы в 18. 00.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Круиз по Великой Гавани
Круиз по Великой Гавани
Круиз по Великой Гавани
Круиз по Великой Гавани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vtabonetravel
Vtabonetravel
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2 отзыва оставили туристы

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